(GLO)- Ngày 25-8, kết thúc Giải Vô địch Taekwondo các câu lạc bộ quốc tế lần thứ 21 năm 2025, đoàn Taekwondo tỉnh Gia Lai tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi giành 23 huy chương, qua đó xếp thứ nhì toàn đoàn.

Đoàn Taekwondo tỉnh Gia Lai giành 23 huy chương tại Giải Vô địch Taekwondo các câu lạc bộ quốc tế năm 2025. Ảnh: Đức Nhật

Tham gia Giải Vô địch Taekwondo các câu lạc bộ quốc tế lần thứ 21 năm 2025, đoàn Taekwondo tỉnh Gia Lai có 27 vận động viên và 4 huấn luyện viên. Trong đó, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai tham gia với 3 huấn luyện viên, 16 vận động viên; Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku tham gia với 1 huấn luyện viên, 11 vận động viên.

Kết quả, đoàn giành tổng cộng 23 huy chương, gồm: 11 huy chương vàng, 8 huy chương bạc và 4 huy chương đồng; qua đó, xếp thứ nhì toàn đoàn trong số các câu lạc bộ tham dự.

Trong đó, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai giành được 5 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, 3 huy chương đồng. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku giành 6 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 1 huy chương đồng.

Vận động viên Lê Thanh Mai (bìa phải) giành thêm danh hiệu vận động viên nữ xuất sắc ở nội dung đối kháng hạng cân 42kg lứa tuổi U17. Ảnh: Đức Nhật

Cụ thể, 11 vận động viên đã xuất sắc giành huy chương vàng ở nội dung đối kháng, gồm: Nguyễn Nhật Quang (hạng 54kg nam lứa tuổi vô địch), Hồ Sỹ Đức (hạng 63kg nam lứa tuổi vô địch), Trương Văn Hiếu (hạng 68kg nam lứa tuổi vô địch), Trần Li Na (hạng 53kg nữ lứa tuổi vô địch), Lê Thanh Mai (hạng 42kg nữ U17), Nguyễn Văn Đức Anh (hạng 45kg nam U17), Nguyễn Đức Tâm (hạng 55kg nam U17), Bạch Nguyễn Minh Hoàng (hạng 73kg nam U17), Huỳnh Lê Tình (hạng 78kg nam U17), Nguyễn Ngọc Ý Nhi (hạng 36kg nữ U14), Lê Nguyễn Thành Được (hạng 47kg nữ U14).

Ngoài ra, vận động viên Lê Thanh Mai còn giành thêm danh hiệu vận động viên nữ xuất sắc lứa tuổi U17 ở nội dung đối kháng.

Quang cảnh Giải Vô địch Taekwondo các câu lạc bộ quốc tế lần thứ 21 năm 2025. Ảnh: Đức Nhật

Giải Vô địch Taekwondo các câu lạc bộ quốc tế lần thứ 21 năm 2025 do Liên đoàn Taekwondo Việt Nam, Liên đoàn Taekwondo Đông Nam Á phối hợp tỉnh Khánh Hòa tổ chức. Giải diễn ra từ ngày 21 đến 25-8, quy tụ hơn 310 vận động viên của hơn 40 câu lạc bộ đến từ Thái Lan, Hồng Kông (Trung Quốc), Philippines, Myanmar, Australia, Hàn Quốc, Malaysia, Singapore, Lào và Việt Nam tham dự. Các vận động viên thi đấu các nội dung: Đối kháng (lứa tuổi nhi đồng U12, thiếu niên U14, trẻ U17 và vô địch), quyền thuật (tiêu chuẩn).