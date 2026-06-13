Cập nhật giá vàng ngày 13-6: Tăng vọt 5,6 triệu đồng mỗi lượng

(GLO)- So với phiên giao dịch sáng hôm qua, giá vàng cuối tuần (ngày 13-6) có sự phục hồi mạnh mẽ khi tăng vọt đến 5,6 triệu đồng/lượng, đưa giá bán ra lên mức 147 triệu đồng/lượng.

Giá vàng ngày 13-6 tăng vọt 5,6 triệu đồng mỗi lượng. Ảnh internet

Theo đó, các doanh nghiệp như Bảo Tín Minh Châu, SJC, PNJ, DOJI đang giao dịch ở mức cao cho cả vàng miếng và vàng nhẫn, 144-147 triệu đồng/lượng. Mi Hồng đang mua vào khá cao với giá 145,5 triệu đồng/lượng. Phú Quý đang niêm yết ở mức 143,8-146,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn mặt bằng chung 200.000 đồng.

Thị trường vàng tại Gia Lai cũng có sự phục hồi mạnh mẽ trong phiên giao dịch sáng nay. Mỹ Long hiện giao dịch 130-135 triệu đồng/lượng; Vĩnh Thạnh, Ngọc Diệp cùng niêm yết 134,5-137 triệu đồng/lượng.