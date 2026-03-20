Bảo tàng tỉnh Gia Lai rộng cửa đón khách Năm Du lịch quốc gia

ĐOÀN NGỌC NHUẬN
(GLO)- Bảo tàng tỉnh Gia Lai (số 26 Nguyễn Huệ, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) đang triển khai làm mới không gian trưng bày, tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật, rộng cửa đón du khách để hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, góp phần quảng bá hình ảnh lịch sử, văn hóa của địa phương.

Những ngày tháng 3, tại các phòng trưng bày, cán bộ chuyên môn Bảo tàng tỉnh Gia Lai tiến hành rà soát, luân chuyển hiện vật để làm mới không gian tham quan. Nhiều hiện vật về văn hóa Champa, đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số, cũng như tư liệu lịch sử của địa phương được sắp xếp lại nhằm tăng tính trải nghiệm cho người xem.

Không gian trưng bày cũng được đầu tư chỉnh trang, gắn bảng chú giải với nội dung mới, có thêm mã QR tra cứu thông tin. Các nội dung thuyết minh cũng được soạn lại cho phù hợp để phục vụ nhu cầu trải nghiệm của công chúng; đặc biệt, nội dung thuyết minh tương tác dành cho học sinh, sinh viên được bổ sung phù hợp, nhằm tạo sự hấp dẫn.

Cán bộ Bảo tàng tỉnh Gia Lai luân chuyển, sắp xếp hiện vật chuẩn bị phục vụ Năm Du lịch quốc gia. Ảnh: Ngọc Nhuận

Bà Hoàng Yến - Trưởng Phòng Nghiệp vụ Bảo tàng tỉnh Gia Lai - cho biết: “Việc luân chuyển hiện vật không chỉ làm mới diện mạo bảo tàng mà còn giúp câu chuyện trưng bày trở nên sinh động, dễ tiếp cận hơn với du khách. Chúng tôi xác định Năm Du lịch quốc gia là cơ hội tốt để quảng bá di sản văn hóa Gia Lai, vì vậy mọi khâu chuẩn bị đều được triển khai tỉ mỉ, đồng bộ”.

Song song với hoạt động tại bảo tàng, đơn vị tiếp tục phối hợp tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật tại di tích tháp Đôi (phường Quy Nhơn) - một điểm đến văn hóa nổi bật thu hút đông đảo du khách. Trước đó, trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, chương trình biểu diễn múa Chăm và võ cổ truyền Bình Định tại di tích này đã nhận được nhiều phản hồi tích cực.

Theo ông Bùi Tĩnh - Giám đốc Bảo tàng tỉnh Gia Lai, tiếp nối hiệu quả đó, vào tối thứ Sáu hằng tuần, các chương trình múa Chăm, võ cổ truyền Bình Định và ca kịch bài chòi sẽ được duy trì phục vụ du khách tại tháp Đôi. “Chúng tôi xây dựng kịch bản chương trình biểu diễn theo hướng tăng tính tương tác để du khách không chỉ xem mà còn có thể tham gia trải nghiệm. Mục tiêu là biến mỗi tối thứ Sáu, tại di tích tháp Đôi thành một điểm hẹn văn hóa đặc sắc trong Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026. Chương trình biểu diễn nghệ thuật tại tháp Đôi bắt đầu khai mạc lúc 19 giờ tối 29-3 và duy trì hoạt động đến hết tháng 9 năm nay” - ông Tĩnh cho biết.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật sẽ tổ chức tại tháp Đôi vào tối thứ Sáu hằng tuần từ cuối tháng 3 đến hết tháng 9 - 2026 để phục vụ du khách. Ảnh: Ngọc Nhuận

Đến tham quan Bảo tàng tỉnh Gia Lai, ông Soler Roger (du khách đến từ Hà Lan) nhận xét: “Tôi từng đến Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng và rất ấn tượng. Lần đầu đến Bảo tàng tỉnh Gia Lai và ngắm nhìn các hiện vật điêu khắc đá Champa, tôi rất thích thú với sự trưng bày hiện vật ở đây, giúp tôi hiểu sâu hơn về lịch sử, văn hóa Champa ở vùng đất kinh đô Vijaya xưa”.

Ông Soler Roger cùng bạn (bìa trái) đến từ Hà Lan tham quan Bảo tàng tỉnh Gia Lai. Ảnh: Ngọc Nhuận

Lần đầu tiên đến Việt Nam và ghé tới phố biển Quy Nhơn, tham quan tháp Đôi, bà Nicole (du khách đến từ Pháp) cho biết: “Lần đầu tiên đến Quy Nhơn tôi rất ấn tượng với phong cảnh nơi đây, đặc biệt người dân rất vui vẻ, thân thiện và gần gũi. Đứng trước ngôi tháp Đôi tôi thấy thích thú với công trình Champa cổ kính, mang nhiều giá trị văn hóa, kiến trúc, mỹ thuật”.

Bà Nicole (bìa trái) - du khách đến từ Pháp - cùng bạn tham quan tháp Đôi. Ảnh: Ngọc Nhuận

Bên cạnh việc làm mới trưng bày, Bảo tàng tỉnh Gia Lai cũng tăng cường công tác truyền thông, kết nối với các doanh nghiệp du lịch, lữ hành, trường học để hướng đến xây dựng sản phẩm tham quan bảo tàng, di tích do đơn vị quản lý. Việc hình thành chuỗi sản phẩm du lịch văn hóa được kỳ vọng sẽ góp phần lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh đất và người Gia Lai.

Thuyết minh viên Bảo tàng tỉnh Gia Lai kể chuyện qua hiện vật trưng bày cho học sinh tương tác trải nghiệm, tham quan bảo tàng. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ông Bùi Tĩnh - Giám đốc Bảo tàng tỉnh Gia Lai - chia sẻ: “Chúng tôi không chỉ hướng tới việc nâng chất lượng trải nghiệm, quan trọng nhất là khi du khách đến bảo tàng hay tháp Đôi, cùng các di tích khác, họ sẽ cảm nhận được chiều sâu văn hóa của vùng đất Gia Lai, từ đó quay trở lại hoặc giới thiệu cho bạn bè”.

Với sự chuẩn bị của Bảo tàng tỉnh Gia Lai sẵn sàng cho mùa cao điểm du lịch, kỳ vọng sẽ góp phần làm phong phú bức tranh du lịch văn hóa của tỉnh, tạo dấu ấn trong Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 và lan tỏa giá trị di sản văn hóa đến đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Lớp học không tường: Học lịch sử qua hình ảnh, hiện vật

(GLO)- Các em học sinh khối lớp 1 (Trường Tiểu học Lê Lợi, phường Quy Nhơn) đã có một buổi học đầy thú vị tại Bảo tàng tỉnh Gia Lai. Kiến thức lịch sử không còn nằm trên trang giấy, các em được trực tiếp nhìn ngắm các hiện vật, hình ảnh, từ đó hiểu và yêu thêm con người, đất nước, quê hương.

Đẩy mạnh tuyên truyền về ngày hội lớn của toàn dân

(GLO)- Thực hiện kế hoạch tuyên truyền về bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, các đơn vị trực thuộc ngành Văn hóa tỉnh Gia Lai đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động, góp phần tạo không khí phấn khởi, nâng cao nhận thức của cử tri trước ngày hội lớn của toàn dân.

(GLO)- Cứ đến Rằm tháng Giêng, chùa Linh Sơn (khu phố Hội Thành, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) lại đón đông đảo người dân và du khách đến dâng hương, xin bùa Phật Lồi.

Kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố thi sĩ Yến Lan

(GLO)- Tối 1-3, tại nhà lưu niệm thi sĩ Yến Lan (khu phố Hòa Cư, phường An Nhơn Đông), Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND phường An Nhơn Đông tổ chức chương trình tọa đàm - thơ nhạc kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố thi sĩ Yến Lan (2/3/1916 - 2/3/2026).

Trên từng giọt rượu quê nhà

(GLO)- Dưới lũy tre làng, khi mặt trời đã thôi gay gắt, ánh nắng muộn lùi dần khỏi những mái nhà thấp, gió từ cánh đồng thổi về mang theo mùi lúa non tháng Chạp, mùi phù sa ủ lâu trong đất, ngọt lành như hơi thở của làng quê.

Thượng chòi vui hội ngày xuân

(GLO)- Không chỉ có trăm hoa khoe sắc, hương bánh mứt nồng nàn, mùa xuân xứ Nẫu còn có tiếng hô hát bài chòi ngân vang, tiếng phách gõ nhịp rộn rã, hòa cùng tiếng cười giòn tan của trẻ nhỏ và niềm háo hức của những người mộ điệu.

Sức sống mới từ các đội cồng chiêng nữ

(GLO)- Từ làng Leng, Kgiang (xã Tơ Tung), thôn Suối Đá (xã Vĩnh Sơn)…, nhiều phụ nữ Bahnar ở Gia Lai đang lặng lẽ nhưng quyết liệt bước ra khỏi những khuôn mẫu cũ để làm sống dậy di sản văn hóa cồng chiêng.

Tết tàn

Người về cố hương muộn trong một buổi sáng mưa phùn. Thứ mưa không thành giọt mà chỉ lửng lơ trong không khí, đủ để làm áo ướt lúc nào không hay. Đúng hôm tết vừa hết.

