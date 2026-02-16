Các vận động viên Gia Lai giữ guồng kỷ luật xuyên Tết

(GLO)- Những ngày cuối năm, khi phố phường khoác lên mình sắc xuân, cũng là lúc các vận động viên (VĐV) Gia Lai được phép trở về quê sum vầy bên gia đình đón Tết sau một năm miệt mài tập luyện và thi đấu.

Đảm bảo giữ thể lực trong kỳ nghỉ

Từ ngày 13-2 (26 tháng Chạp), các VĐV đã tạm gác lại việc tập luyện để trở về sum vầy bên gia đình. Không vì vậy mà buông lỏng kỷ luật, các VĐV vẫn phải duy trì tập luyện theo giáo án ban huấn luyện đưa ra, nhằm duy trì thể trạng và sẵn sàng cho ngày trở lại sau Tết.

Tùy đặc thù từng môn thể thao, các huấn luyện viên (HLV) xây dựng kế hoạch và phương pháp quản lý linh hoạt, vừa tạo điều kiện để VĐV tận hưởng trọn vẹn không khí xuân, vừa bảo đảm nền tảng thể lực và chuyên môn cho những giải đấu quan trọng phía trước.

Các VĐV đội tuyển điền kinh hoàn thành buổi tập cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết vào ngày 13-2. Ảnh: Huỳnh Hiếu

Với môn điền kinh, đặc thù của bộ môn đòi hỏi nền tảng thể lực phải được duy trì thường xuyên. Vì vậy, Ban huấn luyện đã xây dựng giáo án riêng cho từng VĐV tự tập luyện tại nhà.

Theo đó, các VĐV duy trì bài tập 2 ngày/1 buổi, với các bài chạy cự ly từ 10 - 18 km tại địa phương, linh hoạt lựa chọn cung đường phù hợp để bảo đảm an toàn. Trong suốt thời gian này, HLV theo dõi, nhắc nhở và quản lý khối lượng tập luyện thông qua thiết bị quản lý.

Ông Huỳnh Minh Hiếu - HLV đội tuyển điền kinh Gia Lai (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh), cho biết: “Đầu tháng 3, các em sẽ tham gia Giải vô địch quốc gia marathon và cự ly dài, nên chúng tôi không để quãng nghỉ ảnh hưởng đến phong độ chung của toàn đội. Đội sẽ hội quân vào tối 21-2 (mùng 5 Tết) để điểm danh, sáng 22-2 bước vào tập luyện bình thường”.

Không có nhiều thời gian nghỉ và phải tập trung sớm, Trần Trung Kiên (Câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai) lựa chọn quây quần đón Tết bên gia đình, thay vì thực hiện những chuyến du lịch xa nhà.

“Mỗi ngày tôi đều chạy bộ 5 - 10 km. Sau đó, tôi phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa, trang trí và mua sắm chuẩn bị cho ngày Tết. Nhà tôi ở Pleiku nên tôi cũng tranh thủ được nhiều thời gian hơn để ở bên gia đình và bạn bè” - Trung Kiên chia sẻ.

Trần Trung Kiên có khoảng thời gian thư giãn trong dịp Tết Nguyên đán trước khi trở lại câu lạc bộ tập luyện. Ảnh: NVCC

Với Trung Kiên và Câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay phần nào dễ thở hơn khi đội bóng phố Núi kịp thời thoát khỏi nhóm “cầm đèn đỏ”. Hai chiến thắng quan trọng trước SHB Đà Nẵng và Ninh Bình giúp đội bóng phố Núi vươn lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng, tạo khoảng cách 7 điểm so với đội xếp cuối bảng.

“Tôi hy vọng năm mới sẽ mang đến nhiều điều thuận lợi cho Hoàng Anh Gia Lai. Tôi và các đồng đội sẽ nỗ lực hết mình để đạt được những mục tiêu đã đề ra. Riêng bản thân tôi, tôi mong sẽ có cơ hội được cống hiến trong màu áo đội tuyển quốc gia” - Trung Kiên chia sẻ.

Lịch nghỉ Tết bận rộn

Cặp song sinh Nguyễn Thị Mai và Nguyễn Thị Loan là những VĐV có kỳ nghỉ Tết Nguyên đán khá ngắn ngủi. Sau khi khép lại hành trình tại SEA Games 33, cả hai nhanh chóng được triệu tập lên đội tuyển quốc gia vào cuối tháng 1.

Hai chị em Mai và Loan cùng những người thầy ở đội Taekwondo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku. Ảnh: NVCC

Ngày 14-2 (nhằm 27 tháng Chạp), Mai và Loan mới được phép trở về nhà ở thôn Thống Nhất (xã Ia Krêl) để sum vầy cùng gia đình. Vào mùng 2 Tết, hai chị em sẽ lên đường hội quân, chuẩn bị cho giải đấu tích điểm quan trọng dự kiến diễn ra vào tháng 3-2026.

Nguyễn Thị Loan cùng gia đình gói bánh chưng, bánh tét trong những ngày nghỉ Tết ít ỏi. Ảnh: NVCC

Trong quỹ thời gian hơn 3 ngày nghỉ ngắn ngủi, hai chị em nâng niu từng khoảnh khắc bên gia đình, cùng ba mẹ dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị Tết, quây quần gói bánh chưng, bánh tét.

Mai xúc động chia sẻ: “Vì thời gian ở nhà không nhiều nên chúng em càng trân quý từng phút giây bên gia đình. Em thích nhất là được thưởng thức những món mẹ nấu, ngồi bên bếp lửa canh nồi bánh chưng thơm nghi ngút, với em như vậy đã là một cái Tết thật ấm áp.”

Trong những ngày nghỉ, Mai và Loan duy trì tập luyện đều đặn để giữ thể lực, kiểm soát cân nặng và bảo đảm phong độ. Mai cho biết: “Tụi em phải giữ đúng hạng cân thi đấu nên luôn chú ý kiểm soát cân nặng, duy trì thể lực và cảm giác vận động. Có như vậy, khi trở lại đội tuyển, tụi em mới bắt nhịp nhanh và không mất thời gian để thích nghi”.

Đảm nhận biểu diễn tại chương trình nghệ thuật "Gia Lai mừng Đảng mừng Xuân Bính Ngọ", Lễ kỷ niệm 255 năm khởi nghĩa nông dân Tây Sơn (1771 - 2026) và 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2026), các VĐV đội tuyển quyền thuật võ cổ truyền (Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định) miệt mài tập luyện để nhằm bảo đảm chất lượng cho các buổi tổng duyệt và biểu diễn chính thức.

Các VĐV quyền thuật võ cổ truyền gần như không nghỉ Tết khi liên tục tham gia ghép chương trình, sơ duyệt, tổng duyệt cho đến các buổi biểu diễn chính thức. Ảnh: H.V

Ở nội dung đối kháng, các võ sĩ vẫn duy trì rèn thể lực, giữ cảm giác thi đấu để sẵn sàng mang đến những màn so tài hấp dẫn phục vụ khán giả dịp đầu năm tại chương trình Đêm võ đài Bình Định tổ chức ở Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) và Quảng trường xã Tây Sơn.

Ông Trần Duy Linh - Giám đốc Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định, cho biết: “Giải đấu đầu tiên các VĐV sẽ tham gia là Giải vô địch kickboxing các đội mạnh toàn quốc, dự kiến diễn ra tại Hà Nội vào đầu tháng 4. Vì vậy, sau Tết, các VĐV sẽ trở lại tập trung cao độ, quyết tâm đạt thành tích tốt nhất ở giải đấu quan trọng này”.