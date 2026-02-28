Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Hàng ngàn người tham dự Ngày hội văn hóa các dân tộc xã Tơ Tung

PHƯƠNG DUYÊN

(GLO)- Sáng 28-2, tại Nhà lưu niệm Anh hùng Núp (làng Stơr, xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra Ngày hội văn hóa các dân tộc xã Tơ Tung lần thứ I-2026. Hàng ngàn người dân tham dự và trải nghiệm tại sự kiện văn hóa đầu xuân Bính Ngọ này.

Tơ Tung là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, gắn liền với tên tuổi Anh hùng Núp và những giá trị văn hóa đặc sắc của 17 dân tộc anh em cùng sinh sống trên địa bàn. Trải qua bao thế hệ, bản sắc ấy vẫn luôn được gìn giữ và phát huy, trở thành niềm tự hào, là sợi dây gắn kết cộng đồng, hun đúc tinh thần đoàn kết và ý chí vươn lên.

be244802d6d4588a01c5.jpg
Hàng ngàn người dân tham dự Ngày hội văn hóa các dân tộc xã Tơ Tung lần thứ I. Ảnh: Phương Duyên

Phát biểu tại Ngày hội, ông Lê Thanh Sơn - Chủ tịch UBND xã Tơ Tung - nhấn mạnh: “Tơ Tung hôm nay đang bước vào giai đoạn phát triển mới sau khi sáp nhập đơn vị hành chính. Thông qua Ngày hội này, chúng ta tiếp tục khẳng định quyết tâm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong thời kỳ hội nhập; đồng thời từng bước gắn văn hóa với phát triển du lịch cộng đồng, tạo sinh kế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân. Văn hóa phải được gìn giữ trong từng gia đình, từng làng, được trao truyền cho thế hệ trẻ bằng niềm tự hào và ý thức trách nhiệm”.

90287110ecc662983bd7.jpg
Đội cồng chiêng làng Stơr trình diễn tại Ngày hội. Ảnh: Phương Duyên

Tại sự kiện, nhiều hoạt động diễn ra với sự ứng vô cùng sôi nổi của khách du xuân như: trình diễn cồng chiêng; trải nghiệm dệt thổ cẩm và đan gùi của dân tộc Bahnar; trình diễn đàn tính, hát then, nhảy sạp của các dân tộc phía Bắc; trò chơi bịt mắt đập heo đất, lày cỏ, ném còn, kéo co…

4594ac4b489dc6c39f8c.jpg
83e0b18d205bae05f74a.jpg
Rực rỡ sắc màu văn hóa các dân tộc phía Bắc trong ngày hội xuân. Ảnh: Phương Duyên

Dịp này, Ban tổ chức còn bố trí trên 20 gian hàng bày bán các sản phẩm OCOP, sản vật địa phương, các loại bánh trái, rau củ và ẩm thực truyền thống.

Đây là dịp tôn vinh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc trên địa bàn, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Dưới đây là một số hình ảnh đẹp tại Ngày hội văn hóa các dân tộc xã Tơ Tung lần thứ I-2026

f9c268108fc6019858d7.jpg
Nghệ nhân dệt thổ cẩm vui vẻ trò chuyện với khách trải nghiệm. Ảnh: Phương Duyên
9367a5974541cb1f9250.jpg
Các sản phẩm thủ công đẹp mắt của người dân làng Kgiang trưng bày tại một gian hàng. Ảnh: Phương Duyên
094104e88c3e02605b2f.jpg
Độc đáo trò chơi lày cỏ của đồng bào phía Bắc dịp đầu xuân. Ảnh: Phương Duyên
523b01ccec1a62443b0b.jpg
Ném còn, một trong những trò chơi dân gian sôi nổi nhất Ngày hội. Ảnh: Phương Duyên
7e42f1c66210ec4eb501.jpg
Các loại bánh truyền thống hấp dẫn của đồng bào Tày, Nùng đang sinh sống tại xã Tơ Tung. Ảnh: Phương Duyên
e62607f85b29d5778c38.jpg
Không khí vui tươi tại một gian hàng trong ngày hội xuân. Ảnh: Phương Duyên
