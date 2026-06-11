Cập nhật giá vàng ngày 11-6: Chưa ngưng đà giảm, mỗi lượng mất thêm 4 triệu đồng

(GLO)- Thị trường vàng trong nước từ tuần trước đến nay liên tục giảm mạnh. So với sáng hôm qua, hôm nay (11-6), mỗi lượng vàng lại giảm thêm 4 triệu đồng, đưa giá về mức thấp chỉ 136 triệu đồng/lượng.

Giá vàng ngày 11-6 chưa ngưng đà giảm, mỗi lượng mất thêm 4 triệu đồng. Ảnh internet

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý như PNJ, SJC, DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết giá vàng miếng, vàng nhẫn ở mức thấp với 131-136 triệu đồng/lượng, giữ mức chênh lệch 2 chiều là 5 triệu đồng/lượng. Mi Hồng đang niêm yết ở mức 132-134,5 triệu đồng/lượng. So với thời điểm vàng lập đỉnh 191 triệu đồng, giá vàng hiện tại đã giảm đến khoảng 55 triệu đồng/lượng.

Tại Gia Lai, giá vàng xuống dưới 130 triệu đồng/lượng. Hiện tiệm vàng Mỹ Long đang giao dịch vàng 9999 24K ở mức 124-129 triệu đồng/lượng; Vĩnh Thạnh, Ngọc Diệp giao dịch ở mức 128,5-132,5 triệu đồng/lượng.