Việt Nam là một trong 5 điểm đến toàn cầu phù hợp để du lịch dài ngày

(GLO)- Tạp chí du lịch Drift Travel (Canada) vừa gọi tên Việt Nam trong danh sách 5 điểm đến “đáng giá” cho chuyến du lịch dài ngày trên thế giới.

Theo Drift, khác với những chuyến đi ngắn ngày thường bị chi phối bởi danh sách các điểm “check-in” dày đặc, các kỳ nghỉ dài ngày sẽ mang đến cho du khách góc nhìn mới với những trải nghiệm khác biệt, du khách sẽ có thời gian để tận hưởng thiên nhiên, hòa nhập vào nhịp sống bản địa và cảm nhận sự kết nối giữa các vùng đất. Việt Nam là một trong những điểm đến như vậy.

Hồ Gươm (Hà Nội) lung linh khi đêm xuống. Ảnh: Phương Vi

Tạp chí đã dành thời gian để mô tả một hành trình khám phá Việt Nam “chậm rãi” từ Bắc ra Nam. Từ Hà Nội đến Huế và vào tới TP. Hồ Chí Minh hay những hành trình kết nối khám phá khu vực Tây Bắc, tạp chí đem đến một bức tranh du lịch Việt Nam phong phú, đa dạng từ cảnh sắc thiên nhiên đến bề dày lịch sử, văn hóa truyền thống và ẩm thực.

Những vùng đất giàu trầm tích văn hóa sẽ khiến du khách chậm lại để ngắm nhìn, trải nghiệm. Ảnh: Phương Vi

Theo tạp chí này, điểm đặc biệt của du lịch Việt Nam không nằm ở từng điểm đến riêng lẻ, mà ở sự kết nối chặt chẽ để tạo nên một dòng chảy trải nghiệm liền mạch, một bức tranh tổng thể sống động.

Sự chuyển đổi nhịp nhàng từ vùng núi phía Bắc đến miền ven biển, nơi đồng bằng, và vùng sông nước miền Tây là minh chứng cho một hệ sinh thái du lịch đa dạng và giàu tiềm năng.