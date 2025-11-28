Học sinh Gia Lai giành huy chương vàng kỳ thi Toán quốc tế AMO

(GLO)- Vượt qua các vòng thi gay cấn với hàng nghìn đối thủ, Trần Hữu Nguyên và Hoàng Quang Hùng (lớp 8A1, Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương, tỉnh Gia Lai) đã xuất sắc giành huy chương vàng tại “đấu trường” Toán học AMO-American Mathematics Olympiad 2025.

American Mathematics Olympiad (AMO) là cuộc thi Toán học được sáng lập bởi TS. George Lenchner-một nhà truyền bá Toán học nổi tiếng người Mỹ vào năm 1977.

Đây là kỳ thi Toán sử dụng hoàn toàn bằng tiếng Anh, yêu cầu học sinh không chỉ có niềm đam mê, tư duy toán học nhạy bén mà còn phải sở hữu khả năng tiếng Anh vượt trội.

Trần Hữu Nguyên và Hoàng Quang Hùng xuất sắc giành huy chương vàng tại “đấu trường” Toán học AMO - American Mathematics Olympiad 2025. Ảnh: ĐVCC

Năm nay, cuộc thi do Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Trung tâm Toán học Quốc tế Singapore tổ chức từ ngày 12-10-2025. Đối tượng tham gia là học sinh từ lớp 2 đến lớp 12, nhằm thúc đẩy sự hiểu biết sâu sắc về Toán học và phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề của học sinh.