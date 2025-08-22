Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Giáo dục

Tin tức

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

Trường Đại học Quy Nhơn: Điểm chuẩn ngành Sư phạm Lịch sử cao nhất với 27,21 điểm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
TRẦN DUNG TRẦN DUNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 22-8, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Quy Nhơn đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2025.

Theo đó, điểm chuẩn cao nhất Trường Đại học Quy Nhơn (đại học hệ chính quy) năm 2025 ở mức 27,21 điểm thuộc ngành Sư phạm Lịch sử.

Năm 2025, Trường Đại học Quy Nhơn tuyển sinh 5.800 chỉ tiêu cho 52 ngành đào tạo trình độ đại học.

49c791735a55d20b8b44.jpg
Trường Đại học Quy Nhơn tuyển sinh 5.800 chỉ tiêu cho 52 ngành đào tạo trình độ đại học. Ảnh: ĐVCC

Theo kế hoạch, thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống trước 17 giờ ngày 30-8. Thí sinh trúng tuyển nhận giấy báo nhập học qua email và bưu điện theo địa chỉ thí sinh đã đăng ký. Dự kiến thời gian nhập học tại trường từ ngày 26 đến ngày 29-8.

Xem điểm chuẩn trúng tuyển vào đại học hệ chính quy của Trường Đại học Quy Nhơn năm 2025:

ae05e9246daae5f4bcbb.jpg
b1b5876b02e58abbd3f4.jpg

.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ cấp xã làm công tác giáo dục: Nhiều thách thức trước yêu cầu, nhiệm vụ mới

Cán bộ cấp xã làm công tác giáo dục: Nhiều thách thức trước yêu cầu, nhiệm vụ mới

Tin tức

(GLO)- Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, UBND cấp xã “gánh vác” nhiều trách nhiệm mới, trong đó có quản lý nhà nước về giáo dục. Dù còn nhiều thách thức nhưng cán bộ được phân công phụ trách giáo dục cấp xã tại Gia Lai đang từng bước nỗ lực bắt nhịp với yêu cầu, nhiệm vụ mới.

Hội Khuyến học tỉnh thông báo chương trình Học bổng DGV 2025

Hội Khuyến học tỉnh thông báo chương trình Học bổng DGV 2025

Giáo dục

(GLO)- Hội Khuyến học tỉnh vừa thông tin về chương trình Học bổng DGV 2025 dành cho sinh viên có hộ khẩu thường trú tại các xã Phù Cát, Xuân An, Ngô Mây, Cát Tiến, Đề Gi, Hòa Hội và Hội Sơn. Đối tượng xét tuyển là sinh viên đang theo học tại các trường ĐH, CĐ, trung cấp trong và ngoài nước.

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

Thời sự quốc tế

(GLO)- Chính quyền Tổng thống Trump vừa dọa thu hồi quyền sở hữu các bằng sáng chế trị giá hàng trăm triệu USD của Đại học Harvard nếu trường bị phát hiện không tuân thủ luật liên bang. Điều này tiếp tục đẩy căng thẳng giữa chính quyền ông Trump với ngôi trường gần 400 năm tuổi tiếp tục leo thang.

Huy chương Vàng Olympic Tin học Quốc tế Lê Kiến Thành được cấp học bổng toàn phần trị giá gần 300 triệu đồng

Huy chương Vàng Olympic Tin học Quốc tế Lê Kiến Thành được cấp học bổng toàn phần trị giá gần 300 triệu đồng

Tin tức

(GLO)- Theo thông tin từ Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, em Lê Kiến Thành-Huy chương vàng Olympic Tin học quốc tế (IOI) 2025 đăng ký nguyện vọng 1 vào Khoa Công nghệ Thông tin của trường và đã được cấp học bổng toàn phần trị giá gần 300 triệu đồng.

null