Lễ hội Âm nhạc - Nghệ thuật “Bản hòa âm đại ngàn” sẽ diễn ra ngày 26 và 27-6

(GLO) - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai, Liên danh Công ty TNHH Thương mại Truyền thông và Du lịch Thế Giới Xanh, Công ty Cổ phần MEGACOM Quốc Tế vừa ban hành kế hoạch phối hợp tổ chức chương trình Lễ hội Âm nhạc - Nghệ thuật Tây Nguyên “Bản hòa âm đại ngàn” tại phường Pleiku.

Đây là hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, tiếp tục xây dựng hình ảnh du lịch Gia Lai với thông điệp “Gia Lai - Điểm đến hấp dẫn, an toàn và thân thiện”.

Chương trình cũng hướng đến mục tiêu góp phần bảo tồn, phát huy và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của tỉnh Gia Lai, đặc biệt là Không gian văn hóa cồng chiêng.

Các khu vực dự kiến tổ chức chương trình Lễ hội Âm nhạc - Nghệ thuật Tây Nguyên “Bản hòa âm đại ngàn”. Ảnh: BTC

Theo đó, lễ hội sẽ được tổ chức trong 2 ngày 26 và 27-6-2026, với 3 phần nội dung chính.

Trọng tâm của lễ hội là chương trình nghệ thuật “Bản hòa âm đại ngàn” diễn ra từ 18 giờ ngày 27-6 tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku). Chương trình thu hút khoảng 350 nghệ sĩ, nghệ nhân, diễn viên tham gia biểu diễn, trong đó nổi bật là sự góp mặt của nghệ sĩ Vinh Khuất trong vai trò Giám đốc âm nhạc.

Nghệ sĩ Vinh Khuất (tên thật Khuất Duy Vinh, SN 1990 tại Hà Nội) là ca sĩ kiêm nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc người Đức gốc Việt. Anh tốt nghiệp Nhạc viện Hannover (Đức) và từng được mời về nước tham gia nhiều sân khấu âm nhạc quy mô.

Nghệ sĩ Vinh Khuất sẽ là Giám đốc âm nhạc của chương trình nghệ thuật “Bản hòa âm đại ngàn”. Ảnh: BTC

Trong khuôn khổ lễ hội còn có phần trình diễn khinh khí cầu “Bay trên vòm trời đại ngàn”. Sự kiện diễn ra tại Quảng trường Đại Đoàn Kết trong 2 ngày 26 và 27-6 vào các khung giờ: 9-12 giờ, 14-17 giờ. Ban tổ chức lễ hội sẽ huy động từ 15 đến 20 khinh khí cầu đa dạng về kích thước và màu sắc tổ chức trình diễn và phục vụ du khách trải nghiệm (có thu phí).

Lễ hội Âm nhạc - Nghệ thuật Tây Nguyên “Bản hòa âm đại ngàn” cũng hấp dẫn với màn đồng diễn trang phục truyền thống Việt Nam và trang phục truyền thống đồng bào các dân tộc Tây Nguyên thông qua hoạt động Bách hoa bộ hành “Việt phục đại ngàn hoa”. Sự kiện diễn ra từ 15 giờ đến 16 giờ 30 phút ngày 26-6 trên các tuyến đường: Trần Hưng Đạo - Quang Trung - Lê Lợi - Nguyễn Tất Thành, thu hút khoảng 200 diễn viên quần chúng tham gia.

Ngoài ra, xuyên suốt trong 2 ngày 26 và 27-6, tại khu vực bãi đậu xe đường Anh Hùng Núp, (phường Pleiku) sẽ diễn ra các hoạt động giao lưu âm nhạc truyền thống và hiện đại giữa các nghệ nhân, nghệ sĩ, khán giả; các gian hàng ẩm thực, trưng bày, giới thiệu đặc sản Tây Nguyên và sản phẩm thủ công mỹ nghệ.