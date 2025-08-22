Gia Lai hôm nay 22-8: Gia Lai giành 9 huy chương tại Giải vô địch và trẻ Taekwondo Đông Nam Á

Gia Lai ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực bán dẫn và trí tuệ nhân tạo với Công ty TORmem
Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Gia Lai
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị phụ huynh khẩn trương hoàn tất thủ tục đến hết ngày 25-8
Sở KH-CN gặp mặt thành viên Tổ công tác hỗ trợ các xã, phường
Gia Lai giành 9 huy chương tại Giải vô địch và trẻ Taekwondo Đông Nam Á
Thả 3 cá thể rùa quý hiếm, nguy cấp về môi trường tự nhiên
Công an xã Mang Yang bắt giữ 3 đối tượng dùng súng bắn điện để trộm chó
Khởi tố 11 đối tượng hỗn chiến tại khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết