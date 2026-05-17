(GLO)- Với việc tăng mạnh hạn mức cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm; đồng thời duy trì lãi suất ở mức thấp, thời hạn hoàn trả vốn vay dài, Nghị định số 338/2025/NĐ-CP ngày 25-12-2025 của Chính phủ đang trợ lực cho người lao động tạo sinh kế bền vững.

Hạn mức vay tăng cao, lãi suất thấp

Nghị định số 338/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về chính sách hỗ trợ tạo việc làm có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2026.

Điểm nổi bật của Nghị định này là tăng mức cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm cho lao động. Theo đó, cơ sở sản xuất, kinh doanh được vay tối đa 10 tỷ đồng/dự án, gấp 5 lần so với trước đây; người lao động được vay với hạn mức tối đa 200 triệu đồng, tăng gấp 2 lần so với trước.

Cùng với việc tăng mức cho vay, chính sách lãi suất cũng được điều chỉnh theo hướng linh hoạt. Thay vì áp dụng cứng theo lãi suất cho vay hộ cận nghèo như Nghị định số 74/2019/NĐ-CP, Nghị định số 338/2025/NĐ-CP quy định lãi suất vay bằng 127% lãi suất cho vay hộ nghèo đối với đối tượng thông thường và bằng lãi suất cho vay hộ nghèo đối với đối tượng ưu tiên.

Lãi suất nợ quá hạn vẫn giữ ở mức 130% lãi suất vay, vừa bảo đảm tính ưu đãi, vừa nâng cao trách nhiệm sử dụng vốn vay đúng mục đích, hiệu quả.

Một điểm mới đáng chú ý khác là việc mở rộng cơ chế ủy thác vốn từ ngân sách địa phương sang Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH). Trước đây, cơ chế này chưa được quy định rõ, dẫn đến nhiều địa phương gặp khó trong việc bảo đảm nguồn vốn cho vay.

Nghị định mới cho phép UBND cấp tỉnh quyết định ủy thác nguồn vốn ngân sách địa phương trong trường hợp cần thiết, tạo thêm dư địa linh hoạt cho địa phương, nhất là các tỉnh miền núi, vùng khó khăn.

Chính sách đi vào cuộc sống

Được vay 200 triệu đồng với thời hạn 5 năm từ Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Phù Mỹ, vợ chồng chị Lê Thị Loan - anh Đinh Văn Cảnh (thôn Trung Thứ, xã Phù Mỹ) đầu tư xây dựng nhà xưởng phục vụ sản xuất phân vi sinh, vừa để bón cho gần 400 gốc hồ tiêu của gia đình, vừa bán cho các tổ chức và người dân.

“Ý định nâng cấp nhà xưởng, mở rộng quy mô sản xuất đã có từ lâu nhưng do thiếu vốn nên chúng tôi đầu tư theo kiểu nhỏ giọt. Hiện nay, nhà xưởng khang trang, công suất sản xuất phân vi sinh được nâng lên, khách hàng nhiều hơn, thu nhập tăng cao, vợ chồng tôi mừng lắm!” - chị Loan chia sẻ.

Trong khi đó, ông Huỳnh Tấn Dũng (thôn Trung Bình, xã Phù Mỹ) có trang trại nằm ở bìa rừng, sát hồ chứa nước thủy lợi, rất thích hợp để chăn nuôi gia súc.

Với 200 triệu đồng vốn vay, ông dành 100 triệu đồng mua dê về nuôi và 100 triệu đồng còn lại để đầu tư nuôi bò. Đầu ra sản phẩm chăn nuôi khá thuận lợi, riêng đàn dê 20 con đã cho thu nhập.

Ông Phan Phương Trình - Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Phù Mỹ - thông tin: Từ đầu năm đến nay, chúng tôi đã giải ngân cho 600 lao động tại 7 xã: Phù Mỹ, An Lương, Bình Dương, Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Tây, Phù Mỹ Nam, Phù Mỹ Bắc vay gần 54 tỷ đồng vốn tín dụng chính sách hỗ trợ tạo việc làm theo Nghị định số 338/2025/NĐ-CP của Chính phủ. Vốn vay đều được sử dụng đúng mục đích, góp phần tạo sinh kế cho người lao động.

Theo Ngân hàng CSXH tỉnh, chính sách hỗ trợ tạo việc làm theo Nghị định số 338/2025/NĐ-CP đã được triển khai trên phạm vi toàn tỉnh và đạt kết quả đáng ghi nhận.

Đến ngày 30-4-2026, toàn tỉnh có 16.126 lượt lao động đã vay 1.401 tỷ đồng nguồn vốn tín dụng chính sách hỗ trợ tạo việc làm. Nhiều mô hình sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh đã được hình thành, tạo việc thường xuyên và mang lại thu nhập khá cho người dân.

Bà Nguyễn Thị Thảo Vi - Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh - cho hay: Thời gian tới, Chi nhánh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các hội, đoàn thể nhận ủy thác cùng các tổ tiết kiệm và vay vốn đẩy mạnh tuyên truyền chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng. Đồng thời, tích cực tư vấn, hướng dẫn và giải quyết nhanh vốn vay, không để bà con phải chờ đợi lâu.

Bên cạnh đó, phối hợp với các đơn vị tư vấn, hướng dẫn người lao động, cơ sở sản xuất, kinh doanh lựa chọn và thực hiện các phương án đầu tư phù hợp nhằm phát huy tối đa hiệu quả nguồn vốn.