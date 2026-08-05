Giá vàng trong nước ngày 5-8: Tăng trở lại đến 1 triệu đồng/lượng

(GLO)- Sau phiên giảm mạnh ngày 4-8, sáng 5-8, giá vàng miếng trong nước tăng trở lại 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/lượng tại nhiều doanh nghiệp lớn, đưa giá bán phổ biến lên 141 triệu đồng/lượng.

Theo đó, Công ty SJC niêm yết giá vàng miếng ở mức 138-141 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với ngày 4-8. Mức chênh lệch giá mua - bán tiếp tục duy trì 3 triệu đồng/lượng.

Tương tự, PNJ và Phú Quý cũng đồng loạt niêm yết vàng miếng ở mức 138-141 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng so với phiên trước.

Sáng 5-8, giá vàng miếng trong nước tăng trở lại 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/lượng tại nhiều doanh nghiệp lớn. Ảnh minh họa: Internet

Riêng DOJI niêm yết ở mức 137.500-140.500, tăng 500.000 đồng ở 2 chiều giao dịch; Mi Hồng giao dịch ở mức 138,7-140,2 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với ngày 4-8.

Giá vàng nhẫn tại nhiều doanh nghiệp cũng được điều chỉnh tăng theo xu hướng của vàng miếng.

Tại thị trường Gia Lai, giá vàng 9999 24K tại Vĩnh Thạnh và Ngọc Diệp cùng giao dịch ở mức 129-131,6 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra so với sáng qua.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay lúc khoảng 8 giờ 30 phút ngày 5-8 ở mức 4.083,59 USD/ounce, tăng 49,05 USD/ounce, tương đương 1,22% so với 24 giờ trước. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, mỗi ounce vàng thế giới tương đương khoảng 108,05 triệu đồng.