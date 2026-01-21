Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Bộ Khoa học và Công nghệ phát hành bộ tem Tết Bính Ngọ

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Theo TTXVN, Tuổi Trẻ)

(GLO)- Bộ Khoa học và Công nghệ vừa phát hành bộ tem Tết Bính Ngọ theo phong cách dân gian đương đại với hình tượng “Ngựa 9 hồng mao”.

Bộ tem gồm 2 mẫu tem và 1 blốc. Ngựa vốn là linh vật tượng trưng cho sự trung thành, khỏe mạnh, kiên nhẫn và bền bỉ, đồng thời mang lại nhiều may mắn, tài lộc.

Bộ tem được thể hiện theo phong cách dân gian đương đại, với hình tượng "Ngựa 9 Hồng Mao" nổi bật, hình ảnh cặp song mã - ngựa bạch (ngựa trắng) và ngựa tía (ngựa đỏ) mang dàn trống hội đón xuân, biểu trưng cho sự hài hòa âm - dương.

tem-tet-binh-ngo.jpg
Bộ tem Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: BTC

Hình ảnh ngựa trắng trên mẫu tem đầu tiên với bờm dài thướt tha, cặp lông mi cong vút, đôi chân thon mảnh, chiếc cổ dài kiêu kỳ… cõng dàn trống con là hiện thân cho tính âm.

Ngựa tía trên mẫu tem thứ hai với bờm ngắn, lông mày rậm, cặp giò to, chắc, khỏe, ngực nở... cõng chiếc trống là hiện thân cho tính dương.

Hai con tem ghép lại tạo nên sự hòa hợp âm - dương cùng với thông điệp về hành trình mới đầy khởi sắc, bứt phá và thành công. Hình ảnh hai con ngựa còn được tạo dáng như đang cúi chào nhau, thể hiện sự khiêm nhường, thân mến. Cả bộ tem như toát lên không khí hạnh phúc gia đình tràn ngập yêu thương.

Mẫu blốc mô tả đàn ngựa gồm 8 con đang phi cùng hình tượng "Thiên lý mã" mang đôi cánh phượng hoàng, gửi gắm ước vọng đoàn viên, thăng tiến và thắng lợi trong năm mới. Giữa đàn ngựa có một con ngựa quay lại để khích lệ con ngựa đi cuối cố lên để truyền đạt thông điệp "mã đáo thành công".

Trung tâm của blốc tem là hình tượng "thiên lý mã" truyền đạt hình ảnh ngựa thần bay trên mây được chắp thêm đôi cánh phượng hoàng để vươn tới khát vọng, cũng là lời chúc thăng tiến và thắng lợi trong năm mới được gửi tới.

Bộ tem do họa sĩ Nguyễn Quang Vinh thiết kế.

null