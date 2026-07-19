Giá vàng hôm nay 19-7: Thị trường đi ngang, SJC duy trì 147,5 triệu đồng/lượng

Cụ thể, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), Tập đoàn DOJI và Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) cùng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 144,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 147,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra, không thay đổi so với phiên trước.
Tại Tập đoàn Phú Quý, giá vàng miếng SJC được giao dịch ở mức 144 triệu đồng/lượng mua vào và 147,5 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên so với ngày 18-7.
Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu tiếp tục niêm yết vàng miếng ở mức 142,6 triệu đồng/lượng mua vào và 147,5 triệu đồng/lượng bán ra, không có biến động. Riêng hệ thống Mi Hồng giao dịch vàng miếng ở mức 145 triệu đồng/lượng mua vào và 146,5 triệu đồng/lượng bán ra, ổn định so với hôm qua.
Như vậy, so với bản tin giá vàng ngày 18-7 đăng trên Báo Gia Lai điện tử, giá vàng trong nước không ghi nhận biến động. Sau nhịp tăng từ 300.000 đồng đến 1 triệu đồng/lượng trong phiên giao dịch ngày 18-7, các doanh nghiệp đã đồng loạt giữ nguyên giá trong ngày 19-7.
Về mặt bằng giá, Mi Hồng hiện là đơn vị niêm yết giá mua vào cao nhất thị trường, đạt 145 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu có giá mua thấp nhất với 142,6 triệu đồng/lượng, chênh lệch 2,4 triệu đồng/lượng. Ở chiều bán ra, đa số doanh nghiệp giữ mức 147,5 triệu đồng/lượng, riêng Mi Hồng bán thấp hơn 1 triệu đồng/lượng, ở mức 146,5 triệu đồng/lượng.
Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay tiếp tục duy trì trên ngưỡng 4.000 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá ngân hàng (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới tương đương khoảng 127,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC trong nước khoảng 20,4 triệu đồng/lượng. Khoảng cách này tiếp tục phản ánh mức chênh lệch lớn giữa giá vàng trong nước và thế giới.