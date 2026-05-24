Lễ hội cà phê Việt Nam tại Singapore sẽ diễn ra vào ngày 26-6

(GLO)- Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore sẽ tổ chức Lễ hội cà phê Việt Nam vào ngày 26-6-2026 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt mở rộng thị trường, kết nối giao thương.

Theo đó, chương trình dự kiến diễn ra trong 1 ngày, từ 9 giờ ngày 26-6 tại Đại sứ quán Việt Nam ở Singapore (số 10 Leedon Park, Singapore 267887).

Theo kế hoạch, Lễ hội cà phê Việt Nam bao gồm nhiều hoạt động xúc tiến thương mại và quảng bá sản phẩm cà phê Việt Nam như: trưng bày các sản phẩm liên quan đến cà phê; giới thiệu văn hóa cà phê Việt; kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác, nhà nhập khẩu và hệ thống phân phối tại Singapore.

Các đối tác tại Singapore gồm: Hiệp hội cà phê Singapore và các hội viên; các đối tác doanh nghiệp, siêu thị, các nhà bán buôn - bán lẻ, các thương nhân tại Singapore; Đại sứ và Tham tán thương mại/kinh tế của Đại sứ quán các nước tại Singapore; đại diện các tổ chức quốc tế tại Singapore; Bộ Công Thương Singapore; Cơ quan quản lý thực phẩm Singapore, Cơ quan quản lý doanh nghiệp Singapore; các Hiệp hội ngành hàng, Liên đoàn và Phòng công nghiệp thương mại tại Singapore; cộng đồng doanh nghiệp và người Việt Nam tại Singapore.

Được biết, chương trình được triển khai trên cơ sở nhu cầu kết nối ngày càng tăng giữa doanh nghiệp Việt Nam với đối tác Singapore; đồng thời đáp ứng đề xuất của nhiều địa phương về xúc tiến thương mại cho các mặt hàng nông sản, thực phẩm tại thị trường Singapore.

BIDV Bình Định tự hào nửa thế kỷ tỏa sáng, vươn xa

(GLO)- Ngày 19-5, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Định tròn 50 năm thành lập (1976-2026). Đây là dấu mốc quan trọng của Chi nhánh, đồng thời mở ra chặng đường mới với khát vọng vươn lên hòa nhập vào xu thế phát triển nhanh và bền vững.

Tìm nhà đầu tư cho Dự án điểm dừng chân phía Nam đèo Vĩnh Hội

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện Dự án điểm dừng chân ngắm cảnh phía Nam đèo Vĩnh Hội diện tích hơn 9.641 m2 tại địa bàn xã Cát Tiến, với tổng vốn đầu tư tối thiểu để triển khai dự án, chưa bao gồm tiền thuê đất là 25 tỷ đồng.

Giải phóng mặt bằng xây dựng Khu công nghiệp Phù Mỹ: Người dân đồng thuận, dự án tăng tốc

(GLO)- Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, trách nhiệm giữa chính quyền xã Phù Mỹ Đông, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai cộng với sự đồng thuận của người dân, 239,43/436,83 ha đất của Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng giai đoạn 1 Khu công nghiệp Phù Mỹ đã được giải phóng mặt bằng.

Ủy ban chính quyền tỉnh Champasak và Tập đoàn HAGL ký kết hợp tác trồng 5.000 ha cà phê

(GLO)- Chiều 10-5, tại trụ sở Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (phường Pleiku) đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư trồng 5.000 ha cà phê và hỗ trợ phát triển cộng đồng giữa Ủy ban chính quyền tỉnh Champasak (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) và Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL).

Agribank Chi nhánh Chư Prông Gia Lai khai trương Phòng giao dịch Ia Lâu

(GLO)-Ngày 5-5 vừa qua, Agribank Chi nhánh Chư Prông Gia Lai chính thức khai trương hoạt động Phòng giao dịch Ia Lâu tại thôn Hòa Bình, xã Ia Lâu. Đây là sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng của Agribank trong việc mở rộng mạng lưới để phục vụ người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

