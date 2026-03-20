Bảo tàng tỉnh Gia Lai rộng cửa đón khách Năm Du lịch quốc gia

(GLO)- Bảo tàng tỉnh Gia Lai (số 26 Nguyễn Huệ, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) đang triển khai làm mới không gian trưng bày, tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật, rộng cửa đón du khách để hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, góp phần quảng bá hình ảnh lịch sử, văn hóa của địa phương.

Những ngày tháng 3, tại các phòng trưng bày, cán bộ chuyên môn Bảo tàng tỉnh Gia Lai tiến hành rà soát, luân chuyển hiện vật để làm mới không gian tham quan. Nhiều hiện vật về văn hóa Champa, đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số, cũng như tư liệu lịch sử của địa phương được sắp xếp lại nhằm tăng tính trải nghiệm cho người xem.

Không gian trưng bày cũng được đầu tư chỉnh trang, gắn bảng chú giải với nội dung mới, có thêm mã QR tra cứu thông tin. Các nội dung thuyết minh cũng được soạn lại cho phù hợp để phục vụ nhu cầu trải nghiệm của công chúng; đặc biệt, nội dung thuyết minh tương tác dành cho học sinh, sinh viên được bổ sung phù hợp, nhằm tạo sự hấp dẫn.

Cán bộ Bảo tàng tỉnh Gia Lai luân chuyển, sắp xếp hiện vật chuẩn bị phục vụ Năm Du lịch quốc gia. Ảnh: Ngọc Nhuận

Bà Hoàng Yến - Trưởng Phòng Nghiệp vụ Bảo tàng tỉnh Gia Lai - cho biết: “Việc luân chuyển hiện vật không chỉ làm mới diện mạo bảo tàng mà còn giúp câu chuyện trưng bày trở nên sinh động, dễ tiếp cận hơn với du khách. Chúng tôi xác định Năm Du lịch quốc gia là cơ hội tốt để quảng bá di sản văn hóa Gia Lai, vì vậy mọi khâu chuẩn bị đều được triển khai tỉ mỉ, đồng bộ”.

Song song với hoạt động tại bảo tàng, đơn vị tiếp tục phối hợp tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật tại di tích tháp Đôi (phường Quy Nhơn) - một điểm đến văn hóa nổi bật thu hút đông đảo du khách. Trước đó, trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, chương trình biểu diễn múa Chăm và võ cổ truyền Bình Định tại di tích này đã nhận được nhiều phản hồi tích cực.

Theo ông Bùi Tĩnh - Giám đốc Bảo tàng tỉnh Gia Lai, tiếp nối hiệu quả đó, vào tối thứ Sáu hằng tuần, các chương trình múa Chăm, võ cổ truyền Bình Định và ca kịch bài chòi sẽ được duy trì phục vụ du khách tại tháp Đôi. “Chúng tôi xây dựng kịch bản chương trình biểu diễn theo hướng tăng tính tương tác để du khách không chỉ xem mà còn có thể tham gia trải nghiệm. Mục tiêu là biến mỗi tối thứ Sáu, tại di tích tháp Đôi thành một điểm hẹn văn hóa đặc sắc trong Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026. Chương trình biểu diễn nghệ thuật tại tháp Đôi bắt đầu khai mạc lúc 19 giờ tối 29-3 và duy trì hoạt động đến hết tháng 9 năm nay” - ông Tĩnh cho biết.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật sẽ tổ chức tại tháp Đôi vào tối thứ Sáu hằng tuần từ cuối tháng 3 đến hết tháng 9 - 2026 để phục vụ du khách. Ảnh: Ngọc Nhuận

Đến tham quan Bảo tàng tỉnh Gia Lai, ông Soler Roger (du khách đến từ Hà Lan) nhận xét: “Tôi từng đến Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng và rất ấn tượng. Lần đầu đến Bảo tàng tỉnh Gia Lai và ngắm nhìn các hiện vật điêu khắc đá Champa, tôi rất thích thú với sự trưng bày hiện vật ở đây, giúp tôi hiểu sâu hơn về lịch sử, văn hóa Champa ở vùng đất kinh đô Vijaya xưa”.

Ông Soler Roger cùng bạn (bìa trái) đến từ Hà Lan tham quan Bảo tàng tỉnh Gia Lai. Ảnh: Ngọc Nhuận

Lần đầu tiên đến Việt Nam và ghé tới phố biển Quy Nhơn, tham quan tháp Đôi, bà Nicole (du khách đến từ Pháp) cho biết: “Lần đầu tiên đến Quy Nhơn tôi rất ấn tượng với phong cảnh nơi đây, đặc biệt người dân rất vui vẻ, thân thiện và gần gũi. Đứng trước ngôi tháp Đôi tôi thấy thích thú với công trình Champa cổ kính, mang nhiều giá trị văn hóa, kiến trúc, mỹ thuật”.

Bà Nicole (bìa trái) - du khách đến từ Pháp - cùng bạn tham quan tháp Đôi. Ảnh: Ngọc Nhuận

Bên cạnh việc làm mới trưng bày, Bảo tàng tỉnh Gia Lai cũng tăng cường công tác truyền thông, kết nối với các doanh nghiệp du lịch, lữ hành, trường học để hướng đến xây dựng sản phẩm tham quan bảo tàng, di tích do đơn vị quản lý. Việc hình thành chuỗi sản phẩm du lịch văn hóa được kỳ vọng sẽ góp phần lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh đất và người Gia Lai.

Thuyết minh viên Bảo tàng tỉnh Gia Lai kể chuyện qua hiện vật trưng bày cho học sinh tương tác trải nghiệm, tham quan bảo tàng. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ông Bùi Tĩnh - Giám đốc Bảo tàng tỉnh Gia Lai - chia sẻ: “Chúng tôi không chỉ hướng tới việc nâng chất lượng trải nghiệm, quan trọng nhất là khi du khách đến bảo tàng hay tháp Đôi, cùng các di tích khác, họ sẽ cảm nhận được chiều sâu văn hóa của vùng đất Gia Lai, từ đó quay trở lại hoặc giới thiệu cho bạn bè”.

Với sự chuẩn bị của Bảo tàng tỉnh Gia Lai sẵn sàng cho mùa cao điểm du lịch, kỳ vọng sẽ góp phần làm phong phú bức tranh du lịch văn hóa của tỉnh, tạo dấu ấn trong Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 và lan tỏa giá trị di sản văn hóa đến đông đảo du khách trong và ngoài nước.