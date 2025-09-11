Danh mục
Kinh tế

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Công ty CP Becamex Bình Định xúc tiến đầu tư tại Trung Quốc

T.SỸ
(GLO) - Chiều 9- 9, tại TP. Chiết Giang (Trung Quốc), Công ty CP Becamex Bình Định phối hợp với Tổng Công ty Becamex IDC và VSIP Group tổ chức hội thảo xúc tiến đầu tư với chủ đề: “Chìa khóa đầu tư tại Gia Lai cho các doanh nghiệp Trung Quốc”.

Dự hội thảo có hơn 50 doanh nghiệp, tổ chức của Trung Quốc hoạt động sản xuất kinh doanh trên nhiều lĩnh vực.

a1-quang-canh-hoi-thao.jpg
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: ĐVCC

Tại hội thảo, Công ty CP Becamex Bình Định đã thông tin đến các tổ chức, doanh nghiệp Trung Quốc về tiềm năng, lợi thế nổi trội và dư địa phát triển cùng cơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển lâu dài, bền vững của tỉnh Gia Lai nói chung, Công ty CP Becamex Bình Định nói riêng.

Khu công nghiệp (KCN) Becamex VSIP Bình Định được xây dựng hiện đại, đồng bộ hàng đầu tại khu vực miền Trung Việt Nam, vừa đáp ứng nhu cầu đầu tư của các doanh nghiệp FDI, vừa là nơi đáng sống và làm việc của các chuyên gia, người lao động trong nước và quốc tế. Ngoài các chính sách ưu đãi của Trung ương và tỉnh Gia Lai, các nhà đầu tư thứ cấp còn được Công ty CP Becamex Bình Định hỗ trợ miễn phí quy trình thủ tục; hỗ trợ các chương trình tuyển dụng và kết nối doanh nghiệp với lực lượng lao động chất lượng cao; cung cấp văn phòng miễn phí trước và sau khi nhà đầu tư có đầy đủ pháp nhân.

Cũng tại hội thảo, một số doanh nghiệp FDI đang đầu tư các dự án tại KCN Becamex VSIP Bình Ðịnh cũng đã chia sẻ về những thuận lợi, hiệu quả khi đầu tư tại tỉnh Gia Lai, đặc biệt là đầu tư vào KCN Becamex VSIP Bình Ðịnh. Nhiều DN Trung Quốc bày tỏ quan tâm và sẽ dành thời gian đến khảo sát thực tế tại tỉnh Gia Lai và KCN Becamex VSIP Bình Ðịnh để xúc tiến hợp tác đầu tư.

cong-ty-cp-becamex-binh-dinh-cung-voi-mot-so-dn-trung-quoc-ky-ket-ghi-nho-hop-tac-dau-tu-vao-kcn-becamex-vsip-binh-dinh.jpg
Đại diện Công ty CP Becamex Bình Định (đứng thứ 3 từ trái qua) cùng với một số DN Trung Quốc ký kết ghi nhớ hợp tác đầu tư vào KCN Becamex VSIP Bình Định. Ảnh: ĐVCC

Ngoài việc tổ chức thành công hội thảo nói trên, Công ty CP Becamex Bình Định còn làm việc song phương và ký kết ghi nhớ hợp tác đầu tư với một số doanh nghiệp Trung Quốc về các lĩnh vực sản xuất cơ khí chính xác, thiết bị công nghiệp, sản xuất đồ gỗ nội/ngoại thất, may mặc, thiết bị y tế, bất động sản công nghiệp và đô thị.

null