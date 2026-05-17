Trợ lực cho người lao động tạo sinh kế bền vững

PHẠM TIẾN SỸ
(GLO)- Với việc tăng mạnh hạn mức cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm; đồng thời duy trì lãi suất ở mức thấp, thời hạn hoàn trả vốn vay dài, Nghị định số 338/2025/NĐ-CP ngày 25-12-2025 của Chính phủ đang trợ lực cho người lao động tạo sinh kế bền vững.

Hạn mức vay tăng cao, lãi suất thấp

Nghị định số 338/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về chính sách hỗ trợ tạo việc làm có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2026.

Điểm nổi bật của Nghị định này là tăng mức cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm cho lao động. Theo đó, cơ sở sản xuất, kinh doanh được vay tối đa 10 tỷ đồng/dự án, gấp 5 lần so với trước đây; người lao động được vay với hạn mức tối đa 200 triệu đồng, tăng gấp 2 lần so với trước.

Cùng với việc tăng mức cho vay, chính sách lãi suất cũng được điều chỉnh theo hướng linh hoạt. Thay vì áp dụng cứng theo lãi suất cho vay hộ cận nghèo như Nghị định số 74/2019/NĐ-CP, Nghị định số 338/2025/NĐ-CP quy định lãi suất vay bằng 127% lãi suất cho vay hộ nghèo đối với đối tượng thông thường và bằng lãi suất cho vay hộ nghèo đối với đối tượng ưu tiên.

Lãi suất nợ quá hạn vẫn giữ ở mức 130% lãi suất vay, vừa bảo đảm tính ưu đãi, vừa nâng cao trách nhiệm sử dụng vốn vay đúng mục đích, hiệu quả.

Một điểm mới đáng chú ý khác là việc mở rộng cơ chế ủy thác vốn từ ngân sách địa phương sang Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH). Trước đây, cơ chế này chưa được quy định rõ, dẫn đến nhiều địa phương gặp khó trong việc bảo đảm nguồn vốn cho vay.

Nghị định mới cho phép UBND cấp tỉnh quyết định ủy thác nguồn vốn ngân sách địa phương trong trường hợp cần thiết, tạo thêm dư địa linh hoạt cho địa phương, nhất là các tỉnh miền núi, vùng khó khăn.

Chính sách đi vào cuộc sống

Nhờ nguồn vốn chính sách hỗ trợ tạo việc làm, vợ chồng anh Đinh Văn Cảnh (thôn Trung Thứ, xã Phù Mỹ) đầu tư xây dựng nhà xưởng phục vụ sản xuất phân vi sinh cung ứng cho thị trường. Ảnh: T.S

Được vay 200 triệu đồng với thời hạn 5 năm từ Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Phù Mỹ, vợ chồng chị Lê Thị Loan - anh Đinh Văn Cảnh (thôn Trung Thứ, xã Phù Mỹ) đầu tư xây dựng nhà xưởng phục vụ sản xuất phân vi sinh, vừa để bón cho gần 400 gốc hồ tiêu của gia đình, vừa bán cho các tổ chức và người dân.

“Ý định nâng cấp nhà xưởng, mở rộng quy mô sản xuất đã có từ lâu nhưng do thiếu vốn nên chúng tôi đầu tư theo kiểu nhỏ giọt. Hiện nay, nhà xưởng khang trang, công suất sản xuất phân vi sinh được nâng lên, khách hàng nhiều hơn, thu nhập tăng cao, vợ chồng tôi mừng lắm!” - chị Loan chia sẻ.

Trong khi đó, ông Huỳnh Tấn Dũng (thôn Trung Bình, xã Phù Mỹ) có trang trại nằm ở bìa rừng, sát hồ chứa nước thủy lợi, rất thích hợp để chăn nuôi gia súc.

Với 200 triệu đồng vốn vay, ông dành 100 triệu đồng mua dê về nuôi và 100 triệu đồng còn lại để đầu tư nuôi bò. Đầu ra sản phẩm chăn nuôi khá thuận lợi, riêng đàn dê 20 con đã cho thu nhập.

Ông Huỳnh Tấn Dũng (thôn Trung Bình, xã Phù Mỹ) sử dụng 200 triệu đồng vốn vay để đầu tư phát triển chăn nuôi gia súc. Ảnh: T.S

Ông Phan Phương Trình - Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Phù Mỹ - thông tin: Từ đầu năm đến nay, chúng tôi đã giải ngân cho 600 lao động tại 7 xã: Phù Mỹ, An Lương, Bình Dương, Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Tây, Phù Mỹ Nam, Phù Mỹ Bắc vay gần 54 tỷ đồng vốn tín dụng chính sách hỗ trợ tạo việc làm theo Nghị định số 338/2025/NĐ-CP của Chính phủ. Vốn vay đều được sử dụng đúng mục đích, góp phần tạo sinh kế cho người lao động.

Theo Ngân hàng CSXH tỉnh, chính sách hỗ trợ tạo việc làm theo Nghị định số 338/2025/NĐ-CP đã được triển khai trên phạm vi toàn tỉnh và đạt kết quả đáng ghi nhận.

Đến ngày 30-4-2026, toàn tỉnh có 16.126 lượt lao động đã vay 1.401 tỷ đồng nguồn vốn tín dụng chính sách hỗ trợ tạo việc làm. Nhiều mô hình sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh đã được hình thành, tạo việc thường xuyên và mang lại thu nhập khá cho người dân.

Bà Nguyễn Thị Thảo Vi - Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh - cho hay: Thời gian tới, Chi nhánh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các hội, đoàn thể nhận ủy thác cùng các tổ tiết kiệm và vay vốn đẩy mạnh tuyên truyền chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng. Đồng thời, tích cực tư vấn, hướng dẫn và giải quyết nhanh vốn vay, không để bà con phải chờ đợi lâu.

Bên cạnh đó, phối hợp với các đơn vị tư vấn, hướng dẫn người lao động, cơ sở sản xuất, kinh doanh lựa chọn và thực hiện các phương án đầu tư phù hợp nhằm phát huy tối đa hiệu quả nguồn vốn.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai lắng nghe, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai làm việc với doanh nghiệp có hoạt động giao thương tại Campuchia

(GLO)- Sáng 11-5, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã chủ trì cuộc họp nghe các doanh nghiệp có hoạt động giao thương tại Campuchia qua Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh báo cáo khó khăn, vướng mắc trong hoạt động thời gian qua.

Giải phóng mặt bằng xây dựng Khu công nghiệp Phù Mỹ: Người dân đồng thuận, dự án tăng tốc

(GLO)- Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, trách nhiệm giữa chính quyền xã Phù Mỹ Đông, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai cộng với sự đồng thuận của người dân, 239,43/436,83 ha đất của Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng giai đoạn 1 Khu công nghiệp Phù Mỹ đã được giải phóng mặt bằng.

Ủy ban chính quyền tỉnh Champasak và Tập đoàn HAGL ký kết hợp tác đầu tư trồng 5.000 ha cà phê

(GLO)- Chiều 10-5, tại trụ sở Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (phường Pleiku) đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư trồng 5.000 ha cà phê và hỗ trợ phát triển cộng đồng giữa Ủy ban chính quyền tỉnh Champasak (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) và Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL).

Agribank Chi nhánh Chư Prông Gia Lai khai trương Phòng giao dịch Ia Lâu

(GLO)-Ngày 5-5 vừa qua, Agribank Chi nhánh Chư Prông Gia Lai chính thức khai trương hoạt động Phòng giao dịch Ia Lâu tại thôn Hòa Bình, xã Ia Lâu. Đây là sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng của Agribank trong việc mở rộng mạng lưới để phục vụ người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

Giải ngân vốn đầu tư công: Tín hiệu tích cực

(GLO)- Dù chịu nhiều tác động bởi các yếu tố khách quan, công tác giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Gia Lai vẫn đạt kết quả cao. Quý I/2026, toàn tỉnh đã giải ngân được hơn 1.763 tỷ đồng, đạt 12,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 11,3% kế hoạch HĐND tỉnh giao.

Thuế tỉnh Gia Lai tuyên truyền thực hiện thống nhất chính sách thuế áp dụng với xăng dầu

(GLO)- Thuế tỉnh Gia Lai vừa có công văn gửi các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm tuyên truyền, phổ biến thực hiện thống nhất chính sách thuế áp dụng với xăng dầu theo Nghị quyết số 19/2026/QH16 ngày 12-4-2026 của Quốc hội, có hiệu lực thi hành từ ngày 16-4 đến hết 30-6-2026.

