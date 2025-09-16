Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai xếp thứ 3 toàn đoàn tại Giải vô địch taekwondo các câu lạc bộ quốc gia

HUỲNH VỸ
(GLO)- Tại Giải vô địch taekwondo các câu lạc bộ quốc gia-cúp Đại sứ Hàn Quốc 2025, đoàn Gia Lai đã giành được tổng cộng 24 huy chương, đứng thứ 3 toàn đoàn. 

Cụ thể, đoàn đã giành được 8 huy chương vàng (HCV), 5 huy chương bạc (HCB) và 11 huy chương đồng (HCĐ).

taekwondo-gia-lai-2.jpg
Lưu Quyền Phước giành HCV sáng tạo cá nhân nam, nhóm từ 18 tuổi trở lên. Ảnh: ĐVCC

Trong đó, 8 HCV thuộc về các vận động viên: Nguyễn Ngọc Ý Nhi (hạng cân nữ dưới 36 kg, đối kháng cá nhân lứa tuổi dưới 12 tuổi); Bùi Bình Minh (hạng cân nam dưới 45 kg, đối kháng cá nhân lứa tuổi 15-17); Võ Thị Hồng Thắm (hạng cân nữ dưới 59 kg, đối kháng cá nhân lứa tuổi 15-17); Bạch Nguyễn Minh Hoàng (hạng cân nam dưới 68 kg, đối kháng cá nhân lứa tuổi 15-17); Hồ Sỹ Đức (hạng cân nam dưới 63 kg, đối kháng cá nhân lứa tuổi từ 18 trở lên); Lê Trần Cát Linh (hạng cân nữ dưới 44 kg, đối kháng cá nhân lứa tuổi 15-17).

Các vận động viên Bạch Nguyễn Minh Hoàng, Huỳnh Lê Tình, Trương Thị Quỳnh Như, Võ Thị Hồng Thắm giành HCV ở nội dung đồng đội nam nữ hỗn hợp 15-17 tuổi; Lưu Quyền Phước giành HCV sáng tạo cá nhân nam từ 18 tuổi trở lên.

taekwondo-gia-lai.jpg
Đoàn vận động viên Gia Lai tại giải đấu này. Ảnh: ĐVCC

Giải đấu năm nay có sự tham gia của hơn 1.400 huấn luyện viên, vận động viên và cán bộ chuyên môn đến từ 46 câu lạc bộ thuộc các tỉnh, thành, ngành trên toàn quốc.

Các vận động viên tham gia tranh tài ở các nội dung: thi đấu đối kháng cá nhân ở 4 nhóm tuổi: dưới 12, 12-14, 15-17 và trên 18 tuổi; thi đấu đối kháng đồng đội ở 3 nhóm tuổi từ 12-14, từ 15-17 và từ 18 tuổi trở lên; quyền tiêu chuẩn, quyền sáng tạo và biểu diễn đồng đội.

Giải vô địch taekwondo các câu lạc bộ quốc gia-cúp Đại sứ Hàn Quốc 2025 do Cục Thể dục thể thao, Liên đoàn Taekwondo Việt Nam, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức, diễn ra từ ngày 9 đến 15-9.

