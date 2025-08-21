(GLO)- Ngày 21-8, kết thúc nội dung thi đấu tại Giải vô địch và trẻ Taekwondo Đông Nam Á năm 2025, Đoàn vận động viên Taekwondo tỉnh Gia Lai đã xuất sắc giành 4 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 3 huy chương đồng.

Đoàn Taekwondo tỉnh Gia Lai giành 9 huy chương tại Giải vô địch và trẻ Taekwondo Đông Nam Á năm 2025. Ảnh: Đức Nhật

Theo đó, 4 huy chương vàng thuộc về các vận động viên: Nguyễn Thị Mai ở nội dung đối kháng nữ lứa tuổi vô địch hạng cân 46kg; Nguyễn Thị Loan ở nội dung đối kháng nữ lứa tuổi vô địch hạng cân 53kg; Võ Thị Hồng Thắm ở nội dung đối kháng nữ U17 hạng cân 59kg và Lưu Quyền Phước ở nội dung biểu diễn quyền sáng tạo cá nhân nam.

Trong khi đó, 2 huy chương bạc thuộc về các vận động viên: Nguyễn Ngọc Bảo Quyên nội dung đối kháng nữ U14 hạng cân 55kg; Bùi Bình Minh nội dung đối kháng nam U17 hạng cân 45kg.

3 huy chương đồng thuộc về các vận động viên: Hà Thị Anh Minh nội dung đối kháng nữ U17 hạng cân 44kg; Lê Phan Tuấn Kiệt nội dung đối kháng nam U17 hạng cân 48kg và Trương Thị Quỳnh Như nội dung đối kháng nữ U17 hạng cân 49kg.

2 chị em song sinh Nguyễn Thị Mai và Nguyễn Thị Loan (bên phải) xuất sắc giành 2 huy chương vàng ở nội dung đối kháng nữ lứa tuổi vô địch. Ảnh: Đức Nhật

Được biết, Giải vô địch và trẻ Taekwondo Đông Nam Á năm 2025 do Liên đoàn Taekwondo Việt Nam, Liên đoàn Taekwondo Đông Nam Á phối hợp với tỉnh Khánh Hòa tổ chức. Giải diễn ra từ ngày 17 đến 22-8 quy tụ hơn 320 vận động viên đến từ các quốc gia trong khu vực như Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore và Đoàn chủ nhà Việt Nam. Các vận động viên tham gia thi đấu các nội dung đối kháng (lứa tuổi thiếu niên U14, trẻ U17 và vô địch) và quyền thuật (tiêu chuẩn, sáng tạo).

Đoàn Taekwondo tỉnh Gia Lai đã được triệu tập vào danh sách đội tuyển Taekwondo Việt Nam tham dự giải, gồm 4 huấn luyện viên, 9 vận động viên, trong đó có 4 vận động viên thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku và 5 vận động viên đến từ Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai.

Thành tích này là kết quả đáng khích lệ, thể hiện nỗ lực và quyết tâm thi đấu của các vận động viên Taekwondo Gia Lai khi tham gia đấu trường Đông Nam Á.