Tổ chức trình diễn patin nghệ thuật tại Phố đêm Chợ Nhỏ

(GLO)- Nhằm tạo thêm không gian sinh hoạt văn hóa – thể thao hấp dẫn tại Phố đêm Chợ Nhỏ, phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) sẽ tổ chức sân chơi trình diễn patin nghệ thuật với chủ đề “Lướt tới đỉnh cao, lan tỏa phong trào”, hướng đến thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia trải nghiệm.

Theo kế hoạch, chương trình sẽ được tổ chức 2 đợt tại khu vực Phố đêm Chợ Nhỏ. Lần thứ nhất diễn ra tối 14-3, hướng đến chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Lần thứ hai diễn ra vào tối 29-4, nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026).

Học viên trong CLB Patin Phố núi khởi động trước khi tập luyện. Ảnh Bích Ngọc

Chương trình dự kiến thu hút trên 60 học viên tham gia trình diễn với các tiết mục trượt patin nghệ thuật, tiết mục xuất sắc của các câu lạc bộ. Bên cạnh đó, Ban tổ chức còn bố trí không gian để người dân, du khách và thanh thiếu nhi trực tiếp trải nghiệm bộ môn patin dưới sự hướng dẫn của giáo viên chuyên môn.

Hoạt động nhằm góp phần làm sôi động không gian Phố đêm Chợ Nhỏ, tạo sân chơi lành mạnh cho giới trẻ, đồng thời khuyến khích phong trào luyện tập thể thao, từng bước mở rộng việc giảng dạy bộ môn patin trong cộng đồng.