Kết nối, giới thiệu du lịch Gia Lai với thị trường Australia

(GLO)- Sáng 28-5, tại Grand Hyams Hotel Quy Nhon Beach (phường Quy Nhơn), Hiệp hội Du lịch Gia Lai phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Công ty CP Tập đoàn TMS tổ chức chương trình kết nối và giới thiệu du lịch Gia Lai với thị trường Australia.

Chương trình kết nối và giới thiệu du lịch Gia Lai có sự tham gia của các đối tác du lịch, buyer, wholesaler, travel agent quốc tế và truyền thông đến từ Australia; đại diện một số sở, ngành, hiệp hội, doanh nghiệp du lịch của tỉnh Gia Lai.

Giới thiệu nghệ thuật truyền thống của Gia Lai với đoàn famtrip thị trường Australia. Ảnh: Đoan Ngọc

Quang cảnh chương trình kết nối, giới thiệu du lịch Gia Lai. Ảnh: Đoan Ngọc

Theo Hiệp hội Du lịch Gia Lai, hiện nay, du khách Australia đến Quy Nhơn - Gia Lai ngày càng tăng. Du khách Úc rất ấn tượng và đánh giá cao về các điểm đến, ẩm thực Quy Nhơn - Gia Lai, với nhiều bãi biển đẹp, không khí trong lành; không quá đông du khách như những điểm đến khác; ẩm thực hấp dẫn, con người thân thiện; nhiều di tích lịch sử, văn hóa đặc sắc…

Những đánh giá tích cực đó đã giúp Quy Nhơn được Tạp chí Du lịch Lonely Planet nổi tiếng của Australia bình chọn là một trong 25 điểm đến hàng đầu thế giới năm 2026.

Doanh nghiệp Gia Lai giới thiệu sản phẩm cho các doanh nghiệp du lịch Australia. Ảnh: Đoan Ngọc

Tại chương trình, đoàn famtrip thị trường Australia nhận thấy người dân có nhu cầu đi du lịch nước ngoài rất lớn, với những chuyến đi nghỉ dưỡng dài và thường lưu trú lâu dài tại một điểm.

Đặc biệt, du khách Úc thích biển, thích trải nghiệm văn hóa và đời sống thực tế, thích khám phá ẩm thực Việt Nam và đặc biệt là rất thích cà phê.

Doanh nghiệp du lịch Australia phát biểu tại chương trình kết nối, giới thiệu du lịch Gia Lai. Ảnh: Đoan Ngọc



Chuyến famtrip lần này là cơ hội để các doanh nghiệp dịch vụ, du lịch Australia tìm hiểu sâu hơn về tài nguyên du lịch Quy Nhơn - Gia Lai nhằm bán sản phẩm du lịch tốt hơn, nhất là sản phẩm tour du lịch đến Gia Lai.

Các doanh nghiệp là hội viên Hiệp hội Du lịch Gia Lai cũng đánh giá đây là cơ hội hợp tác kinh doanh với các doanh nghiệp dịch vụ, du lịch Australia để mở rộng thị trường du khách nước này đến Gia Lai, cũng như tìm kiếm thêm thị trường khách du lịch quốc tế.

Các doanh nghiệp du lịch Australia tìm hiểu đặc sản, quà lưu niệm của Gia Lai. Ảnh: Đoan Ngọc

Dịp này, Hiệp hội du lịch Gia Lai và các doanh nghiệp du lịch trong tỉnh đã ký kết biên bản ghi nhớ với đại diện, doanh nghiệp của đoàn famtrip thị trường Australia, nhằm chia sẻ và tiếp nhận thông tin, hiểu hơn về thị trường du lịch, nhận diện những tồn tại để cùng nhau xây dựng kế hoạch triển khai thiết thực; hoàn thiện các sản phẩm du lịch có chất lượng tốt hơn, phù hợp hơn cho thị trường du khách quốc tế nói chung và thị trường du khách Australia nói riêng.

Đoàn famtrip thị trường Australia tham quan Bảo tàng tỉnh Gia Lai. Ảnh: Đoan Ngọc

Trước đó, từ ngày 25 đến 28-5, đoàn famtrip thị trường Australia đã được trải nghiệm một số điểm đến như: Bảo tàng tỉnh Gia Lai, làng biển Nhơn Hải, đảo Hòn Khô, Eo Gió (phường Quy Nhơn Đông), di tích Chùa Bà - Cảng thị Nước Mặn, di tích Nơi phôi thai chữ quốc ngữ, di tích tháp Bánh Ít (xã Tuy Phước Bắc), Tiểu chủng viện Làng Sông, xem biểu diễn võ cổ truyền Bình Định tại chùa Long Phước (xã Tuy Phước), trải nghiệm làng nghề nón Gò Găng (phường An Nhơn Bắc)…

