Mời độc giả đón đọc giai phẩm đặc biệt Gia Lai Xuân Bính Ngọ 2026

(GLO)- Chào xuân mới Bính Ngọ 2026, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc giai phẩm đặc biệt Gia Lai Xuân Bính Ngọ 2026, với nhiều bài viết sinh động, hấp dẫn.

Năm 2025 đã khép lại, hơn nửa năm hợp nhất với muôn vàn khó khăn, Gia Lai như đứng trước nhiều đỉnh núi cao hiểm hóc, từ tổ chức bộ máy hàng trăm cơ quan đơn vị, sắp xếp hàng ngàn vị trí công tác đến bố trí công tác cho hàng vạn con người…

Vừa chạy vừa xếp hàng mà không được để xảy ra bất cứ gián đoạn, đứt gãy nào. Chừng như chưa đủ gian nan, Gia Lai lại là một trong vài tỉnh thành hứng chịu nhiều thịnh nộ của thiên nhiên, hết bão liền ngay lại đến lũ lụt.

Thế nhưng, gói gọn lại con số tăng trưởng GRDP 7,2% là câu trả lời thuyết phục nhất. Nhiều dự án ách tắc lâu năm được khai thông, tháo gỡ khẩn trương; lòng người phấn chấn, sự ủng hộ của người dân lên cao bất ngờ.

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030) đã vạch ra một lộ trình rõ nét: Gia Lai phải là nhịp cầu huyết mạch nối liền Đông - Tây; là cửa ngõ hướng biển của Tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia và là cực tăng trưởng trọng điểm của cả nước.

Với khát vọng trở thành tỉnh phát triển, tiến vào kỷ nguyên mới với vị thế thuộc nhóm dẫn đầu khu vực miền Trung, Gia Lai hừng hực khí thế ngay từ đầu năm.

Trên hành trình kiến tạo tương lai, tiến vào kỷ nguyên mới phồn vinh, hạnh phúc, trong niềm tin mới, khí thế mới, chúng ta hoàn toàn có thể nhìn thấy trước hình ảnh của một Gia Lai tươi sáng, với cơ hội vươn mình cất cánh.

Chúng ta ngày ngày soi gương học Bác làm điều hay, việc tốt; càng học theo Bác ta càng thêm vững tin và kỳ vọng thật nhiều vào chặng đường trước mặt.

Ta có thể tìm thấy rất nhiều ví dụ chứng minh cho luận điểm này trong hình ảnh cực kỳ sinh động “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt” ở từ Quy Nhơn lên Pleiku, từ biển xanh bao la đến đại ngàn chất ngất như cùng hát một hợp xướng phát triển hài hòa.

Tỉnh Gia Lai mới không chỉ to lớn hơn về hình hài; không chỉ là phép cộng số học về nội lực, tiềm năng mà vượt thoát lên cao hơn. Cuộc hợp nhất vĩ đại đã tạo ra niềm tin mới, động lực mới và tâm thế mới cho con người ở xứ sở này. Cuộc sống bộn bề, căng tràn sinh lực thay ta cất lên ngàn lời ca muốn tỏ bày.

Trong niềm hân hoan giữa mùa xuân Bính Ngọ, ta cảm nhận rõ ràng đất quê ta mênh mông, đất quê chan chứa chân tình. Tự trăm năm trước đất lành đã sanh trái ngọt! Có tình cờ không khi Gia Lai khởi động bước vào kỷ nguyên mới với hình ảnh rất nhiều cán bộ - từ cấp xã phường đến cao nhất ở những vị trí lãnh đạo tỉnh cùng thể hiện tinh thần vì nhân dân phục vụ bằng những hành động cụ thể, hiệu quả thiết thực chứ không phải chỉ là cam kết ở lời nói.

Một năm 2026 vừa có tính bản lề nối một giai đoạn tốt đẹp, vừa làm nên một thời kỳ mới, mở ra rất nhiều hy vọng sáng tươi trước mặt. Với tinh thần đó, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai Xuân Bính Ngọ 2026 với nhiều bài viết hấp dẫn, tươi tắn và sinh động.

Giai phẩm đặc biệt này có sự góp mặt của các nhà báo, phóng viên, nhà nghiên cứu, nhà văn, nhà thơ tên tuổi trong nước và trong tỉnh, với một số bài viết mà các bạn có thể đón đọc như: * Khởi đầu kỷ nguyên mới phát triển mới của đất nước (Mai Lâm - Quang Tấn). * Đồng tâm, hiệp lực xây dựng Gia Lai phát triển bền vững, giàu mạnh (Nguyễn Hân) * Chiến dịch Quang Trung: Dựng mái ấm, vững niềm tin (Hồng Phúc) * Học Bác từ việc nhỏ, làm theo Bác bằng hành động cụ thể (Gia Nguyễn - Phương Dung) * Hết lòng vì dân (Thanh Thảo) * “Đi tắt đón đầu” bằng chuyển đổi số (Hồng Hà) * Tiến vào kỷ nguyên mới với nền tảng văn hóa độc đáo, giàu bản sắc (Nguyễn Khắc Sử - Bùi Tấn Sĩ) * Tạo điểm nhấn trên hành lang kinh tế Đông - Tây (Nguyễn Vân Thiêng) * Gia Lai - điểm đến hấp dẫn thu hút nhà đầu tư (Phạm Tiến Sỹ - Hà Duy) * Du lịch đại ngàn đến biển xanh (Quang Tấn) * “Cung đường mùa xuân” mở lối phát triển (Nguyễn Quý) * Canh tác hữu cơ để phát triển bền vững (Vũ Thảo) * Ấm no một dải biên cương (Minh Triều - Vĩnh Hoàng) * Cao hơn bầu trời là Tổ quốc (Nam Khánh) * Cà phê Gia Lai hướng tới chuỗi giá trị toàn cầu (Ngọc Sang - Vũ Thảo - Nguyễn Diệp - Công Thành) * Dấu chân “cát trắng” trên cao nguyên “đất đỏ” (Chương Hiếu) * Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo (Vũ Chi) * Xuân vui ở buôn Broăi (Đại Dương) * Những tỷ phú Jrai (Hà Duy) * Trách nhiệm mới là điều ở lại lâu dài (Mai Hoàng) * Từ sao sen quê nhà… (Nguyễn Muội) * Những cải cách hành chính sáng tạo của triều Tây Sơn (Bảo Huy) * Vị linh mục hiến kế chống Pháp (Nguyễn Phan Khiêm) * Hơn 300 năm giữ nghề nón ngựa Phú Gia (Thảo Khuy - Ngọc Nhuận) * Những mùa xuân huy hoàng trên kinh thành (Nguyễn Thanh Quang) * Thanh âm đại ngàn kết nối Tây nguyên - phương Tây (Hoàng Ngọc) * Đất Võ dọc miền lễ hội xuân vui (Đoàn Ngọc Nhuận) * Ngại ngùng một miếng bánh dây… (Nguyễn Thanh Mừng) * Diễn viên Lê Hạ Anh: Học thêm được điều gì, với tôi đã là tiến bộ (Phương Vi) * Lưu dấu hương vị Tết xưa (Hải Yến) * Bóng ngựa trong đường quyền đất Võ (Hoài Thu) * Xuân hợp nhất, hợp lưu của những dòng chảy (Hiền My) * Ngàn năm bóng ngựa (Đào Đức Tuấn)

Trân trọng kính mời quý độc giả đón đọc!