Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Kinh tế

OCOP Giá cả thị trường Net Zero Nông nghiệp Tài chính - Doanh nghiệp

Có thêm 257 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 3.310 tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
T.SỸ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 27- 4, Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Văn Châu cho biết, tháng 4 có thêm 257 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký 3.310 tỷ đồng. Điều này cho thấy kinh tế tư nhân của tỉnh phát triển mạnh mẽ.

Thuế tỉnh phổ biến chính sách hỗ trợ thuế đến các doanh nghiệp. Ảnh: Tiến Sỹ

Lũy kế từ đầu năm đến nay, Sở Tài chính đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 1.460 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký 16.365 tỷ đồng.

Xác định việc hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của toàn ngành, Sở Tài chính kiên định với phương châm “lấy sự hài lòng của doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả công việc”. Từ đó khơi thông ngay từ khâu đăng ký thành lập doanh nghiệp bằng cách ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, rút thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới doanh nghiệp từ 3 ngày xuống còn khoảng 3 giờ làm việc; triển khai ký số tất cả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đăng ký doanh nghiệp. Đồng thời, chủ động tư vấn, hướng dẫn các đơn vị, hộ và cá nhân kinh doanh nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ, pháp lý, làm cơ sở để cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp mới. Cùng với đó, ngành Tài chính tập trung đưa chính sách hỗ trợ thuế vào cuộc sống, đảm bảo tối đa quyền lợi cho doanh nghiệp.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Năm 2026, Gia Lai đặt mục tiêu thành lập mới 7.000 doanh nghiệp

(GLO)- Bản tin có nội dung: : Gia Lai - Champasak tăng cường hợp tác, mở rộng kết nối phát triển; Năm 2026, Gia Lai đặt mục tiêu thành lập mới 7.000 doanh nghiệp; Đầu tư 57 tỷ đồng xây dựng cầu Mơ Năng 2, xã Ia Pa; 178 giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên chủ nhiệm giỏi THCS cấp tỉnh...

Có thể bạn quan tâm

Giống lúa TBR16 tại xã Đak Đoa đạt năng suất 70 tạ/ha

Kinh tế

(GLO)- Sáng 24-4, tại xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai), Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Mang Yang phối hợp với Công ty TNHH Thai Binh Seed - Miền Trung Tây Nguyên (trực thuộc Tập đoàn ThaiBinh Seed) tổ chức hội thảo mô hình trình diễn sản xuất giống lúa nước chất lượng cao TBR16.

Gia Lai căng sức giữ rừng trong cao điểm nắng nóng

Kinh tế

(GLO)- Nắng nóng kéo dài hơn một tháng qua khiến nhiều diện tích rừng tại Gia Lai đứng trước nguy cơ cháy cao. Các lực lượng chức năng, chính quyền và người dân đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp theo phương châm “phòng là chính”, nhằm bảo vệ an toàn diện tích rừng.

Thuế tỉnh Gia Lai tuyên truyền thực hiện thống nhất chính sách thuế áp dụng với xăng dầu

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- Thuế tỉnh Gia Lai vừa có công văn gửi các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm tuyên truyền, phổ biến thực hiện thống nhất chính sách thuế áp dụng với xăng dầu theo Nghị quyết số 19/2026/QH16 ngày 12-4-2026 của Quốc hội, có hiệu lực thi hành từ ngày 16-4 đến hết 30-6-2026.

Mở rộng vùng trồng dược liệu gắn chế biến sâu và chuỗi liên kết

Nông nghiệp

(GLO)- Hiện trên địa bàn tỉnh phát triển gần 1.500 ha cây dược liệu, mục tiêu mở rộng lên hơn 7.486 ha đến năm 2030. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra cần chuẩn hóa chất lượng, đẩy mạnh chế biến sâu và xây dựng chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ, nhằm nâng cao giá trị và phát triển bền vững.

