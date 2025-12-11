Nữ võ sĩ Gia Lai đoạt huy chương đồng Taekwondo tại SEA Games 33

(GLO)- Chiều 11-12, kết thúc ngày thi đấu đầu tiên của nội dung đối kháng Taekwondo tại SEA Games 33, đoàn Thể thao Việt Nam đón thêm tin vui khi võ sĩ Nguyễn Thị Mai của Gia Lai xuất sắc đoạt huy chương đồng ở hạng cân 46 kg.

Vận động viên Nguyễn Thị Mai đã dừng bước tại bán kết sau trận đấu đầy căng thẳng và kịch tính, để thua đối thủ Thái Lan với tỷ số 0-2. Trước đó, cô đã xuất sắc vượt qua võ sĩ Timor Leste ở vòng loại để giành quyền vào bán kết.

Nguyễn Thị Mai (áo trắng) giành huy chương đồng nội dung đối kháng Taekwondo, hạng cân 46 kg tại SEA Games 33. Ảnh: Thanh Huy

Cùng nội dung, Nguyễn Hồng Trọng đã thi đấu đầy bản lĩnh và xuất sắc giành huy chương vàng hạng 54 kg nam.

Trong trận chung kết, Trọng vượt qua Aziz Hidayat Tumakaka (Indonesia) với tỷ số 2-1 sau 3 hiệp căng thẳng; góp phần nâng tổng số huy chương của đội tuyển Taekwondo Việt Nam lên 6 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 17 huy chương đồng.

Thành tích của Mai không chỉ đóng góp vào bảng tổng sắp của Đoàn Thể thao Việt Nam mà còn là dấu ấn tự hào của Taekwondo Gia Lai nói riêng.

Được biết, tại SEA Games 33, đội tuyển Taekwondo Việt Nam tham dự với 29 thành viên, gồm lãnh đạo, huấn luyện viên, chuyên gia và 21 vận động viên.