Gia Lai tăng tốc xúc tiến đầu tư, tạo nền tảng bứt phá

(GLO)- Với cách làm chủ động, bài bản và linh hoạt, công tác xúc tiến đầu tư của tỉnh ghi nhận nhiều kết quả tích cực, tạo nền tảng quan trọng thúc đẩy kinh tế năm 2026 và những năm tiếp theo phát triển.

Xác lập kỷ lục về dự án mới và vốn đăng ký đầu tư

Theo Sở Tài chính, năm 2025 trong bối cảnh kinh tế trong nước và thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, tỉnh Gia Lai đã triển khai đồng bộ các giải pháp xúc tiến và thu hút đầu tư, coi đây là động lực quan trọng để phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng KT-XH.

Các nhà đầu tư nước ngoài đến tìm hiểu môi trường đầu tư tại Gia Lai. Ảnh: Tiến Sỹ

Các hoạt động xúc tiến đầu tư được tỉnh triển khai thống nhất, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, địa phương, góp phần tạo dựng môi trường đầu tư ngày càng minh bạch, thuận lợi cho DN và nhà đầu tư. Thay vì chờ đợi, tỉnh đã chủ động xây dựng một hệ sinh thái đầu tư minh bạch và hiện đại. Trọng tâm của cách làm này chính là việc chuẩn hóa các sản phẩm truyền thông và cơ sở dữ liệu theo thông lệ quốc tế, giúp nhà đầu tư dễ dàng nhận diện tiềm năng của địa phương. Đặc biệt, việc đẩy mạnh chuyển đổi số, hình thành hệ thống thông tin một cửa đã giúp nhà đầu tư tiếp cận nhanh cơ chế, chính sách ưu đãi và các danh mục dự án kêu gọi đầu tư, tạo niềm tin vững chắc cho cộng đồng DN.

Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các sở, ngành và địa phương dưới sự chỉ đạo xuyên suốt của UBND tỉnh đã tạo ra một bộ máy vận hành thống nhất, sẵn sàng đồng hành cùng nhà đầu tư từ khâu khảo sát đến khi triển khai dự án.

Dấu ấn đậm nét nhất chính là Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2025. Tại sự kiện này, niềm tin của nhà đầu tư với tỉnh đã được cụ thể hóa thông qua việc UBND tỉnh trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư 69 dự án, với tổng vốn đăng ký và cam kết đầu tư lên đến 119.700 tỷ đồng, tương đương hơn 4,6 tỷ USD. Trong đó, 27 dự án được trao quyết định chủ trương đầu tư với tổng vốn 26.300 tỷ đồng; 42 dự án ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với tổng vốn dự kiến 93.400 tỷ đồng.

Kết quả thu hút đầu tư năm 2025 của Gia Lai đã vượt xa kỳ vọng khi đón nhận 192 dự án đầu tư đến từ các tập đoàn, DN trong và ngoài nước, vượt 27 dự án so với chỉ tiêu UBND tỉnh giao, nhiều nhất từ trước đến nay. Tổng vốn mà nhà đầu tư đăng ký đầu tư cũng xác lập kỷ lục mới, với hơn 159.874 tỷ đồng, trong đó, có 176 dự án đầu tư trong nước, với tổng vốn đăng ký hơn 124.190 tỷ đồng và 16 dự án FDI, với tổng vốn gần 35.684 tỷ đồng.

Dòng vốn chảy vào Gia Lai mang tính chiến lược và đa dạng. Lĩnh vực công nghiệp tiếp tục dẫn đầu số lượng dự án với 86 dự án, tổng vốn đầu tư hơn 42.877 tỷ đồng, trong khi lĩnh vực xây dựng - hạ tầng chiếm tỷ trọng vốn lớn nhất với hơn 62.542 tỷ đồng từ 25 dự án. Các lĩnh vực khác, như: Thương mại, dịch vụ và du lịch có 25 dự án, với tổng vốn hơn 12.862 tỷ đồng; nông - lâm nghiệp và thủy sản có 50 dự án, tổng vốn hơn 6.685 tỷ đồng; bất động sản và kinh tế đô thị có 6 dự án, với tổng vốn đầu tư hơn 34.918 tỷ đồng.

Theo địa bàn đầu tư, có 43 dự án triển khai trong khu kinh tế, khu công nghiệp; 42 dự án trong cụm công nghiệp và 107 dự án ngoài các khu, cụm công nghiệp. Trong năm, tỉnh đã thực hiện điều chỉnh 178 dự án, với tổng vốn đầu tư tăng thêm 7.546,46 tỷ đồng.

Cùng với thu hút dự án, hoạt động đăng ký DN tiếp tục có chuyển biến tích cực. Từ ngày 1-1 đến ngày 10-12-2025, tỉnh Gia Lai đã cấp giấy chứng nhận đăng ký DN cho 2.999 DN thành lập mới, với tổng vốn đăng ký 26.820 tỷ đồng. Điều này phản ánh niềm tin của DN đối với thị trường cũng như sự đồng hành, hỗ trợ phát triển của tỉnh Gia Lai.

Thu hút đầu tư vào 5 trụ cột phát triển

Năm 2026, tỉnh Gia Lai xác định thu hút đầu tư không chỉ về số lượng mà phải đi sâu vào chất lượng. Giải pháp then chốt của tỉnh là tập trung vào 5 trụ cột phát triển gồm: Công nghiệp, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ logistics và kinh tế đô thị gắn với quá trình đô thị hóa.

Các nhà đầu tư nước ngoài đến khảo sát thực địa tại Khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Định, tại xã Vân Canh. Ảnh: Tiến Sỹ

Tỉnh ưu tiên các dự án có công nghệ hiện đại, hàm lượng tri thức cao, thân thiện với môi trường và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, đảm bảo phát triển xanh. Song song với việc thu hút các tập đoàn lớn, Gia Lai mở rộng cửa đón các DN vừa và nhỏ có công nghệ sạch từ các thị trường phát triển như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan và châu Âu; đồng thời đẩy nhanh tiến độ lấp đầy Khu kinh tế Nhơn Hội, Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh và các khu, cụm công nghiệp khác.

Tỉnh cũng sẽ xây dựng và hoàn thiện danh mục dự án mời gọi đầu tư giai đoạn 2025 - 2030; tiếp tục cập nhật cơ sở dữ liệu xúc tiến đầu tư; đẩy mạnh truyền thông, quảng bá; tăng cường hỗ trợ nhà đầu tư và nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát dự án sau cấp phép.

Với quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng DN và cách làm ngày càng chuyên nghiệp, tỉnh Gia Lai kỳ vọng công tác xúc tiến đầu tư năm 2026 sẽ tiếp tục tạo chuyển biến rõ nét, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, đưa Gia Lai trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn.