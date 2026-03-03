Cờ vua trẻ Việt Nam lọt top 5 thế giới

(GLO)- Theo số liệu mới công bố của Liên đoàn Cờ vua thế giới (FIDE), Việt Nam với Đức cùng đứng ngang hàng về số lượng kiện tướng quốc tế trong độ tuổi U18, chỉ kém hơn 4 quốc gia gồm Mỹ, Trung Quốc, Nga và Ấn Độ.

Cụ thể, Việt Nam hiện có 3 kỳ thủ chưa đủ 18 tuổi đạt hệ số elo trên 2.400 - mức tương đương chuẩn kiện tướng quốc tế (IM), gồm: Đầu Khương Duy (14 tuổi, elo 2.490), Phạm Trần Gia Phúc (16 tuổi, elo 2.449) và Bành Gia Huy (16 tuổi, elo 2.436).

Kỳ thủ cờ vua Đầu Khương Duy. Ảnh: Anh Bắc/LĐO

Đáng chú ý, Đầu Khương Duy thậm chí có bước tiến thần tốc hơn cả Lê Quang Liêm khi so sánh cùng độ tuổi, hứa hẹn sẽ kế thừa vị trí top đầu thế giới của người đàn anh.

Trong hệ thống thi đấu cờ vua hiện nay, FIDE quy định nhóm “trẻ” (junior) là các kỳ thủ dưới 20 tuổi. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, nhiều ý kiến cho rằng mốc này nên được điều chỉnh xuống U18. Theo cách tính này, có rất ít quốc gia sở hữu từ 3 trở lên những kỳ thủ vị thành niên đạt chuẩn kiện tướng quốc tế.

Pháp - quốc gia đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng của FIDE chỉ sở hữu 1 kỳ thủ U18 đạt chuẩn IM, còn các quốc gia xếp sau như Ukraine hay Hà Lan thậm chí chưa có đại diện nào ở nhóm này. Uzbekistan cũng chỉ có 2 kỳ thủ vị thành niên đạt chuẩn tương tự.