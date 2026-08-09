Giá vàng ngày 9-8: Nhiều thương hiệu cùng tăng lên mức 144 triệu đồng/lượng

(GLO)- Giá vàng miếng sáng 9-8 tại nhiều doanh nghiệp được niêm yết ở mức 141-144 triệu đồng/lượng. So với cùng thời điểm hôm qua, giá vàng tại một số thương hiệu tăng mạnh, riêng PNJ và SJC giữ nguyên.

Theo đó, giá vàng miếng tại Công ty SJC và PNJ phổ biến ở mức 141 triệu đồng/lượng mua vào và 144 triệu đồng/lượng bán ra.

DOJI cũng đưa giá vàng miếng lên 141-144 triệu đồng/lượng. So với sáng 8-8, giá tại doanh nghiệp này tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Cùng mức niêm yết, Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh giá vàng tăng thêm 1,8 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều giao dịch.

Trong khi đó, Mi Hồng niêm yết vàng miếng SJC ở mức 141,7 triệu đồng/lượng mua vào và 143 triệu đồng/lượng bán ra. Mức bán ra này thấp hơn 1 triệu đồng/lượng so với nhóm doanh nghiệp niêm yết ở mức 144 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá giữa các thương hiệu tiếp tục chênh lệch đáng kể. SJC niêm yết 140,5-143,5 triệu đồng/lượng; PNJ 140-143,9 triệu đồng/lượng; DOJI 141,2-145,2 triệu đồng/lượng; Phú Quý 141-144 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu 141,5-145,5 triệu đồng/lượng. Trong nhóm này, Bảo Tín Minh Châu có giá bán cao nhất.

Tại Gia Lai, giá vàng 9999 24K được Vĩnh Thạnh niêm yết ở mức 131,2-134 triệu đồng/lượng (giảm 2,3 triệu đồng mua vào và 2,5 triệu đồng/lượng bán ra); Ngọc Diệp giao dịch cao hơn, với 134,8-137,5 triệu đồng/lượng (tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra).

Trên thị trường quốc tế, sáng nay, giá vàng thế giới ở mức 4.342,23 USD/ounce, không thay đổi so với cùng thời điểm sáng 8-8.

Theo tỷ giá Vietcombank, mỗi ounce vàng thế giới hiện tương đương khoảng 114,68 triệu đồng; tính theo lượng, tương đương khoảng 138,26 triệu đồng/lượng.