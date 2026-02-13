Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcom to Gia Lai Emagazine Infographic

Văn hóa

Ấm áp chương trình “Tết sum vầy - Xuân biên giới” tại xã Ia Mơ

MINH CHÍ
(GLO)- Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh phối hợp với UBND xã Ia Mơ vừa tổ chức chương trình văn nghệ “Tết sum vầy - Xuân biên giới” 2026, đồng thời trao quà cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

am-ap-tet-sum-vay-xuan-bien-gioi-2026-tai-xa-bien-gioi-ia-mo.jpg
Tiết mục trình diễn cồng chiêng tại chương trình “Tết sum vầy - Xuân biên giới" 2026. Ảnh: Hà Đức Thành

Tại chương trình, người dân xã biên giới được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc do đoàn viên, thanh niên Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh và thanh thiếu nhi xã Ia Mơ biểu diễn. Đặc biệt, những giai điệu cồng chiêng, điệu xoang truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa Tây Nguyên đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong những ngày đầu xuân mới 2026.

Dịp này, Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh đã trao 40 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn. Đoàn Thanh niên Công ty cũng trao tặng Đoàn Thanh niên xã Ia Mơ 2 bộ lưới bóng chuyền nhằm thúc đẩy phong trào thể dục thể thao tại địa phương.

trao-qua-cho-cac-gia-dinh-chinh-sach-ho-dong-bao-dan-toc-thieu-so-co-hoan-canh-kho-khan.jpg
Trao quà cho các gia đình chính sách, hộ đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Hà Đức Thành
Cắt cỏ dọn vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên di tích tháp Đôi. Ảnh: Ngọc Nhuận

