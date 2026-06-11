Cập nhật giá vàng ngày 11-6: Chưa ngưng đà giảm, mỗi lượng mất thêm 4 triệu đồng

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý như PNJ, SJC, DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết giá vàng miếng, vàng nhẫn ở mức thấp với 131-136 triệu đồng/lượng, giữ mức chênh lệch 2 chiều là 5 triệu đồng/lượng. Mi Hồng đang niêm yết ở mức 132-134,5 triệu đồng/lượng. So với thời điểm vàng lập đỉnh 191 triệu đồng, giá vàng hiện tại đã giảm đến khoảng 55 triệu đồng/lượng.
Tại Gia Lai, giá vàng xuống dưới 130 triệu đồng/lượng. Hiện tiệm vàng Mỹ Long đang giao dịch vàng 9999 24K ở mức 124-129 triệu đồng/lượng; Vĩnh Thạnh, Ngọc Diệp giao dịch ở mức 128,5-132,5 triệu đồng/lượng.