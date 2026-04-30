Sôi động ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30-4: Gia Lai “hút khách” bằng trải nghiệm đa dạng

(GLO)- Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Gia Lai sôi động với nhiều hoạt động thể thao, tham quan, du lịch... từ phía Đông đến phía Tây tỉnh. Du khách và người dân cùng hòa mình vào các trải nghiệm đa dạng trong sự chuẩn bị chủ động, chu đáo của các đơn vị.

Rộn ràng thể thao, lan tỏa trải nghiệm

Ngay trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, không khí tại khu vực phía Đông Gia Lai đã rất sôi động.

Nổi bật là chuỗi hoạt động “Ngày hội non sông thống nhất - Hoài Nhơn Đông hội tụ” diễn ra tại phường Hoài Nhơn Đông; với tâm điểm là giải chạy “Vượt đèo Lộ Diêu Xanh năm 2026” thu hút 374 vận động viên tham gia trên cung đường 5 km ven biển, từ Di tích lịch sử Tàu không số qua đèo Lộ Diêu đến Mũi Gành (Hoài Hải).

Anh Dương Hoàng Trúc (phường Quy Nhơn) cùng nhóm Bình Định Runners đã có mặt từ sớm để tham gia. Anh chia sẻ: “Cung đường chạy có nhiều đoạn dốc cao, khá thử thách, nhưng bù lại cảnh quan rất ấn tượng với một bên là vách núi dựng đứng, một bên là biển xanh hoang sơ, yên bình nhìn từ trên cao. Sự thân thiện, nhiệt tình của người dân địa phương cũng góp phần mang lại cho chúng tôi những trải nghiệm đáng nhớ”.

Anh Trúc (đứng thứ tư từ phải sang) và những người bạn cùng đam mê chạy bộ đã có trải nghiệm đáng nhớ tại giải chạy “Vượt đèo Lộ Diêu Xanh năm 2026”. Ảnh: NVCC

Không khí ngày hội tiếp tục được nối dài bằng các hoạt động văn hóa - dân gian như đánh bài chòi cổ, trò chơi dân gian, hội thi thả diều “Cánh diều vươn khơi”, thi đan lưới “Bàn tay ngư dân - Dệt nên biển bạc”… Buổi tối là đêm nhạc acoustic “Biển vang khúc hòa bình” và chương trình nghệ thuật “Thắp sáng biển đêm - Lan tỏa khát vọng”.

Để đảm bảo các hoạt động diễn ra thông suốt, gần 700 đoàn viên thanh niên được huy động từ khoảng 5 giờ sáng.

Trực tiếp tham gia nhiều nội dung, chị Hà Thị Ngọc Bích - Bí thư Đoàn phường Hoài Nhơn Đông - cho biết: “Chúng tôi đã chuẩn bị từ trước với tâm thế rất háo hức. Khi ngày hội diễn ra suôn sẻ và thu hút đông người tham gia, chúng tôi cảm thấy tự hào vì góp một phần sức trẻ của mình để quảng bá hình ảnh quê hương”.

Đoàn viên thanh niên phường Hoài Nhơn Đông có mặt từ sớm để sẵn sàng hỗ trợ cho các vận động viên tham gia giải chạy “Vượt đèo Lộ Diêu Xanh năm 2026”. Ảnh: ĐVCC

Ngoài ra, nhiều người dân, du khách lựa chọn “khởi động” kỳ nghỉ bằng cách leo núi. Từ TP. Hồ Chí Minh, anh Lê Hoàng Kha (phường Vườn Lài) chọn chinh phục núi Chư Nâm trong ngày đầu kỳ nghỉ.

Theo anh, đây là điểm đến được bạn bè và người dân địa phương giới thiệu nhờ cảnh quan đẹp, khoảng cách không quá xa trung tâm, thuận tiện di chuyển và không quá khó để chinh phục.

Anh Kha (thứ 3 từ trái sang) cùng bạn bè lựa chọn Gia Lai là điểm dừng chân trong kỳ nghỉ lễ năm nay. Ảnh: Huỳnh Vy

“Tôi dự định ở Pleiku trong khoảng một tuần để trải nghiệm cảnh sắc Gia Lai. Sau vài ngày lưu lại, tôi nhận thấy nơi đây có sự kết hợp hài hòa giữa không gian đô thị và cảnh quan thiên nhiên, đặc biệt là núi rừng còn nguyên vẹn, rất phù hợp với những người yêu thích khám phá” - anh Kha chia sẻ.

Chị Phổ hưởng ứng ngày lễ một cách ý nghĩa. Ảnh: NVCC

Tương tự, chị Nguyễn Thị Mỹ Phổ (xã Tuy Phước) cùng bạn bè khoác trên mình chiếc áo in hình cờ Tổ quốc để leo núi. Chị bày tỏ: “Chúng tôi chuẩn bị sẵn áo vừa như cách hưởng ứng ngày lễ, vừa lưu lại kỷ niệm cùng nhau. Leo núi đúng dịp 30-4 nên cảm xúc cũng khác hơn, vừa được vận động, ngắm cảnh, lại có thêm khoảnh khắc ý nghĩa để ghi nhớ”.

Những điểm đến “hút” khách

Tại các địa phương phía Tây tỉnh, ngay trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ, lượng lớn du khách đã đổ về các điểm như: Biển Hồ, hàng thông trăm tuổi, chùa Minh Thành, Quảng trường Đại Đoàn Kết…

Các du khách tỉnh Quảng Ngãi đến tham quan hàng thông trăm tuổi (xã Biển Hồ). Ảnh H.H

Nhiều du khách xuất phát từ sớm để tận dụng tối đa thời gian trải nghiệm. Bà Nguyễn Thị Đào (phường Kon Tum) cùng gia đình dành trọn một ngày khám phá Pleiku với lịch trình kết hợp tham quan với thưởng thức ẩm thực địa phương.

“Chúng tôi chọn Pleiku để tận hưởng bầu không khí trong lành dưới những hàng thông và thưởng thức ẩm thực đặc sắc. Có những món mà theo tôi chỉ ăn tại Pleiku mới trọn vị như phở hai tô cho bữa sáng hay cơm lam vào buổi trưa. Gia Lai có nhiều quán ăn ngon, đậm chất đặc trưng, lại gần các điểm tham quan nên rất thuận tiện. Đó cũng là lý do chúng tôi quay trở lại đây trong dịp lễ 30-4 này” - bà Đào chia sẻ.

Khu di tích thắng cảnh Biển Hồ (xã Biển Hồ) thu hút đông đảo du khách đến tham quan trong ngày 30-4. Ảnh H.H

Ở phía Đông tỉnh, nhiều điểm đến như Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô, bãi biển Trung Lương, đồi cát Phương Mai… thu hút đông đảo du khách ghé thăm. Trong đó, Kỳ Co - Eo Gió (phường Quy Nhơn Đông) là lựa chọn của nhiều người nhờ vẻ đẹp đặc trưng và không gian thoáng đãng.

Chị Bùi Lê Quỳnh Chi (du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh) “bật mí”: “Tôi cùng bạn bè chọn Kỳ Co - Eo Gió vì biển ở đây xanh, cảnh đẹp, hải sản tươi ngon, lại thêm sự đón tiếp nhiệt tình của người dân làm chúng tôi cảm thấy rất thoải mái. Hơn nữa, biết Gia Lai đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2026 nên tôi cũng muốn đến trải nghiệm”.

Du khách trên đường đến tham quan Kỳ Co - Eo Gió. Ảnh: D.L

Sẵn sàng đón khách, nâng công suất

Trước dịp lễ lớn, các điểm tham quan và cơ sở kinh doanh tại Gia Lai đã chủ động chuẩn bị cả nhân lực lẫn vật lực nhằm đáp ứng nhu cầu của du khách.

Tại Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo (phường Quy Nhơn Nam), đơn vị dự kiến đón khoảng 3.000 - 5.000 lượt khách/ngày. Số lượng vé tham quan tòa nhà chính không giới hạn với nhiều mức giá khác nhau nhằm phục vụ tối đa nhu cầu của du khách.

Ngoài duy trì các hoạt động đặc trưng (tham quan các phòng trưng bày khoa học theo chủ đề, xem phim tại nhà chiếu hình Vũ trụ; tổ chức các show khoa học đặc trưng: show giới thiệu chung về Hệ Mặt trời tại phòng 0, show Tĩnh điện - điện áp cao tại phòng 6), Trung tâm còn ra mắt thêm show trình diễn khoa học tại phòng 5 với các thí nghiệm vật lý, hóa học, tạo trải nghiệm mới mẻ so với ngày thường.

Với việc tổ chức 3 show khoa học tại 3 phòng trên theo hình thức xen kẽ thời gian giúp đáp ứng nhu cầu tăng cao của du khách.

Ông Nguyễn Ngọc Hóa - Giám đốc Trung tâm - cho biết: “So với ngày thường, Trung tâm sẽ tăng thêm nhân sự, tăng số suất diễn show và suất chiếu phim xuyên suốt cả ngày, nhất là vào khung giờ trưa để đáp ứng tối đa nhu cầu của du khách.

Đồng thời, chúng tôi chuẩn bị các loại bánh ăn nhẹ, đặc biệt bố trí khu vực phục vụ ăn uống buổi trưa ngay trong khuôn viên để du khách có thể nghỉ ngơi tại chỗ. Hệ thống lều ngoài trời cũng được lắp đặt thêm, tạo không gian chờ và nghỉ chân thoáng mát, giảm áp lực cho khu vực sảnh chính”.

Với không gian rộng rãi, thoáng đãng nhiều khu tổ hợp ăn uống đi kèm nghỉ dưỡng được du khách lựa chọn khi đến Pleiku. Ảnh: H.H

Ở phía Tây Gia Lai, các cơ sở ăn uống cũng nhanh chóng nâng công suất phục vụ. Nhà hàng HNi (hẻm 302 Nguyễn Văn Cừ, phường Diên Hồng) đã "kích hoạt" từ sớm các phương án chuẩn bị để đón lượng khách tăng mạnh.

Ông Phạm Thanh Sơn - chủ nhà hàng - cho biết: “Với quy mô có thể phục vụ khoảng 1.000 lượt khách mỗi ngày, chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng để đáp ứng lượng khách tăng mạnh trong dịp lễ. Đồng thời, đơn vị cũng xây dựng thực đơn theo hướng đậm bản sắc Gia Lai để giới thiệu đến du khách”.

Theo ông Sơn, những món như gà đập lu, xôi nếp nương, thố bò Krông Pa cùng các dòng bia thủ công mang tên địa danh như núi lửa Chư Đăng Ya, thác K50, Biển Hồ… được nhiều thực khách ngoài tỉnh ưu tiên bởi vừa lạ miệng, vừa mang đậm hương vị núi rừng.

Thực đơn đậm hương vị địa phương được gợi ý tới du khách tại nhà hàng HNi. Ảnh: H.H

Ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30-4 tại Gia Lai diễn ra sôi động với sự đa dạng từ thể thao, du lịch đến dịch vụ. Sự chuẩn bị chu đáo cùng những trải nghiệm đặc trưng đã góp phần mang đến cho du khách hành trình trọn vẹn, mở đầu cho kỳ nghỉ nhiều niềm vui.