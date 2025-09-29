Taekwondo Gia Lai bứt phá

(GLO)- Lực lượng vận động viên Taekwondo của tỉnh Gia Lai sau hợp nhất, sáp nhập tỉnh dồi dào hơn, có chiều sâu, bứt phá ấn tượng tại nhiều giải đấu nhờ phát huy thế mạnh và tinh thần gắn kết để chinh phục những cột mốc mới.

Nhanh chóng hòa nhập, khẳng định dấu ấn

Trước khi hợp nhất, cả 2 tỉnh Gia Lai (cũ) và Bình Định đều là những địa phương đã phát triển bộ môn thể thao thành tích cao Taekwondo, khẳng định vị thế với nhiều thành tích tại các đấu trường trong nước và quốc tế.

Vận động viên đội tuyển Taekwondo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku đang tập luyện. Ảnh: R’Ô Hok

Đội tuyển Taekwondo Bình Định có thế mạnh ở cả nội dung quyền và đối kháng.

Từ năm 2020 đến trước thời điểm hợp nhất tỉnh (ngày 1-7-2025), đội đã tham gia nhiều giải đấu quốc gia và quốc tế, mang về 142 huy chương các loại (26 HCV, 44 HCB và 72 HCĐ).

Các VĐV như Lưu Quyền Phước (SN 1999), Võ Thị Hồng Thắm (SN 2010), Trần Li Na (SN 2003)… là những nhân tố chủ lực, góp phần làm rạng danh Taekwondo Bình Định.

Trong khi đó, đội tuyển Taekwondo Gia Lai (cũ) cũng sở hữu lực lượng VĐV tài năng và đạt nhiều thành tích ấn tượng, với thế mạnh ở nội dung đối kháng nam và nữ.

Giai đoạn 2019-2024, đội tuyển đã giành tổng cộng 98 huy chương các loại (43 HCV, 27 HCB và 28 HCĐ) tại các giải quốc gia và quốc tế. Riêng từ đầu năm 2025 đến trước thời điểm hợp nhất tỉnh, đội đã tham gia 3 giải đấu lớn, mang về thêm 12 huy chương.

Nổi bật trong đội hình của đội tuyển Taekwondo Gia Lai (cũ) là cặp song sinh Nguyễn Thị Mai và Nguyễn Thị Loan (cùng SN 2006), Hồ Sỹ Đức (SN 2004), Nguyễn Nhật Quang (SN 2002)….

Vận động viên Lưu Quyền Phước đoạt HCV tại Giải vô địch Taekwondo Đông Nam Á lần thứ 17 năm 2025. Ảnh: ĐVCC

Từ khi hợp nhất tỉnh, Taekwondo Gia Lai nhanh chóng được nhân lên sức mạnh, với một tập thể đoàn kết, đồng đều và có chiều sâu chuyên môn. Từ tháng 7-2025 đến nay, đội tuyển Taekwondo tỉnh đã tham dự 3 giải đấu lớn cấp quốc gia và quốc tế, giành tổng cộng 56 huy chương.

Đáng chú ý, tại Giải vô địch Taekwondo các CLB Quốc tế lần thứ 21 năm 2025 diễn ra từ ngày 21 đến 25-8 tại tỉnh Khánh Hòa, đoàn Taekwondo tỉnh Gia Lai với lực lượng VĐV đến từ Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Pleiku và Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh đã thi đấu xuất sắc, giành 23 huy chương các loại, xếp thứ nhì toàn đoàn.

Tại Giải vô địch Taekwondo các CLB Quốc gia-Cúp Đại sứ Hàn Quốc 2025, đoàn Gia Lai đứng thứ ba toàn đoàn. Ảnh: ĐVCC

Tiếp đó, tại Giải vô địch Taekwondo các CLB Quốc gia-Cúp Đại sứ Hàn Quốc 2025 tại tỉnh Thái Nguyên (từ ngày 9 đến 16-9), đoàn Taekwondo Gia Lai tiếp tục gặt hái thành công với 24 huy chương các loại, xếp hạng ba toàn đoàn.

Sẵn sàng cho chặng đường mới

Theo HLV Đỗ Vũ Vương-Phó Trưởng Phòng Huấn luyện và Thi đấu (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku), việc hợp nhất tỉnh đã giúp Taekwondo Gia Lai hoàn thiện hơn, tiếp tục khẳng định vị thế trên bản đồ thể thao thành tích cao quốc gia.

Hiện đội tuyển Taekwondo của Trung tâm có 19 VĐV và 2 HLV. Trong đó, 2 VĐV đang được triệu tập vào đội tuyển Taekwondo quốc gia, cùng 1 VĐV đang tập trung đội tuyển trẻ Taekwondo quốc gia.

“Mới đây, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam đã có công văn về việc cử VĐV tham dự Giải Vô địch Taekwondo thế giới tại Trung Quốc từ ngày 21 đến 31-10. Trong danh sách đội tuyển tham dự có 2 VĐV của Gia Lai là Nguyễn Thị Mai và Nguyễn Thị Loan”- HLV Vương thông tin.

Đội tuyển Taekwondo của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku. Ảnh: R'Ô HOK

Đội tuyển Taekwondo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh hiện có 33 VĐV và 3 HLV. Trong đó, có 3 VĐV đang được triệu tập vào đội tuyển trẻ quốc gia.

Ông Đinh Quang Đông-HLV Đội tuyển Taekwondo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh-cho biết: “2 đơn vị trước đây đều có nền tảng vững chắc, nay hợp nhất tạo nên lực lượng đội tuyển Taekwondo tỉnh không chỉ đông đảo mà còn giàu kinh nghiệm và đa dạng nội dung thi đấu. Chúng tôi tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chia sẻ và hợp lực cùng nhau để hướng tới những mục tiêu cao hơn”.

Thời gian tới, cùng với tập trung công tác huấn luyện lực lượng VĐV hiện có để thi đấu, 2 đơn vị sẽ tiếp tục tìm kiếm các VĐV trẻ có tố chất thông qua hệ thống CLB, các hội võ thuật cơ sở và nhiều nguồn tuyển chọn khác. Mục tiêu là kịp thời phát hiện, bồi dưỡng và đào tạo bài bản lực lượng kế thừa để đội tuyển Taekwondo Gia Lai phát triển bền vững.