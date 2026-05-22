Nới vốn chính sách, nông dân thêm nguồn lực đầu tư sản xuất

(GLO)- Theo Nghị định 338/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1-1-2026, mức cho vay hỗ trợ tạo việc làm được nâng lên tối đa 200 triệu đồng/người. Chính sách mới đang tạo thêm nguồn lực quan trọng, giúp nông dân Gia Lai mạnh dạn cải tạo vườn cây, đầu tư sản xuất, phát triển chăn nuôi, nâng cao thu nhập.

Khơi thông “điểm nghẽn” về vốn

Trước đây, do hạn mức vay còn thấp, không ít hộ dân trên địa bàn xã Ia Grai chỉ duy trì sản xuất ở quy mô nhỏ. Nhiều vườn cà phê, hồ tiêu, cây ăn quả đã đến lúc cần cải tạo đất, đầu tư phân bón, nước tưới và áp dụng kỹ thuật chăm sóc mới nhưng người dân chưa đủ điều kiện thực hiện. Sản xuất vì thế còn cầm chừng, hiệu quả chưa tương xứng với tiềm năng đất đai và công sức lao động.

Nhờ hạn mức vay được nới rộng mà gia đình chị Trần Thị Thuận (trái) có điều kiện mở rộng diện tích, đầu tư máy bơm, phân bón, cải tạo đất để nâng cao năng suất cây trồng, tăng thu nhập. Ảnh: Minh Trung

Từ khi chính sách mới được triển khai, nguồn vốn được “nới rộng” đã tạo thêm lực đẩy để bà con đầu tư bài bản hơn. Một số hộ cải tạo vườn cây già cỗi, mua máy bơm, phân bón, vật tư nông nghiệp; hộ khác lắp đặt hệ thống tưới, trồng xen cây ngắn ngày hoặc chuyển đổi diện tích kém hiệu quả sang cây trồng phù hợp. Nhờ có nguồn vốn kịp thời, phương thức canh tác từng bước chuyển từ làm theo khả năng sang sản xuất có kế hoạch, gắn với nâng năng suất và chất lượng nông sản.

Gia đình chị Trần Thị Thuận (ở thôn 2, xã Ia Grai) là một trong những hộ được tiếp cận nguồn vốn vay theo hạn mức mới. Nhiều năm gắn bó với cây cà phê, chị Thuận hiểu rõ muốn vườn cây cho năng suất ổn định thì phải đầu tư đồng bộ từ cải tạo đất, bón phân đến tưới nước và chăm sóc đúng kỹ thuật. Tuy nhiên, do nguồn vốn hạn chế, trước đây gia đình chị chỉ đầu tư cầm chừng.

“Tôi làm cà phê nhiều năm, nhưng trước đây chỉ vay được khoảng 50 triệu đồng nên sản xuất còn hạn chế. Nay được vay 200 triệu đồng, gia đình có điều kiện mở rộng diện tích, đầu tư máy bơm, phân bón, cải tạo đất để nâng cao năng suất, tăng thu nhập” - chị Thuận chia sẻ.

Cũng tại xã Ia Grai, chị Lê Thị Hiền (ở tổ dân phố 3) cho biết trước đây gia đình chỉ vay được vài chục triệu đồng nên việc đầu tư sản xuất còn nhiều khó khăn. Khi hạn mức vay được nâng lên, gia đình chị có thêm điều kiện mở rộng diện tích cà phê, cải tạo vườn cây và trồng thêm một số loại cây phù hợp để tăng nguồn thu.

“Nay được nâng mức vay cao hơn nên gia đình tôi có điều kiện đầu tư bài bản hơn. Mình có vốn thì mới dám tính chuyện cải tạo vườn, mua phân bón, mở rộng sản xuất, hy vọng thu nhập sẽ khá hơn trong thời gian tới” - chị Hiền bộc bạch.

Cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội kiểm tra việc sử dụng nguồn vốn vay phát triển cây cà phê tại xã Ia Grai. Ảnh: Minh Trung

Không chỉ riêng gia đình chị Thuận, chị Hiền, nhiều hộ dân khác ở Ia Grai cũng mạnh dạn xây dựng lại kế hoạch sản xuất. Từ những vườn cây kém hiệu quả, bà con có thêm điều kiện đầu tư phân bón, hệ thống tưới, trồng xen hoặc chuyển đổi sang cây trồng phù hợp hơn. Nguồn vốn tín dụng chính sách vì thế không chỉ giúp người dân giải quyết khó khăn trước mắt mà còn mở ra cơ hội tổ chức lại sản xuất theo hướng bền vững.

Theo ông Nguyễn Văn Ngọc - Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Ia Grai, việc nâng mức cho vay đã tạo điều kiện để người dân mạnh dạn mở rộng sản xuất, đầu tư trồng trọt, chăn nuôi và phát triển kinh tế gia đình.

“Thời gian tới, đơn vị tích cực triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi, nhất là chính sách nâng mức cho vay, tạo điều kiện để người dân mở rộng sản xuất, đầu tư trồng trọt, chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình” - ông Ngọc cho biết.

Điểm tựa để hộ nghèo vươn lên

Không chỉ tiếp sức cho nông dân mở rộng sản xuất, nguồn vốn tín dụng chính sách còn là điểm tựa quan trọng đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số. Từ nguồn vốn vay ưu đãi, người dân có thêm điều kiện đầu tư chăm sóc cà phê, hồ tiêu, cây ăn quả, phát triển chăn nuôi, từng bước thay đổi sinh kế và cải thiện đời sống.

Cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội kiểm tra việc sử dụng nguồn vốn vay tại gia đình chị Rơ Mah H’Lanh. Ảnh: P.N

Gia đình chị Rơ Mah H’Lanh (ở làng Blang, xã Ia Hrú) từng là hộ nghèo. Năm 2024, thông qua Ngân hàng Chính sách Xã hội, gia đình chị được vay 100 triệu đồng. Có vốn trong tay, gia đình chị tập trung mua phân bón chăm sóc vườn cây, đồng thời phát triển đàn bò để tạo nguồn thu lâu dài.

“Được vay vốn ưu đãi, gia đình tôi đầu tư mua phân để chăm cà phê và mua bò để chăn nuôi. Nhờ đó, cuộc sống từng bước ổn định, có điều kiện vươn lên” - chị H’Lanh nói.

Tương tự, chị Rơ Châm H’Bít (ở làng Blang, xã Ia Hrú) cũng xem nguồn vốn vay ưu đãi là “bàn đạp” để gia đình phát triển kinh tế. Nhờ kết hợp trồng trọt với chăn nuôi, kinh tế gia đình ngày càng ổn định hơn.

“Nhờ được vay vốn, gia đình tôi mua phân bón chăm sóc cà phê, hồ tiêu, đầu tư kéo đường điện phục vụ tưới nước, mua máy băm chuối để nuôi heo. Đến nay, gia đình đã có xe công nông, xe máy, sắm sửa được nhiều vật dụng cần thiết, con cái được đi học đầy đủ” - chị H’Bít chia sẻ.

Nhờ có nguồn vốn vay, chị Rơ Châm HBít (trái) kết hợp trồng trọt với chăn nuôi, kinh tế gia đình ngày càng ổn định hơn. Ảnh: P.N

Hiệu quả của vốn chính sách không chỉ nằm ở số tiền được vay mà còn ở cách tổ chức thực hiện. Việc giao dịch tại xã giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại và dễ dàng tiếp cận thông tin. Các hội, đoàn thể nhận ủy thác cùng tổ tiết kiệm và vay vốn thường xuyên tuyên truyền, rà soát nhu cầu, hướng dẫn hộ vay hoàn thiện hồ sơ, sử dụng vốn đúng mục đích và trả nợ đúng hạn.

Chị Siu H’Muối - Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn làng Blang - cho hay: Khi có chính sách mới của Nhà nước, tổ sẽ thông tin đến bà con, rà soát nhu cầu vay vốn, vận động các hộ đủ điều kiện làm hồ sơ. Trong quá trình vay, tổ cũng nhắc nhở người dân sử dụng vốn đúng mục đích, đầu tư vào sản xuất, chăn nuôi để tạo nguồn thu ổn định.

“Ngân hàng tổ chức giải ngân tại cơ sở nên bà con rất thuận lợi, không phải đi xa. Mình gần dân thì nắm được hộ nào cần vốn, hộ nào có phương án sản xuất phù hợp để hướng dẫn kịp thời” - chị H’Muối nói.

Có thể thấy, việc điều chỉnh chính sách tín dụng không chỉ đơn thuần là nâng hạn mức cho vay. Quan trọng hơn, chính sách đã khơi thông nguồn lực thiết thực cho khu vực nông thôn, giúp người dân có thêm điều kiện đầu tư sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập.

Khi “nút thắt” về vốn được tháo gỡ, khát vọng làm ăn của nông dân có thêm động lực để chuyển thành những mô hình kinh tế cụ thể, góp phần giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn ngày càng khởi sắc.