Ia Hrú sớm hoàn thiện quy hoạch chung để khai thác tốt tiềm năng, lợi thế

(GLO)- Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ia Hrú lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra vào sáng 13-8.

Dự đại hội có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy; nguyên lãnh đạo huyện Chư Pưh (cũ); cùng 150 đảng viên đại diện cho 668 đảng viên của 52 chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Ia Hrú.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

﻿Ảnh: Quang Tấn

Nhìn lại nhiệm kỳ 2020-2025, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, biến động kinh tế và thiên tai bất thường, nhưng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân 4 xã trước sáp nhập (gồm Ia Hrú, Ia Dreng, Ia Rong và Hbông) đã phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân 5 năm đạt 8,4%. Các khu vực kinh tế chủ yếu (nông nghiệp, công nghiệp-xây dựng và dịch vụ) duy trì đà tăng trưởng và phát triển khá. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 50,8 triệu đồng.

Công tác bảo vệ môi trường, văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm; các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc được giữ gìn và phát huy. Công tác giảm nghèo đạt kết quả tích cực. Quốc phòng được củng cố vững chắc, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo môi trường ổn định cho sự phát triển.

Đại biểu biểu quyết thông qua các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội. Ảnh: Quang Tấn

Đại hội đã tập trung thảo luận, thông qua các chỉ tiêu chủ yếu cũng như đề ra giải pháp để xây dựng xã Ia Hrú giàu bản sắc và phát triển bền vững, toàn diện trong giai đoạn mới.

Cụ thể, phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản phẩm đạt trung bình trên 9,3%/năm; tổng thu ngân sách đến năm 2030 đạt trên 8,8 tỷ đồng; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 95%; giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều bình quân hàng năm 1,81%/năm; hằng năm có trên 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm đạt từ 3% trở lên so với tổng số đảng viên đầu nhiệm kỳ…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đề nghị: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ia Hrú nhiệm kỳ mới cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Quang Tấn

Cùng với đó, khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, sát với tình hình thực tế với phương châm 6 rõ (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) và tinh thần “thần tốc”, “không bàn lùi, chỉ bàn làm”, “nghĩ sâu, làm lớn” để quyết tâm đạt được các mục tiêu đề ra.

Tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sâu sát, quyết liệt, đột phá, ưu tiên tối đa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trong đó, chú trọng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp-xây dựng và thương mại-dịch vụ; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, mở rộng liên kết vùng nguyên liệu, hình thành vùng chuyên canh tập trung. Đặc biệt, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư; khuyến khích phát triển tiểu thủ công nghiệp và thương mại-dịch vụ.

Triển khai rà soát, khẩn trương bổ sung, cập nhật quy hoạch chung xã Ia Hrú để khai thác tiềm năng, lợi thế địa phương. Tiếp tục đầu tư và hoàn thiện đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, nhất là kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, nông nghiệp phục vụ cho thu hút đầu tư. Chú trọng bảo vệ môi trường, cải tạo cảnh quan, thu hút đầu tư vào các điểm du lịch sinh thái…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ia Hrú khóa I. Ảnh: Quang Tấn

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Ia Hrú nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, 22 đồng chí được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa I; đồng chí Rah Lan Lân được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.