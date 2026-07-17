(GLO)- Sáng 17-7, thị trường vàng trong nước ghi nhận mức giảm mạnh đến 1,7 triệu đồng/lượng. Trong đó, giá vàng miếng tại các doanh nghiệp đang được niêm yết quanh mốc 146,8 triệu đồng triệu đồng/lượng.

Cụ thể, giá vàng miếng tại PNJ đang được niêm yết 2 chiều mua-bán ở mức 142,8-146,8 triệu đồng/lượng; Phú Quý giao dịch ở mức 143,6-146,6 triệu đồng/lượng; Mi Hồng giao dịch ở mức 144,8-146,5 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu đang mua vào với giá 143,5 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 147,5 triệu đồng/lượng, cao hơn mặt bằng chung. DOJI hiện niêm yết 2 chiều ở mức 143,6-146,6 triệu đồng/lượng. SJC đang niêm yết ở mức 143,6-146,6 triệu đồng/lượng.

Ngày 17-7, giá vàng trong nước giảm 1,7 triệu đồng/lượng. Ảnh internet

Vàng nhẫn Phú Quý đang mua vào 143 triệu đồng, bán ra với giá 146,5 triệu đồng/lượng; SJC giao dịch ở mức 142,1-145,6 triệu đồng/lượng; DOJI giao dịch ở mức 142,6-146,6 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu đang giao dịch 143,5-147,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay mở cửa phiên sáng ở mức 3.976 USD/ounce, giảm hơn 70 USD/ounce so với sáng hôm qua và chính thức lùi xuống dưới ngưỡng tâm lý 4.000 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 126,8 triệu đồng/lượng.