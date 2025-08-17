Trường Đại học Quy Nhơn trao bằng thạc sĩ cho 173 học viên

(GLO)- Sáng 17-8, Trường Đại học Quy Nhơn tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng thạc sĩ đợt 2 năm 2025.

Tại buổi lễ, đại diện Ban Giám hiệu nhà trường đã trao bằng cho 173 tân thạc sĩ thuộc khóa 26A và một số học viên của các khóa trước.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giáo sư - Tiến sĩ Đoàn Đức Tùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn nhấn mạnh, nhờ uy tín và chất lượng đào tạo, số lượng học viên và nghiên cứu sinh hằng năm của trường luôn ổn định và mở rộng ở nhiều lĩnh vực.

Trao bằng thạc sĩ cho học viên. Ảnh: Hoàng Vũ

Tính từ đầu năm đến tháng 8-2025, Trường Đại học Quy Nhơn xét công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ cho 352 học viên thuộc các lĩnh vực: Khoa học giáo dục, Khoa học xã hội, Kinh doanh và quản lý, Khoa học sự sống, Khoa học tự nhiên, Toán và Thống kê, Máy tính và công nghệ thông tin, Kỹ thuật.

Trong năm 2025, Trường Đại học Quy Nhơn tuyển sinh và đào tạo 5 ngành trình độ tiến sĩ, 24 ngành trình độ thạc sĩ và 52 ngành trình độ đại học hệ chính quy.