Lễ hội cà phê Việt Nam tại Singapore sẽ diễn ra vào ngày 26-6

Theo đó, chương trình dự kiến diễn ra trong 1 ngày, từ 9 giờ ngày 26-6 tại Đại sứ quán Việt Nam ở Singapore (số 10 Leedon Park, Singapore 267887).

Theo kế hoạch, Lễ hội cà phê Việt Nam bao gồm nhiều hoạt động xúc tiến thương mại và quảng bá sản phẩm cà phê Việt Nam như: trưng bày các sản phẩm liên quan đến cà phê; giới thiệu văn hóa cà phê Việt; kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác, nhà nhập khẩu và hệ thống phân phối tại Singapore.

Các đối tác tại Singapore gồm: Hiệp hội cà phê Singapore và các hội viên; các đối tác doanh nghiệp, siêu thị, các nhà bán buôn - bán lẻ, các thương nhân tại Singapore; Đại sứ và Tham tán thương mại/kinh tế của Đại sứ quán các nước tại Singapore; đại diện các tổ chức quốc tế tại Singapore; Bộ Công Thương Singapore; Cơ quan quản lý thực phẩm Singapore, Cơ quan quản lý doanh nghiệp Singapore; các Hiệp hội ngành hàng, Liên đoàn và Phòng công nghiệp thương mại tại Singapore; cộng đồng doanh nghiệp và người Việt Nam tại Singapore.

Được biết, chương trình được triển khai trên cơ sở nhu cầu kết nối ngày càng tăng giữa doanh nghiệp Việt Nam với đối tác Singapore; đồng thời đáp ứng đề xuất của nhiều địa phương về xúc tiến thương mại cho các mặt hàng nông sản, thực phẩm tại thị trường Singapore.