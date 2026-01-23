Hà Sport đoạt chức vô địch Giải bóng đá S5

(GLO)- Tối 22-1, tại sân bóng đá Hà Sport (phường Hoài Nhơn Đông) đã diễn ra các trận đấu tranh hạng ba và chung kết Giải bóng đá S5 - tranh cúp Hà Sport lần thứ II năm 2026.

Giải bóng đá S5 - tranh cúp Hà Sport lần thứ II năm 2026 diễn ra từ ngày 11 đến 22-1, do anh Trần Thanh Phong, huấn luyện viên Trung tâm Bóng đá Hoài Nhơn HNSC tổ chức.

7 đội bóng được chia thành 2 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt, chọn 2 đội nhất, nhì mỗi bảng vào bán kết.

Đội Hà Sport giành chức vô địch Giải bóng đá S5 năm 2026

Sau các màn tranh tài quyết liệt, đội Hà Sport giành ngôi vô địch, đội Trẻ Tứ Hoài nhận hạng nhì, FC Lót Đường giành hạng ba.

Nhiều năm qua, anh Trần Thanh Phong đã dành nhiều tâm huyết cho công tác đào tạo bóng đá trẻ tại địa phương. Từ các lớp bóng đá cộng đồng do anh trực tiếp giảng dạy, Trung tâm Bóng đá Hoài Nhơn HNSC từng bước trở thành nơi “ươm mầm” bóng đá cho các em từ 6 đến 14 tuổi.

Giải đấu giúp các cầu thủ “nhí” rèn luyện kỹ năng, bản lĩnh thi đấu, nuôi dưỡng niềm đam mê với trái bóng tròn; qua đó phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố triển vọng, góp phần phát triển phong trào bóng đá trẻ theo hướng bài bản, lâu dài.