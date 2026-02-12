Dấu ấn thể thao Gia Lai tại SEA Games 33: Bản lĩnh trẻ, khát vọng lớn

(GLO)- SEA Games 33 năm 2025 chứng kiến những chiến công vang dội của các vận động viên Gia Lai. Mỗi tấm huy chương mang về dù khác nhau về màu sắc, nhưng đều là minh chứng cho ý chí, bản lĩnh và khát vọng vươn lên của con người Gia Lai.

Tại kỳ SEA Games này, Gia Lai có 4 VĐV tham gia thi đấu. Tất cả đều là những gương mặt trẻ, lần đầu góp mặt ở sân chơi khu vực nhưng đều xuất sắc giành huy chương. Ở những môn thi đấu khác nhau và đối diện áp lực riêng, các VĐV Gia Lai vẫn gặp nhau ở tinh thần thi đấu quả cảm, không lùi bước trước thử thách và luôn đặt niềm tự hào Tổ quốc lên hàng đầu.

Niềm tự hào của thể thao phố Núi

Ở taekwondo - một trong những môn võ có tính đối kháng cao, đòi hỏi cả thể lực, kỹ thuật lẫn bản lĩnh thi đấu, chị em song sinh Nguyễn Thị Mai và Nguyễn Thị Loan đã mang về 2 tấm huy chương đáng tự hào.

Chị em song sinh Nguyễn Thị Mai (thứ 2 từ phải sang) và Nguyễn Thị Loan cùng nhau viết nên khoảnh khắc đáng nhớ tại SEA Games 33, khi lần đầu sánh bước ở đấu trường khu vực và đều giành huy chương, mang về niềm tự hào cho thể thao Gia Lai. Ảnh: NVCC

Trong đó, hành trình của VĐV Nguyễn Thị Mai (SN 2006, ở xã Ia Krêl) tại SEA Games 33 để lại nhiều cảm xúc. Có lẽ trận bán kết hạng cân 46 kg hôm ấy sẽ mãi là ký ức khó quên đối với Mai. Thời điểm hiệp 2 chỉ còn vài giây ngắn ngủi, Mai đã nỗ lực vươn lên dẫn trước với điểm số 12 - 10, thắp lên kỳ vọng về một hiệp đấu thứ 3. Tuy nhiên, chỉ trong tích tắc, đối thủ Thái Lan đã ghi liền 5 điểm, lật ngược thế trận. Khoảnh khắc nghiệt ngã ấy đã để lại nỗi tiếc nuối trên khóe mắt của Mai.

Dẫu vậy, sau 7 năm bền bỉ gắn bó với taekwondo, tấm HCĐ tại SEA Games 33 là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực từng ngày của Mai.

Trong ngày thi đấu cuối cùng của môn taekwondo tại SEA Games 33, khán giả hồi hộp theo dõi và chờ đợi sự bứt phá của Nguyễn Thị Loan. Góp thêm niềm tự hào cho thể thao Việt Nam nói chung và Gia Lai nói riêng, cô gái phố Núi đã xuất sắc giành HCB ở hạng cân 53 kg.

Dù không thể vượt qua VĐV của đội chủ nhà trong trận chung kết, nhưng những gì Nguyễn Thị Loan thể hiện trên sàn đấu cho thấy sự tiến bộ rõ nét về chuyên môn, tâm lý thi đấu vững vàng và tiềm năng lớn để vươn xa hơn ở các đấu trường quốc tế trong tương lai.

Nhìn lại sau giải đấu, Loan cho rằng: “Cơ hội lần này giúp tôi học hỏi được rất nhiều, đặc biệt là về khả năng thích nghi với từng đối thủ. Các đội trong khu vực đều có thế mạnh riêng, vì vậy tôi nhận thấy bản thân phải luôn tập trung, linh hoạt trong chiến thuật và giữ được sự bình tĩnh ở những thời điểm quan trọng”.

Hành trình tại xứ Chùa Vàng lần này là dấu mốc đặc biệt đối với hai chị em Mai và Loan, khi cả hai cùng khoác áo đội tuyển quốc gia. “Sau giải đấu, mục tiêu của chúng tôi là tập trung tập luyện để khắc phục những điểm còn hạn chế, chuẩn bị tốt hơn cho các giải đấu lớn sắp tới và phấn đấu để có cơ hội góp mặt ở những đấu trường cao hơn”-Mai chia sẻ.

Cô gái vàng của xứ Dừa

Một pha bóng của Nguyễn Thị Bích Thảo tại SEA Games 33. Ảnh: VHF

Thể thao Gia Lai còn ghi dấu ấn tại SEA Games 33 với sự tỏa sáng của VĐV Nguyễn Thị Bích Thảo (SN 2005, ở phường Bồng Sơn). Tại trận chung kết gặp chủ nhà Thái Lan, vượt qua áp lực từ khán đài, đội tuyển bóng ném nữ Việt Nam chủ động thế trận với các pha tấn công đa dạng, phản công nhanh và phòng ngự chặt chẽ, giành chiến thắng thuyết phục 24 - 16 để bảo vệ tấm HCV.

Với chiều cao chỉ 1m65, dáng người nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn, Thảo thi đấu hiệu quả ở hai biên, xử lý tình huống linh hoạt và luôn giữ tinh thần thi đấu quyết liệt. Những phẩm chất đó giúp cô gái trẻ xứ Dừa góp mặt ở 4/5 trận, đóng góp không nhỏ vào hành trình bảo vệ thành công ngôi vô địch của bóng ném nữ Việt Nam.

Trên chuyến xe chào đón Bích Thảo trở về quê nhà từ Cảng hàng không Phù Cát, hành trình đến với bóng ném của em được các HLV nhắc lại với những câu chuyện đầy cảm xúc. Hành trình ấy bắt đầu cách đây 7 năm, khi anh Võ Vương Vũ, HLV đội năng khiếu bóng ném (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh) đã lặn lội đến từng trường học trên địa bàn tỉnh để tìm kiếm và phát hiện những tài năng trẻ.

Cuối năm 2024, lần đầu được triệu tập lên đội tuyển quốc gia, Bích Thảo nhanh chóng khẳng định mình giữa đội hình giàu kinh nghiệm. Thành quả từ quá trình tập luyện sớm được đền đáp. Tôi cùng đồng đội giành HCV Giải vô địch bóng ném Đông Nam Á vào đầu năm 2025 và khép lại năm đầy ấn tượng với HCV SEA Games 33.

Chia sẻ về chặng đường phía trước, Bích Thảo khẳng định: “Tôi sẽ không dừng lại ở đây mà tiếp tục cố gắng để có phong độ tốt hơn trong năm tới. Sau đó, tôi sẽ học đại học để chuẩn bị cho tương lai lâu dài”.

Chốt chặn đáng tin cậy của U22 Việt Nam

SEA Games 33 khép lại với những khoảnh khắc vỡ òa và chiến thắng ngọt ngào của đội tuyển bóng đá nam Việt Nam. Trong đó, Trần Trung Kiên (SN 2003, ở phường Pleiku) là một trong những cầu thủ nổi bật của U22 Việt Nam, góp công quan trọng vào chức vô địch.

Trần Trung Kiên trở thành “người hùng”, góp công lớn vào hành trình chinh phục chiến thắng của U22 Việt Nam tại SEA Games 33. Ảnh: Đức Đồng

Ít ai biết được chặng đường đến với bóng đá của Trung Kiên khá gian truân. Không trúng tuyển vào Học viện Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) ngay từ đầu, Trung Kiên buộc phải xin tập nhờ cùng các cầu thủ chính thức. Mỗi ngày, sau giờ học văn hóa, cha mẹ hoặc ông lại chở Kiên bằng xe máy vượt quãng đường hơn 10 km đến học viện, với mong muốn nuôi dưỡng giấc mơ sân cỏ.

Sự bền bỉ và quyết tâm ấy của Trung Kiên dần được các HLV tại CLB HAGL ghi nhận và trao cơ hội. Khi được tin tưởng, tài năng của Trung Kiên nhanh chóng bộc lộ. Với chiều cao 1m91, anh trở thành một trong những điểm sáng hiếm hoi tại khung gỗ của đội bóng phố Núi. Tháng 7.2025, khi được HLV Kim Sang-sik đặt trọn niềm tin, Trung Kiên đã thi đấu xuất sắc, góp phần quan trọng giúp U23 Việt Nam lên ngôi vô địch Giải vô địch U23 Đông Nam Á.

Tại SEA Games 33, trong trận chung kết trên đất Thái, U22 Việt Nam tạo nên màn lội ngược dòng đầy cảm xúc và một lần nữa Trung Kiên khẳng định vai trò chốt chặn đáng tin cậy. Dù nhận 2 bàn thua, nhưng Kiên vẫn bình tĩnh, liên tiếp hóa giải các tình huống nguy hiểm, góp phần tạo nền tảng cho chiến thắng chung cuộc cho đội tuyển Việt Nam.

Trung Kiên bày tỏ: “Chiến thắng này là thành quả cho sự nỗ lực hết mình của toàn đội, như một món quà dành tặng người hâm mộ quê nhà”.

Trong bối cảnh thể thao thành tích cao ngày càng cạnh tranh khốc liệt, việc các VĐV Gia Lai liên tục góp mặt và giành thành tích tại đấu trường khu vực cho thấy hướng đi đúng đắn trong công tác phát triển thể thao của địa phương. Những thành công này không chỉ mang lại vinh quang cho cá nhân, mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ cho thế hệ trẻ Gia Lai dám mơ ước, dám theo đuổi con đường thể thao chuyên nghiệp.