Taekwondo Gia Lai và khát khao vươn tầm

(GLO)- Không chỉ ghi dấu ấn ở các giải quốc nội, các võ sĩ Taekwondo Gia Lai vừa tỏa sáng ở đấu trường quốc tế. Điều này mở ra cơ hội lớn cho môn thể thao này có thể vươn đến những tầm cao mới trong tương lai.

Tháng 8-2025 là khoảng thời gian rực rỡ với thể thao Gia Lai, đặc biệt là ở môn Taekwondo. Sau sáp nhập, Taekwondo là một trong những môn “lĩnh ấn” tiên phong cho thể thao Gia Lai và các vận động (VĐV) đã không phụ sự kỳ vọng.

Gia Lai giành giải nhì toàn đoàn ở Giải Vô địch Taekwondo các câu lạc bộ quốc tế.

﻿ Ảnh: Đức Nhật

Tại Giải vô địch và trẻ Taekwondo Đông Nam Á năm 2025 diễn ra từ ngày 17 đến 22-8, các VĐV Gia Lai đã tạo nên kỳ tích khi giành đến 4 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 3 huy chương đồng. Đây là số huy chương vàng lớn nhất trong một giải đấu tầm cỡ khu vực Đông Nam Á mà Gia Lai giành được.

Đáng nói, giải được đánh giá có chất lượng cao khi quy tụ hơn 320 VĐV đến từ hầu hết quốc gia ở Đông Nam Á. Đội tuyển Taekwondo của các nước đã tranh thủ sự kiện này để tuyển chọn, thử lửa cho SEAGames 33 sẽ diễn ra vào cuối năm.

Theo đó, 4 huy chương vàng đã thuộc về: Nguyễn Thị Mai ở nội dung đối kháng nữ lứa tuổi vô địch hạng cân 46 kg; Nguyễn Thị Loan ở nội dung đối kháng nữ lứa tuổi vô địch hạng cân 53 kg; Võ Thị Hồng Thắm ở nội dung đối kháng nữ U17 hạng cân 59 kg và Lưu Quyền Phước ở nội dung biểu diễn quyền sáng tạo cá nhân nam.

Trong số này ấn tượng hơn cả là chị em song sinh Mai và Loan, bởi cả 2 VĐV hiện thuộc biên chế đội tuyển quốc gia đang nằm trong tầm ngắm tham gia SEAGames 33.

Nguyễn Thị Loan (giáp đỏ) đã giành huy chương vàng ở Giải Vô địch Taekwondo Đông Nam Á. Ảnh: Đức Nhật

Huấn luyện viên Đỗ Vũ Vương-Phó trưởng Phòng Huấn luyện và Thi đấu (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku) cho biết: “2 em Mai và Loan dù mới 19 tuổi song đã thi đấu rất chững chạc, bản lĩnh và sẽ còn phát triển hơn nữa nếu đi đúng hướng. Với màn thể hiện tốt ở giải đấu vừa qua cũng như các giải tiền SEAGames sắp tới, chúng tôi hy vọng cả 2 sẽ lần đầu tiên có cơ hội được thi đấu ở SEAGams 33 tại Thái Lan”.

Tại Giải Vô địch Taekwondo các câu lạc bộ quốc tế lần thứ 21 năm 2025 diễn ra từ ngày 21 đến 25-8, đoàn VĐV Gia Lai đã sở hữu tổng cộng 23 huy chương, gồm 11 huy chương vàng, 8 huy chương bạc và 4 huy chương đồng.

Thành tích này giúp Gia Lai giành vị trí thứ 2 toàn đoàn trong tổng số 40 câu lạc bộ tham gia. Ngoài ra VĐV Lê Thanh Mai còn đoạt giải VĐV nữ xuất sắc với màn thể hiện nổi bật của mình.

Đây cũng là giải có chất lượng chuyên môn cao khi quy tụ hơn 310 VĐV của nhiều quốc gia có phong trào Taekwondo mạnh như: Hàn Quốc, Thái Lan, Australia, Malaysia… Điều này cho thấy, Taekwondo Gia Lai đã dần có chỗ đứng không chỉ ở các giải quốc nội mà còn ở các giải khu vực và quốc tế.

Theo huấn luyện viên Đỗ Vũ Vương, Taekwondo Gia Lai đang ở trong thời kỳ phát triển mạnh mẽ vì nhiều yếu tố. Trong đó, phải kể đến sự quan tâm đầu tư trọng điểm của tỉnh với Taekwondo khi xác định đây là môn thể thao thế mạnh.

Các VĐV Gia Lai được tạo điều kiện thi đấu, tập huấn ở quốc tế nhằm nâng cao trình độ chuyên môn. Sau khi đạt được thành tích cao, họ cũng được các cấp khen thưởng tương xứng, tạo động lực thi đấu.

Do đó, ngoài những VĐV nổi bật đặc biệt như cặp song sinh Mai và Loan, Taekwondo Gia Lai đang có đội ngũ khá đồng đều, đặc biệt là các VĐV trẻ kế cận. Phải kể đến những cái tên như: Võ Thị Hồng Thắm, Lê Trần Cát Linh, Hà Thị Anh Minh... Trong đó, Anh Minh đang là thành viên của đội tuyển trẻ Taekwondo quốc gia.

2 chị em song sinh Nguyễn Thị Mai và Nguyễn Thị Loan cùng huấn luyện viên đội Taekwondo Gia Lai. ﻿Ảnh: Đức Nhật

Việc sáp nhập Gia Lai (cũ) và Bình Định cũng giúp Taekwondo Gia Lai hoàn thiện hơn khi Gia Lai (cũ) có “sở trường” ở nội dung đối kháng, trong khi Bình Định lại nổi bật hơn ở nội dung quyền.

Bên cạnh sự bổ sung đó, để tránh quá trình đào thải, mỗi VĐV đều tự nỗ lực, quyết tâm hơn trong tập luyện và thi đấu.

“Liên đoàn Taekwondo Việt Nam thời gian qua đã tổ chức rất nhiều giải đấu tại Việt Nam, mời được các đoàn VĐV nước ngoài về tham gia. Bởi vậy, các VĐV Gia Lai có nhiều cơ hội cọ xát so với các môn võ thuật khác. Liên đoàn Taekwondo Gia Lai cũng tích cực trong việc tìm kiếm nguồn VĐV trẻ cho đội tuyển của tỉnh nên lứa kế cận luôn khá dồi dào”-ông Vương thông tin.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Văn Ý-Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch-cho biết: “Sự thành công của Taekwondo là trái ngọt của việc lựa chọn môn thể thao này nằm trong chiến lược đầu tư thể thao thành tích cao của tỉnh. Đây cũng là tín hiệu vui, bởi Taekwondo là môn thể thao Olympic.

Do đó, không chỉ dừng lại ở SEAGames, Taekwondo Gia Lai phải có tầm nhìn hướng tới các giải danh giá như ASIAD hay Olympic trong tương lai. Để làm được điều này, hy vọng sẽ có sự chung tay không chỉ của ngành thể thao, mà còn là sự hỗ trợ của các đơn vị, doanh nghiệp, để các VĐV có cơ hội tốt hơn”.