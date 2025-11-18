Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân thăm, chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam

(GLO) - Sáng 18-11, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân đến thăm Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Lê Văn Tám (xã Krong) và Trường Tiểu học Kim Đồng (xã Kbang) nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11).

Trường Phổ thông dân tộc (PTDT) bán trú Tiểu học Lê Văn Tám được thành lập năm 2007 trên cơ sở chia tách Trường THCS Krong. Đến tháng 7-2014, trường chuyển sang mô hình PTDT bán trú. Hiện, trường có 17 lớp với 522 học sinh, 36 cán bộ, giáo viên và nhân viên.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân (bìa trái) thăm, chúc mừng Trường PTDT bán trú Tiểu học Lê Văn Tám. Ảnh: HĐND tỉnh

Những năm qua, đội ngũ giáo viên của trường không ngừng nâng cao chuyên môn, nhiều thầy cô đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện (cũ), cấp tỉnh; nhà trường liên tục đạt thành tích nổi bật, đặc biệt trong năm học 2021-2022, trường được UBND tỉnh Gia Lai (cũ) tặng Cờ thi đua đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.

Còn Trường Tiểu học Kim Đồng thành lập năm 1990, được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2. Trường hiện có 18 lớp với 551 học sinh, học 2 buổi/ngày; có 32 cán bộ, giáo viên và nhân viên. Năm 2003, trường vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba; nhiều năm liền đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai (cũ) vì thành tích trong phong trào thi đua yêu nước.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân (thứ tám từ trái qua) thăm, chúc mừng Trường Tiểu học Kim Đồng. Ảnh: HĐND tỉnh

Tại các trường đến thăm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân đã biểu dương tinh thần vượt khó và những thành tích mà Trường PTDT bán trú Tiểu học Lê Văn Tám và Trường Tiểu học Kim Đồng đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời, mong muốn các trường tiếp tục nỗ lực đổi mới phương pháp giảng dạy, chú trọng rèn kỹ năng, phẩm chất cho học sinh; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện.

Cùng đó, bà Huỳnh Thúy Vân cũng gửi lời chúc đội ngũ thầy cô luôn giữ vững nhiệt huyết với nghề, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng còn khó khăn. Mặt khác, lãnh đạo tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để các nhà trường yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.