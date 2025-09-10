38 vận động viên Gia Lai tham gia Giải vô địch taekwondo các câu lạc bộ quốc gia năm 2025

(GLO)-Từ ngày 9 đến 16-9, tại Thái Nguyên sẽ diễn ra Giải vô địch taekwondo các câu lạc bộ quốc gia-cúp đại sứ Hàn Quốc năm 2025. Tại giải đấu, đoàn vận động viên (VĐV) taekwondo Gia Lai góp mặt với lực lượng hùng hậu gồm 5 huấn luyện viên và 38 VĐV.

Được biết, giải đấu năm nay quy tụ gần 1.500 huấn luyện viên, VĐV đến từ 46 câu lạc bộ trên cả nước, thiết lập kỷ lục mới về số lượng người tham gia một giải taekwondo cấp quốc gia.

Trong đó, đoàn Gia Lai có 38 VĐV tham gia, gồm 23 VĐV của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh, 15 VĐV của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku.

VĐV của Gia Lai tham gia giải đấu. Ảnh: H.V

Giải đấu gồm các nội dung: Đối kháng; quyền tiêu chuẩn (đấu loại trực tiếp ở 4 lứa tuổi: dưới 12, 12-14, 15-17 và từ 18 tuổi trở lên); quyền sáng tạo và đồng đội biểu diễn (đấu loại từng vòng).

Trong đó, ở nội dung đồng đội biểu diễn, mỗi đội có 7-11 vận động viên, áp dụng luật và phương pháp tính điểm theo quy định của tại Giải vô địch đồng đội biểu diễn và công phá thế giới năm 2025.

Giải đấu nhằm đánh giá công tác đào tạo vận động viên taekwondo tại các địa phương và phát hiện tài năng bổ sung cho đội tuyển quốc gia.