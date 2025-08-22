Trường Đại học Quy Nhơn: Điểm chuẩn ngành Sư phạm Lịch sử cao nhất với 27,21 điểm

(GLO)- Chiều 22-8, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Quy Nhơn đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2025.

Theo đó, điểm chuẩn cao nhất Trường Đại học Quy Nhơn (đại học hệ chính quy) năm 2025 ở mức 27,21 điểm thuộc ngành Sư phạm Lịch sử.

Năm 2025, Trường Đại học Quy Nhơn tuyển sinh 5.800 chỉ tiêu cho 52 ngành đào tạo trình độ đại học.

Ảnh: ĐVCC

Theo kế hoạch, thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống trước 17 giờ ngày 30-8. Thí sinh trúng tuyển nhận giấy báo nhập học qua email và bưu điện theo địa chỉ thí sinh đã đăng ký. Dự kiến thời gian nhập học tại trường từ ngày 26 đến ngày 29-8.

Xem điểm chuẩn trúng tuyển vào đại học hệ chính quy của Trường Đại học Quy Nhơn năm 2025:

