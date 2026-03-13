Hoàng Anh Gia Lai làm thủ tục nhập tịch cho trung vệ người Brazil

(GLO)- Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đang nỗ lực hoàn tất thủ tục để nhập quốc tịch Việt Nam cho trung vệ gốc Brazil Janclesio.

Janclesio Almeida Santos là cầu thủ sinh năm 1993, người Brazil. Với chiều cao ấn tượng 1m95, anh là một trong những trung vệ được đánh giá cao ở V.League.

HAGL đang làm thủ tục nhập tịch cho trung vệ người Brazil Janclesio (giữa). Ảnh: Hoàng Tùng

Janclesio sinh sống cố định tại Việt Nam hơn 5 năm, đã khoác áo nhiều câu lạc bộ như: Thể Công Viettel, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, SHB Đà Nẵng, B.Bình Dương, Ninh Bình FC. Cuối tháng 2-2026 vừa qua, anh chính thức rời Ninh Bình FC để gia nhập HAGL.

Tuy nhiên, hiện đội bóng phố núi đã đăng ký đủ 4 suất ngoại binh gồm: Jairo, Marciel, Batista và Conceicao. Do đó, HAGL đang hoàn tất thủ tục cho Janclesio nhập quốc tịch Việt Nam theo nguyện vọng của cầu thủ này.

Nếu nhập tịch cho Janclesio thành công, đội chủ sân Pleiku sẽ có thêm một trung vệ cao to cùng với Jairo, Đinh Quang Kiệt… bổ sung "chất thép" cho đội bóng.