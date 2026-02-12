Phường Quy Nhơn Đông tổ chức Hội thi dựng nêu đón Tết

Hội thi thu hút 19 đội đến từ các khu phố tham gia dựng 19 cây nêu và UBND phường dựng 1 cây nêu trung tâm.

Dù trời mưa, nhưng hội thi dựng nêu diễn ra rất rộn ràng. Ảnh: Ngọc Nhuận

Các đội lựa chọn tre thẳng, thân đẹp, ngọn nhiều lá để làm nêu; trang trí theo phong tục với các vật phẩm như: chuông gió, muối gạo, trầu cau, bánh chưng, bánh tét, liễn đối, cờ hội… thể hiện ý nghĩa xua điều xấu, cầu chúc năm mới an lành.

Trang trí cây nêu với những vật phẩm mang sắc màu ngày Tết. Ảnh: Ngọc Nhuận

Nhiều đơn vị còn sử dụng hình tượng ngựa - biểu tượng năm Bính Ngọ để trang trí. Các cây nêu đều treo cờ Tổ quốc ở vị trí cao nhất, lắp đèn chiếu sáng tạo hiệu ứng ban đêm. Các đội đồng thời thuyết trình về thông điệp văn hóa gửi gắm qua cây nêu ngày Tết.

Cây nêu được trang trí theo phong tục cổ truyền. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ông Nguyễn Thanh, Bí thư Chi bộ khu phố Lý Chánh, cho biết: “Trước đây, xã Nhơn Lý (nay là phường Quy Nhơn Đông) thường tổ chức hội thi dựng nêu vào dịp Tết. Năm nay là lần đầu chính quyền phường sau sáp nhập tổ chức lại hoạt động này, được người dân hưởng ứng tích cực”.

Hội thi thu hút nhiều bạn trẻ tham gia. Ảnh: Ngọc Nhuận

Tết Nguyên đán không chỉ là thời khắc chuyển giao của đất trời, mà còn là khoảnh khắc thiêng liêng của lòng người, là dịp để mỗi người con đất Việt hướng về cội nguồn, tri ân tổ tiên, vun đắp tình cảm gia đình, làng xóm, cộng đồng. Trong dòng chảy văn hóa ấy, phong tục dựng cây nêu ngày Tết đã trở thành biểu tượng thiêng liêng của Tết Việt, in đậm trong tâm thức mỗi người dân.

Những câu đối chúc Tết mang nhiều ý nghĩa được trang trí trên cây nêu. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ông Bùi Duy Ninh, Phó Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông, cho biết: “Hội thi dựng nêu cùng hoạt động gói bánh chưng, bánh tét nhằm gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, tạo sân chơi cộng đồng lành mạnh dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Phường sẽ chấm điểm, trao giải và hạ nêu vào mùng 7 tháng Giêng”.

Mỗi cây nêu không chỉ góp sắc xuân mới, mà còn mang ý nghĩa bảo tồn mỹ tục truyền thống của dân tộc. Ảnh: Ngọc Nhuận

Bên cạnh Hội thi dựng nêu, địa phương còn tổ chức hội thi gói bánh chưng, bánh tét với 6 đội tham gia; biểu diễn dân ca, dân vũ với 20 đội đến từ các khu phố trên địa bàn phường và một số đơn vị lân cận tham gia.