(GLO)- Ngày 27- 4, Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Văn Châu cho biết, tháng 4 có thêm 257 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký 3.310 tỷ đồng. Điều này cho thấy kinh tế tư nhân của tỉnh phát triển mạnh mẽ.

Thuế tỉnh phổ biến chính sách hỗ trợ thuế đến các doanh nghiệp. Ảnh: Tiến Sỹ

Lũy kế từ đầu năm đến nay, Sở Tài chính đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 1.460 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký 16.365 tỷ đồng.

Xác định việc hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của toàn ngành, Sở Tài chính kiên định với phương châm “lấy sự hài lòng của doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả công việc”. Từ đó khơi thông ngay từ khâu đăng ký thành lập doanh nghiệp bằng cách ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, rút thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới doanh nghiệp từ 3 ngày xuống còn khoảng 3 giờ làm việc; triển khai ký số tất cả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đăng ký doanh nghiệp. Đồng thời, chủ động tư vấn, hướng dẫn các đơn vị, hộ và cá nhân kinh doanh nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ, pháp lý, làm cơ sở để cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp mới. Cùng với đó, ngành Tài chính tập trung đưa chính sách hỗ trợ thuế vào cuộc sống, đảm bảo tối đa quyền lợi cho doanh nghiệp.