Gia Lai hôm nay 22-8: Gia Lai giành 9 huy chương tại Giải vô địch và trẻ Taekwondo Đông Nam Á

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI NGỌC DUNG NGỌC DUNG

(GLO)- Bản tin hôm nay có những nội dung sau: Gia Lai ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực bán dẫn và trí tuệ nhân tạo với Công ty TORmem; Sở KH-CN gặp mặt thành viên Tổ công tác hỗ trợ các xã, phường; Gia Lai giành 9 huy chương tại Giải vô địch và trẻ Taekwondo Đông Nam Á...
Gia Lai ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực bán dẫn và trí tuệ nhân tạo với Công ty TORmem

03:45

Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Gia Lai

04:58

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị phụ huynh khẩn trương hoàn tất thủ tục đến hết ngày 25-8

06:22

Sở KH-CN gặp mặt thành viên Tổ công tác hỗ trợ các xã, phường

07:50

Gia Lai giành 9 huy chương tại Giải vô địch và trẻ Taekwondo Đông Nam Á

09:55

Thả 3 cá thể rùa quý hiếm, nguy cấp về môi trường tự nhiên

10:52

Công an xã Mang Yang bắt giữ 3 đối tượng dùng súng bắn điện để trộm chó

12:37

Khởi tố 11 đối tượng hỗn chiến tại khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết

