Giá vàng ngày 9-8: Nhiều thương hiệu cùng tăng lên mức 144 triệu đồng/lượng

Theo đó, giá vàng miếng tại Công ty SJC và PNJ phổ biến ở mức 141 triệu đồng/lượng mua vào và 144 triệu đồng/lượng bán ra.
DOJI cũng đưa giá vàng miếng lên 141-144 triệu đồng/lượng. So với sáng 8-8, giá tại doanh nghiệp này tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.
Cùng mức niêm yết, Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh giá vàng tăng thêm 1,8 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều giao dịch.
Trong khi đó, Mi Hồng niêm yết vàng miếng SJC ở mức 141,7 triệu đồng/lượng mua vào và 143 triệu đồng/lượng bán ra. Mức bán ra này thấp hơn 1 triệu đồng/lượng so với nhóm doanh nghiệp niêm yết ở mức 144 triệu đồng/lượng.
Đối với vàng nhẫn, giá giữa các thương hiệu tiếp tục chênh lệch đáng kể. SJC niêm yết 140,5-143,5 triệu đồng/lượng; PNJ 140-143,9 triệu đồng/lượng; DOJI 141,2-145,2 triệu đồng/lượng; Phú Quý 141-144 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu 141,5-145,5 triệu đồng/lượng. Trong nhóm này, Bảo Tín Minh Châu có giá bán cao nhất.
Tại Gia Lai, giá vàng 9999 24K được Vĩnh Thạnh niêm yết ở mức 131,2-134 triệu đồng/lượng (giảm 2,3 triệu đồng mua vào và 2,5 triệu đồng/lượng bán ra); Ngọc Diệp giao dịch cao hơn, với 134,8-137,5 triệu đồng/lượng (tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra).
Trên thị trường quốc tế, sáng nay, giá vàng thế giới ở mức 4.342,23 USD/ounce, không thay đổi so với cùng thời điểm sáng 8-8.
Theo tỷ giá Vietcombank, mỗi ounce vàng thế giới hiện tương đương khoảng 114,68 triệu đồng; tính theo lượng, tương đương khoảng 138,26 triệu đồng/lượng.