Quy Nhơn United thay đổi 2 trợ lý trong ban huấn luyện

(GLO)- Chiều 4-3, Chủ tịch Câu lạc bộ (CLB) Quy Nhơn United Đinh Hồng Vinh cùng Giám đốc điều hành Nguyễn Hữu Sang có mặt tại sân vận động Quy Nhơn để gặp gỡ, động viên các cầu thủ sớm ổn định tinh thần, tập trung tối đa cho chặng đường phía trước.

Dịp này, Ban lãnh đạo đội bóng cũng thông báo bổ sung thay 2 trợ lý mới vào Ban huấn luyện gồm: Huấn luyện viên (HLV) Huỳnh Thanh Anh và Lê Minh Mính.

Động thái này được xem là sự điều chỉnh kịp thời nhằm tăng cường công tác chuyên môn, tạo thêm động lực và sự linh hoạt trong công tác huấn luyện ở giai đoạn then chốt của mùa giải.

Chủ tịch CLB Quy Nhơn United Đinh Hồng Vinh (ở giữa) gặp gỡ, động viên toàn đội sau thất bại ở vòng 10. Ảnh: Quy Nhơn United

Theo thông tin từ CLB, 2 trợ lý mới sẽ thay thế HLV Lương Trung Tuấn và Nguyễn Hoàng Duy - những người vừa được Hoàng Anh Gia Lai gọi trở lại sau thời gian cho Quy Nhơn United mượn.

Sự thay đổi nhân sự trong ban huấn luyện diễn ra khi đội bóng đất võ đang nỗ lực củng cố lực lượng, hoàn thiện lối chơi và hướng tới mục tiêu cải thiện thành tích trong các vòng đấu sắp tới.

Quy Nhơn United tập luyện chuẩn bị tiếp đón CLB Trẻ PVF-CAND trên sân nhà. Ảnh: Quy Nhơn United

Sau những thất bại trước các đối thủ cạnh tranh trực tiếp, Quy Nhơn United tụt xuống vị trí thứ 7 với 14 điểm trên bảng xếp hạng. Việc "sẩy chân" liên tiếp ở các trận đấu trên sân khách buộc đội bóng đất võ phải sớm có những điều chỉnh cần thiết; trong đó, sự thay đổi nhân sự ở ban huấn luyện được kỳ vọng sẽ mang đến luồng sinh khí mới, giúp toàn đội cải thiện lối chơi và tinh thần thi đấu.

Ngày 8-3, Quy Nhơn United sẽ tiếp đón CLB Trẻ PVF-CAND trên sân nhà. Đây được xem là cơ hội quan trọng để thầy trò HLV Trịnh Duy Quang tìm lại mạch chiến thắng, tạo đà tâm lý thuận lợi cho chặng đường phía trước.