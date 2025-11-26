Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Hội Khuyến học tỉnh Gia Lai hỗ trợ 10.000 cuốn vở cho học sinh vùng lũ

HỒ THỊ ĐIỂM
(GLO)- Ngày 26-11, Hội Khuyến học tỉnh Gia Lai đã tổ chức chương trình trao tặng vở học sinh tại các trường bị ảnh hưởng bởi đợt lũ vừa qua.

Theo đó, Hội hỗ trợ 10.000 cuốn vở cho 9 trường trên địa bàn tỉnh, gồm: Tiểu học Nhơn Phú (phường Quy Nhơn Bắc); Tiểu học số 2 Nhơn Bình (phường Quy Nhơn Đông); Tiểu học Âu Cơ (phường Quy Nhơn Tây); Tiểu học số 1 Phước An, Tiểu học số 2 Phước An, THCS Phước An (xã Tuy Phước Tây); Tiểu học số 1 Phước Hiệp, Tiểu học số 1 Phước Quang, Tiểu học số 1 Phước Hưng (xã Tuy Phước Bắc).

z7264166289498-fe30c5e6dc8b8b1ab23c149a6c3d6e08.jpg
Hội Khuyến học tỉnh Gia Lai trao tặng vở cho học sinh Trường Tiểu học Nhơn Phú (phường Quy Nhơn Bắc). Ảnh: Hồ Điểm

Mỗi trường được hỗ trợ 1.000 cuốn vở; riêng Trường Tiểu học Nhơn Phú và Trường Tiểu học số 2 Nhơn Bình được hỗ trợ 1.500 cuốn/trường để đáp ứng nhu cầu thực tế.

z7264164208914-acc0050b948e55b91309ae004d5df903.jpg
Trao tặng vở cho học sinh Trường THCS Phước An (xã Tuy Phước Tây). Ảnh: Hồ Điểm

Đại diện các trường cho biết: Sau mưa lũ, nhiều học sinh thiếu sách vở để tiếp tục học, nên sự hỗ trợ lần này rất kịp thời và thiết thực, giúp giảm bớt gánh nặng cho phụ huynh trong giai đoạn còn nhiều khó khăn sau lũ.

z7264164193451-e121054787020f37630fd98c68371dfe.jpg
Hội trao tặng vở cho học sinh Trường Tiểu học số 1 Phước Quang (xã Tuy Phước Bắc).
﻿Ảnh: Hồ Điểm

Theo đại diện Hội Khuyến học tỉnh, chương trình không chỉ hỗ trợ về vật chất mà còn thể hiện tấm lòng sẻ chia, sự quan tâm của cộng đồng dành cho học sinh vùng lũ. Những cuốn vở được trao tặng mang theo niềm động viên, khích lệ các em vượt lên khó khăn, giữ vững tinh thần học tập; đồng thời tiếp thêm niềm tin để thầy và trò cùng nhau ổn định lại nề nếp dạy-học sau thiên tai.

