Sôi động đêm dân vũ, trình diễn áo dài và chiếu phim tại Phố đêm Chợ Nhỏ

(GLO)- Chiều tối 7-3, tại khu vực Phố đêm Chợ Nhỏ (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), phường Pleiku phối hợp với các đơn vị tổ chức các hoạt động giao lưu dân vũ, trình diễn áo dài và chiếu phim miễn phí ngoài trời phục vụ người dân, du khách.

Tiết mục dân vũ "Nhớ ơn Quốc tổ Hùng Vương" để lại ấn tượng với khán giả. Ảnh: Ngọc Duy

Trong khuôn khổ chương trình, Hội Liên hiệp phụ nữ phường Pleiku tổ chức giao lưu dân vũ và trình diễn áo dài truyền thống với chủ đề “Phụ nữ Pleiku duyên dáng, khỏe đẹp”, thu hút đông đảo hội viên phụ nữ trên địa bàn phường Pleiku tham gia. Những tiết mục dân vũ sôi động cùng hình ảnh tà áo dài thướt tha đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của người dân và du khách.

Phần trình diễn áo dài truyền thống tại chương trình. Ảnh: Ngọc Duy

Cũng trong tối cùng ngày, Công ty TNHH MTV Phát Bảo Anh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Viettel Gia Lai và Công ty Green World (TP. Hồ Chí Minh) cùng phường Pleiku tổ chức chiếu phim ngoài trời miễn phí phục vụ người dân và du khách tại khu vực Phố đêm Chợ Nhỏ.

Bộ phim được trình chiếu là Mưa đỏ, phim điện ảnh Việt Nam thuộc thể loại lịch sử, chiến tranh cách mạng do Đặng Thái Huyền đạo diễn, kịch bản của nhà văn Chu Lai. Tác phẩm được xây dựng dựa trên cảm hứng từ 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972, tái hiện tinh thần chiến đấu anh dũng và khát vọng độc lập của quân và dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Đông đảo người dân và du khách xem bộ phim Mưa đỏ tại khu vực Phố đêm Chợ Nhỏ. Ảnh: Ngọc Duy

Bên cạnh hoạt động chiếu phim miễn phí, ban tổ chức còn bố trí khu “Creative Corner” dành cho thiếu nhi với nhiều hoạt động trải nghiệm như vẽ tranh trên cát, đan len, tô tượng… tạo không gian vui chơi, sáng tạo cho các em.

Các hoạt động giao lưu văn hóa và chiếu phim ngoài trời đã mang đến không khí vui tươi, sôi động, góp phần tạo thêm không gian sinh hoạt văn hóa, giải trí cho người dân, đồng thời làm phong phú các hoạt động về đêm tại địa phương nhân dịp kỷ niệm 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 – 8/3/2026) và 1986 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng.