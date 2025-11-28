Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Giáo dục

Tin tức

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

Học sinh Gia Lai giành huy chương vàng kỳ thi Toán quốc tế AMO

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
TRẦN DUNG TRẦN DUNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Vượt qua các vòng thi gay cấn với hàng nghìn đối thủ, Trần Hữu Nguyên và Hoàng Quang Hùng (lớp 8A1, Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương, tỉnh Gia Lai) đã xuất sắc giành huy chương vàng tại “đấu trường” Toán học AMO-American Mathematics Olympiad 2025.

American Mathematics Olympiad (AMO) là cuộc thi Toán học được sáng lập bởi TS. George Lenchner-một nhà truyền bá Toán học nổi tiếng người Mỹ vào năm 1977.

Đây là kỳ thi Toán sử dụng hoàn toàn bằng tiếng Anh, yêu cầu học sinh không chỉ có niềm đam mê, tư duy toán học nhạy bén mà còn phải sở hữu khả năng tiếng Anh vượt trội.

hoc-sinh-gia-lai-gianh-giai-vang-ky-thi-toan-hoc-amo.jpgTrần Hữu Nguyên và Hoàng Quang Hùng xuất sắc giành huy chương vàng tại “đấu trường” Toán học AMO - American Mathematics Olympiad 2025. Ảnh: ĐVCC

Năm nay, cuộc thi do Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Trung tâm Toán học Quốc tế Singapore tổ chức từ ngày 12-10-2025. Đối tượng tham gia là học sinh từ lớp 2 đến lớp 12, nhằm thúc đẩy sự hiểu biết sâu sắc về Toán học và phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề của học sinh.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Nhiều trường tại xã Tuy Phước và các xã lân cận cho học sinh nghỉ học vì mưa lũ

Nhiều trường tại xã Tuy Phước và các xã lân cận cho học sinh nghỉ học vì mưa lũ

Giáo dục

(GLO)- Sáng nay (18-11), mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực tại các xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Bắc và Tuy Phước Tây xuất hiện nước chảy mạnh qua các tràn, gây nguy hiểm cho việc đi lại. Trước tình hình đó, nhiều địa phương cho học sinh tạm dừng đến lớp để đảm bảo an toàn.

null