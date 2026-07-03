Cập nhật giá vàng ngày 3-7: Tiếp tục tăng vọt 3 triệu đồng/lượng

(GLO)- Ngày 3-7, thị trường vàng trong nước tiếp tục tăng vọt 3 triệu đồng mỗi lượng so với phiên giao dịch hôm qua. Vàng miếng hiện được bán ra với giá 151,4 triệu đồng/lượng.

Hiện các doanh nghiệp như: PNJ, DOJI, SJC, Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết 2 chiều mua-bán ở mức 148,4-151,4 triệu đồng/lượng; Phú Quý đang giao dịch ở mức 148-151,4 triệu đồng/lượng; Mi Hồng niêm yết ở mức 148,5-150,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay tiếp tục tăng vọt 3 triệu đồng/lượng. Ảnh: ChatGPT

Tại Gia Lai, tiệm vàng Vĩnh Thạnh, Ngọc Diệp niêm yết ở mức 132,5-135,5 triệu đồng/lượng, Mỹ Long giao dịch ở mức 131-136 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, giá vàng thế giới tiếp tục tăng mạnh lên mốc 4.176 USD/ounce.

Lúc 21 giờ 30 ngày 2-7 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.117 USD/ounce, tăng 84 USD. Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.139 USD/ounce.

Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch thứ Năm sau khi Mỹ công bố loạt dữ liệu việc làm cho thấy thị trường lao động đang suy yếu, qua đó làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm bớt lập trường cứng rắn về lãi suất.