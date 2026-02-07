Công ty Cao su Chư Sê: Thu nhập của người lao động trên 10,6 triệu đồng/người/tháng

(GLO)- Chiều 6-2, Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê đã tổ chức hội nghị đại biểu người lao động năm 2026.

Lãnh đạo các đơn vị ký giao ước thi đua năm 2026. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Báo cáo tại hội nghị cho biết: Năm 2025, Công ty Cao su Chư Sê đã khai thác vượt 108,1% kế hoạch; thu mua đạt 133,8%; chế biến đạt 102,9% và giá bán bình quân 48,7 triệu đồng/tấn, đạt 116,1% kế hoạch. Tổng doanh thu 378,1 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 176,9 tỷ đồng và nộp ngân sách trên 24,4 tỷ đồng. Trong năm, thu nhập bình quân của người lao động đạt hơn 10,6 triệu đồng/người/tháng, bằng 134% kế hoạch

Hội nghị thảo luận các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2026. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Năm 2025, Công ty Cao su Chư Sê đã quản lý tốt nguồn vốn đầu tư vào các dự án tại Công ty cổ phần VRG Bảo Lộc, Công ty cổ phần Cao su Chư Sê-Kampong Thom, tổng số cổ tức trong năm 2025 mà Công ty nhận được từ 2 đơn vị này là hơn 103,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động được quan tâm thường xuyên và triển khai hiệu quả. Công ty đã trang bị hệ thống đèn năng lượng và 19 máy lọc nước cho các đội sản xuất với tổng kinh phí gần 200 triệu đồng.

Các đại biểu thảo luận và thông qua các chỉ tiêu. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Trong “Tháng công nhân”, Công đoàn Công ty tổ chức thăm, tặng quà cho 60 đoàn viên tham gia huấn luyện tự vệ; đồng thời, tổ chức thăm hỏi, động viên 30 công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp ra quân mùa cạo năm 2025, với tổng kinh phí 15 triệu đồng.

Cùng với đó, Công đoàn Công ty trao tặng 142 phần quà cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí 142 triệu đồng. Tổ chức Chương trình “Bữa cơm Công đoàn” được triển khai đến 100% tổ Công đoàn trực thuộc, thu hút hơn 500 đoàn viên, người lao động tham gia. Công đoàn đã bàn giao 3 căn nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên khó khăn.

Lãnh đạo Công ty trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đề ra một số giải pháp để thực hiện nhiệm vụ và ký giao ước thi đua năm 2026. Cụ thể, Công ty phấn đấu đạt tổng sản lượng khai thác đạt trên 4.630 tấn; chế biến 5.380 tấn; doanh thu đạt trên 471,4 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 213,5 tỷ đồng; thu nhập bình quân của người lao động hơn 11 triệu đồng/người/tháng.

Dịp này, Tập đoàn Công nghiệp Cao su, Công đoàn Cao su Việt Nam và Công ty Cao su Chư Sê đã tặng giấy khen cho nhiều tập thể và cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong năm 2025.