Danh mục
Thời sự
Thế giới
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh

Gia Lai News

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thể thao

Bóng đá Marathon Tennis-Pickleball Thể thao cộng đồng

38 vận động viên Gia Lai tham gia Giải vô địch taekwondo các câu lạc bộ quốc gia năm 2025

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HUỲNH VỸ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)-Từ ngày 9 đến 16-9, tại Thái Nguyên sẽ diễn ra Giải vô địch taekwondo các câu lạc bộ quốc gia-cúp đại sứ Hàn Quốc năm 2025. Tại giải đấu, đoàn vận động viên (VĐV) taekwondo Gia Lai góp mặt với lực lượng hùng hậu gồm 5 huấn luyện viên và 38 VĐV. 

Được biết, giải đấu năm nay quy tụ gần 1.500 huấn luyện viên, VĐV đến từ 46 câu lạc bộ trên cả nước, thiết lập kỷ lục mới về số lượng người tham gia một giải taekwondo cấp quốc gia.

Trong đó, đoàn Gia Lai có 38 VĐV tham gia, gồm 23 VĐV của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh, 15 VĐV của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku.

van-dong-vien-taekwondo.jpg
VĐV của Gia Lai tham gia giải đấu. Ảnh: H.V

Giải đấu gồm các nội dung: Đối kháng; quyền tiêu chuẩn (đấu loại trực tiếp ở 4 lứa tuổi: dưới 12, 12-14, 15-17 và từ 18 tuổi trở lên); quyền sáng tạo và đồng đội biểu diễn (đấu loại từng vòng).

Trong đó, ở nội dung đồng đội biểu diễn, mỗi đội có 7-11 vận động viên, áp dụng luật và phương pháp tính điểm theo quy định của tại Giải vô địch đồng đội biểu diễn và công phá thế giới năm 2025.

Giải đấu nhằm đánh giá công tác đào tạo vận động viên taekwondo tại các địa phương và phát hiện tài năng bổ sung cho đội tuyển quốc gia.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Karate khẳng định vị thế

Karate khẳng định vị thế

Thể thao

(GLO)- Những năm gần đây, đội tuyển karate Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku được quan tâm đầu tư có chiều sâu, từ đó đạt thành tích cao tại nhiều giải đấu, đóng góp quan trọng vào thành công chung của thể thao Gia Lai.

Taekwondo Gia Lai và khát khao vươn tầm

Taekwondo Gia Lai và khát khao vươn tầm

Thể thao

(GLO)- Không chỉ ghi dấu ấn ở các giải quốc nội, các võ sĩ Taekwondo Gia Lai vừa tỏa sáng ở đấu trường quốc tế. Điều này mở ra cơ hội lớn cho môn thể thao này có thể vươn đến những tầm cao mới trong tương lai.

Hào hứng đón chờ Giải chạy Pleiku Music Night Run 2025

Hào hứng đón chờ Giải chạy Pleiku Music Night Run 2025

Marathon

(GLO)- Cuối tháng 8 này, những con đường ở phố núi Pleiku (tỉnh Gia Lai) sẽ sôi động với Giải chạy Pleiku Music Night Run 2025. Hơn 1.000 người yêu chạy bộ trên cả nước sẽ cùng nhau sải bước, hòa nhịp trong không gian âm nhạc và ánh sáng giữa cao nguyên.

null