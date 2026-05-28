Lễ hội Âm nhạc - Nghệ thuật "Bản hòa âm đại ngàn" sẽ diễn ra ngày 26 và 27-6

PHƯƠNG DUYÊN
(GLO) - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai, Liên danh Công ty TNHH Thương mại Truyền thông và Du lịch Thế Giới Xanh, Công ty Cổ phần MEGACOM Quốc Tế vừa ban hành kế hoạch phối hợp tổ chức chương trình Lễ hội Âm nhạc - Nghệ thuật Tây Nguyên “Bản hòa âm đại ngàn” tại phường Pleiku.

Đây là hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, tiếp tục xây dựng hình ảnh du lịch Gia Lai với thông điệp “Gia Lai - Điểm đến hấp dẫn, an toàn và thân thiện”.

Chương trình cũng hướng đến mục tiêu góp phần bảo tồn, phát huy và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của tỉnh Gia Lai, đặc biệt là Không gian văn hóa cồng chiêng.

Các khu vực dự kiến tổ chức chương trình Lễ hội Âm nhạc - Nghệ thuật Tây Nguyên “Bản hòa âm đại ngàn”. Ảnh: BTC

Theo đó, lễ hội sẽ được tổ chức trong 2 ngày 26 và 27-6-2026, với 3 phần nội dung chính.

Trọng tâm của lễ hội là chương trình nghệ thuật “Bản hòa âm đại ngàn” diễn ra từ 18 giờ ngày 27-6 tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku). Chương trình thu hút khoảng 350 nghệ sĩ, nghệ nhân, diễn viên tham gia biểu diễn, trong đó nổi bật là sự góp mặt của nghệ sĩ Vinh Khuất trong vai trò Giám đốc âm nhạc.

Nghệ sĩ Vinh Khuất (tên thật Khuất Duy Vinh, SN 1990 tại Hà Nội) là ca sĩ kiêm nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc người Đức gốc Việt. Anh tốt nghiệp Nhạc viện Hannover (Đức) và từng được mời về nước tham gia nhiều sân khấu âm nhạc quy mô.

Nghệ sĩ Vinh Khuất sẽ là Giám đốc âm nhạc của chương trình nghệ thuật “Bản hòa âm đại ngàn”. Ảnh: BTC

Trong khuôn khổ lễ hội còn có phần trình diễn khinh khí cầu “Bay trên vòm trời đại ngàn”. Sự kiện diễn ra tại Quảng trường Đại Đoàn Kết trong 2 ngày 26 và 27-6 vào các khung giờ: 9-12 giờ, 14-17 giờ. Ban tổ chức lễ hội sẽ huy động từ 15 đến 20 khinh khí cầu đa dạng về kích thước và màu sắc tổ chức trình diễn và phục vụ du khách trải nghiệm (có thu phí).

Lễ hội Âm nhạc - Nghệ thuật Tây Nguyên “Bản hòa âm đại ngàn” cũng hấp dẫn với màn đồng diễn trang phục truyền thống Việt Nam và trang phục truyền thống đồng bào các dân tộc Tây Nguyên thông qua hoạt động Bách hoa bộ hành “Việt phục đại ngàn hoa”. Sự kiện diễn ra từ 15 giờ đến 16 giờ 30 phút ngày 26-6 trên các tuyến đường: Trần Hưng Đạo - Quang Trung - Lê Lợi - Nguyễn Tất Thành, thu hút khoảng 200 diễn viên quần chúng tham gia.

Ngoài ra, xuyên suốt trong 2 ngày 26 và 27-6, tại khu vực bãi đậu xe đường Anh Hùng Núp, (phường Pleiku) sẽ diễn ra các hoạt động giao lưu âm nhạc truyền thống và hiện đại giữa các nghệ nhân, nghệ sĩ, khán giả; các gian hàng ẩm thực, trưng bày, giới thiệu đặc sản Tây Nguyên và sản phẩm thủ công mỹ nghệ.

(GLO)- Nghị quyết số 19/2026/NQ-HĐND được HĐND tỉnh Gia Lai thông qua ngày 24-4-2026 (có hiệu lực từ ngày 4-5-2026) với nhiều chính sách hỗ trợ cụ thể cho nghệ thuật truyền thống, được kỳ vọng tạo thêm động lực cho đội ngũ nghệ sĩ, nghệ nhân, các đoàn nghệ thuật hiện có và gầy dựng lực lượng kế cận.

(GLO)- "Nhớ Quy Nhơn" của Phan Trung Lý là dòng hoài niệm đầy cảm xúc về miền biển thi vị với sóng biển, Ghềnh Ráng, dốc Mộng Cầm và dấu xưa Hàn Mặc Tử. Bài thơ gợi lên vẻ đẹp dịu dàng, sâu lắng của Quy Nhơn - nơi cảnh sắc và thi ca như hòa vào nhau trong nỗi nhớ khôn nguôi.

(GLO)- Mười hai năm làm dâu xứ Nghệ, tôi không nhớ mình đã bao lần đi qua xã Kim Liên để về nhà chồng. Chỉ biết rằng, mỗi lần ngang qua biển chỉ dẫn vào Khu di tích lịch sử Kim Liên, lòng tôi lại khẽ reo lên như thấy một dấu mốc đặc biệt: "Về đến quê Bác rồi…". 

(GLO)- Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), hưởng ứng Ngày Quốc tế Bảo tàng (18-5) và Năm Du lịch Quốc gia 2026, Bảo tàng tỉnh Gia Lai và Bảo tàng Quang Trung đã tổ chức trưng bày ảnh chuyên đề.

(GLO)- Chương trình "Hành trình về làng Chuet" ở phường An Phú triển khai từ tháng 1-2026 đến nay không chỉ thu hút du khách, mà còn hấp dẫn đông đảo học sinh. Đây là hướng đi năng động, hiệu quả trong việc xây dựng và phát huy không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa truyền thống.

(GLO) - Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026 tổ chức mới đây đã thể hiện sức hấp dẫn rất lớn của một sự kiện văn hóa, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước tham gia. Song bên cạnh sự lan tỏa, việc tăng "chiều sâu" cho lễ hội có lẽ cũng là điều nên chú trọng.

(GLO)- Giữa không gian xanh mát của suối Hội Phú, những tác phẩm điêu khắc mang đậm hơi thở Tây Nguyên như đang kể câu chuyện về con người, văn hóa và nhịp sống đại ngàn. Bài thơ "Thăm vườn tượng suối Hội Phú" là hành trình cảm xúc đầy chất thơ giữa nghệ thuật và thiên nhiên phố núi.

(GLO)- Khi nghĩ đến những dòng chữ ấy, tôi không có ý định đặt một tựa đề ẩn dụ cho tín niệm nào cả. Chỉ là, những ngày tháng 5 bắt đầu oi ả cứ thôi thúc tôi nhớ về khu vườn nhỏ xanh mát ở quê nhà. Dẫu gần hay xa, hiện hữu trong không gian hay ký ức vẫn thấp thoáng trong tôi những đóa hoa lòng.

(GLO)- Giới mỹ thuật phố núi không còn ngạc nhiên khi thấy họa sĩ Siu Quý đi về liên tục giữa TP Hồ Chí Minh và Pleiku. Một nơi ông lập nghiệp, một nơi là quê hương. Như cánh chim tìm về, ông đang tích cực kết nối để tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại vùng đất mình sinh ra, lớn lên.

