Văn hóa

Cổ học tinh hoa Văn học - Nghệ thuật Quà tặng tâm hồn

Kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố thi sĩ Yến Lan

HUỲNH VỸ

(GLO)- Tối 1-3, tại nhà lưu niệm thi sĩ Yến Lan (khu phố Hòa Cư, phường An Nhơn Đông), Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND phường An Nhơn Đông tổ chức chương trình tọa đàm - thơ nhạc kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố thi sĩ Yến Lan (2/3/1916 - 2/3/2026).

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu, văn nghệ sĩ và người yêu thơ đã thành kính dâng hương tưởng niệm một thi nhân lớn của phong trào Thơ Mới, thành viên nhóm “Bàn Thành tứ hữu”, người đã dành trọn đời mình cho thi ca và cho phong trào văn nghệ quê hương.

ky-niem-110-nam-ngay-sinh-co-thi-si-yen-lan-1.jpg
Phần ngâm thơ giới thiệu các sáng tác tiêu biểu của nhà thơ Yến Lan. Ảnh: Vân Phi

Thi sĩ Yến Lan tên thật là Lâm Thanh Lang, sinh ngày 2-3-1916 tại phường An Nhơn Đông (phường Nhơn Hưng, TX An Nhơn cũ).

Ông làm thơ từ rất sớm và cùng Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên, Quách Tấn hợp thành nhóm bạn thơ “Bàn Thành tứ hữu” nổi tiếng trên văn đàn.

Ngoài mảng thơ sáng tác trước năm 1945, các tập thơ Những ngọn đèn (1957), Tôi đến tôi yêu (1965), Lẵng hoa hồng (1968) được trao Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật năm 2007, ghi dấu chặng đường sáng tác sung sức của ông trong những năm tháng ở miền Bắc. Những năm cuối đời, khi trở về quê hương, ông để lại hơn 500 bài thơ tứ tuyệt giàu chiêm nghiệm.

Chương trình mang đến không gian thi ca sâu lắng với các ca khúc: Khúc vọng chiều (nhạc Lê Trọng Nghĩa, thơ Yến Lan) do tác giả song ca cùng ca sĩ Thúy Hằng; Cầm chân em, cầm chân hoa (nhạc La Hữu Vang, thơ Yến Lan) do Mai Hân trình bày.

Các tác phẩm tiêu biểu của cố thi sĩ (Cánh màn trong nắng, Chơi xuân, Bệnh trăng) lần lượt được tái hiện vừa mơ mộng, vừa thấm đẫm tình quê qua phần diễn đọc, diễn ngâm của các nghệ nhân ưu tú: Phương Nga, Cửu Hùng, Thanh Đa.

Bên cạnh đó, ca khúc Một góc thành Đông (nhạc Trọng Mật, thơ Nguyễn Như Tuấn) do Quang Vinh thể hiện như lời tri ân của thế hệ sau dành cho thi nhân, khép lại phần thơ nhạc bằng dư âm sâu lắng.

ky-niem-110-nam-ngay-sinh-co-thi-si-yen-lan.jpg
Chân dung nhà thơ Yến Lan qua những chia sẻ chân tình của các văn nghệ sĩ. Ảnh: Vân Phi

Phần tọa đàm với sự tham gia của nhà thơ Mai Thìn - nguyên Chủ tịch Hội VHNT tỉnh; nhà điêu khắc Lê Trọng Nghĩa - Chi hội trưởng Chi hội Mỹ thuật; nhà thơ Phạm Văn Phương - người từng có thời gian gắn bó thân thiết với thi sĩ Yến Lan trong những năm cuối đời của ông.

Qua chia sẻ, chân dung Yến Lan hiện lên điềm đạm, hiền hậu, nghiêm cẩn với chữ nghĩa nhưng bao dung với lớp trẻ; phác họa rõ nét hình ảnh một nhà thơ tài hoa mà giản dị, một đời thủy chung với quê hương và với thơ ca.

Chương trình là dịp tưởng niệm một danh nhân văn hóa của địa phương, đồng thời nhắc nhở về trách nhiệm gìn giữ, phát huy di sản tinh thần của các bậc tiền nhân, để tiếng thơ còn ngân dài trên miền đất võ, xứ văn chương hôm nay.

