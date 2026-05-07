Đăng ký tham gia giải thưởng “Làng Du lịch tốt nhất” trước ngày 25-5

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Theo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, Báo Công luận)

(GLO)- Nhằm lựa chọn các ứng viên cho giải thưởng “Làng Du lịch tốt nhất” năm 2026 của do Tổ chức Du lịch Liên Hợp quốc (UN Tourism) tổ chức, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam mời các làng du lịch tại các tỉnh, thành đăng ký, gửi hồ sơ trước ngày 25-5-2026.

Theo thể lệ năm 2026, mỗi nước thành viên của UN Tourism được đề cử 8 làng du lịch nhận danh hiệu “Làng Du lịch tốt nhất”. Các ứng viên đăng ký được đánh giá bởi Ban cố vấn độc lập dựa trên các bộ tiêu chí: tài nguyên văn hóa và thiên nhiên; phát huy và bảo tồn tài nguyên văn hóa; kinh tế - xã hội - môi trường bền vững; phát triển và liên kết chuỗi giá trị du lịch; quản trị và ưu tiên du lịch; cơ sở hạ tầng và kết nối; sức khỏe, an toàn và an ninh.

Khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải là làng du lịch đầu tiên của Việt Nam nhận danh hiệu từ UN Tourism, năm 2022. Ảnh nguồn VnExpress

UN Tourism thông báo mở đăng ký cho giải thưởng “Làng Du lịch tốt nhất” lần thứ 6 tới các quốc gia thành viên. Giải thưởng nhằm mục đích nâng cao vai trò của du lịch trong việc bảo vệ các làng quê vùng nông thôn, bao gồm cảnh quan, hệ thống tri thức, sự đa dạng sinh học và văn hóa, các hoạt động địa phương bao gồm nông, lâm, chăn nuôi, thủy sản và ẩm thực.

Những ngôi làng được lựa chọn nhận giải cần có sự nổi bật về tài nguyên thiên nhiên và văn hóa, đồng thời có các hành động đổi mới, cam kết phát triển du lịch phù hợp với các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Liên hợp quốc.

Đến nay, 236 làng trên toàn thế giới được trao giải thưởng, trong đó có 5 làng của Việt Nam gồm: Lô Lô Chải (Tuyên Quang), Quỳnh Sơn (Lạng Sơn), Thái Hải (Thái Nguyên), Tân Hóa (Quảng Trị), Trà Quế (Đà Nẵng).

