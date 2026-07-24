Giá vàng ngày 24-7: Lao dốc không phanh, vàng miếng SJC về dưới mốc 139 triệu đồng

(GLO)- Thị trường vàng trong nước ngày 24-7 chứng kiến phiên tuột dốc không phanh khi “bốc hơi”đến 6 triệu đồng mỗi lượng, đưa giá vàng miếng về dưới mốc 140 triệu đồng/lượng.

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Sáng nay, đối với thị trường vàng miếng, DOJI, PNJ, SJC, Phú Quý hiện giao dịch 2 chiều mua-bán ở mức 134-139 triệu đồng/lượng, giảm 6 triệu đồng so với hôm qua, chêch lệch 2 chiều ở mức cao. Riêng Mi Hồng giao dịch ở mức 135-137,5 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng nhẫn cũng giảm sâu trong phiên giao dịch sáng nay. Phú Quý niêm yết tương đương giá vàng miếng, ở mức 134-139 triệu đồng/lượng; SJC giao dịch ở mức 133-138 triệu đồng/lượng; PNJ đang giao dịch ở mức 135-140 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng Gia Lai sáng nay cũng giảm mạnh. Tiệm vàng Mỹ Long đang giao dịch ở mức 126-131 triệu đồng/lượng; Vĩnh Thạnh, Ngọc Diệp đang giao dịch ở mức 129,8-132,7 triệu đồng/lượng.