Gia Lai có 2 vận động viên tham gia Giải Vô địch Taekwondo thế giới

(GLO)-Cục Thể dục Thể thao Việt Nam vừa có công văn về việc cử thành viên tham dự Giải Vô địch Taekwondo thế giới tại Trung Quốc từ ngày 21 đến 31-10. Trong danh sách đội tuyển lần này có 2 vận động viên của Gia Lai là Nguyễn Thị Mai và Nguyễn Thị Loan.

image.jpg
2 chị em song sinh Nguyễn Thị Mai và Nguyễn Thị Loan (bên phải) xuất sắc giành 2 huy chương vàng tại Giải Vô địch và trẻ Taekwondo Đông Nam Á 2025. Ảnh: Đức Nhật

Theo đó, đội tuyển Taekwondo quốc gia tham dự giải lần này gồm 1 trưởng đoàn, 2 huấn luyện viên và 13 vận động viên đến từ các địa phương: Hà Nội, Đà Nẵng, Sơn La, Thanh Hóa, TP. Hồ Chí Minh, Vĩnh Long và Gia Lai.

Đáng chú ý, 2 vận động viên của Gia Lai là cặp chị em song sinh Nguyễn Thị Mai và Nguyễn Thị Loan (SN 2006, quê ở xã Ia Krêl). Được biết, vận động viên Nguyễn Thị Mai và Nguyễn Thị Loan được tuyển chọn vào Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai từ năm 2020. Tháng 1-2022, Mai và Loan được triệu tập vào đội tuyển Taekwondo trẻ quốc gia. Đến năm 2024, cả 2 chính thức được gọi vào đội tuyển Taekwondo quốc gia.

van-dong-vien-nguyen-thi-loan-giap-do-da-gianh-tam-huy-chuong-vang-cho-doan-the-thao-viet-nam-tai-giai-taekwondo-quoc-te-viet-nam-mo-rong-cj-2025-anh-duc-nhat.jpg
Vận động viên Nguyễn Thị Loan (giáp đỏ) giành huy chương vàng cho đoàn thể thao Việt Nam tại Giải Taekwondo quốc tế Việt Nam mở rộng-CJ 2025. Ảnh: Đức Nhật

Trong sự nghiệp thi đấu, Mai và Loan đã giành được nhiều huy chương tại các giải quốc gia và quốc tế. Mới đây, tại Giải Vô địch và trẻ Taekwondo Đông Nam Á 2025, diễn ra từ ngày 17 đến 22-8 tại tỉnh Khánh Hòa, cặp song sinh này đã thi đấu xuất sắc. Trong đó, Nguyễn Thị Mai giành huy chương vàng nội dung đối kháng nữ hạng cân 46kg; Nguyễn Thị Loan giành huy chương vàng nội dung đối kháng nữ hạng cân 53kg.

